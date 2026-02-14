Punktem wyjścia było wcześniejsze badanie, w którym monitorowano aktywność mózgu uczestników grających w prostą grę polegającą na dzieleniu się pieniędzmi. Analiza wykazała, że gdy gracze decydowali się przekazać większą część środków innym, aktywne były dwa obszary mózgu, związane z podejmowaniem decyzji oraz z empatią. Co istotne, neurony w tych rejonach "nadawały" na tej samej częstotliwości, jakby prowadziły zsynchronizowaną rozmowę. To właśnie ta komunikacja miała towarzyszyć bardziej bezinteresownym wyborom.

Impuls elektryczny jak ciepły deszcz

W kolejnym etapie badacze postanowili sprawdzić, czy da się delikatnie "popchnąć" ten mechanizm w stronę altruizmu. Wykorzystano nieinwazyjną stymulację elektryczną, oddziałującą na określoną sieć neuronalną. Jeden z ochotników opisał odczucia jako coś w rodzaju "ciepłego prysznica lub drobnych kropli deszczu" na skórze głowy. Co ciekawe, nie miał poczucia, że impuls wpływa na jego decyzje. Mimo to analiza wyników pokazała wyraźną zmianę w sposobie dzielenia pieniędzy, bo uczestnicy inaczej równoważyli własny interes z korzyścią dla innych.

Rozwiń

Altruizm zapisany w neuronach?

Współautor badania, dr Jie Hu z East China Normal University, podkreśla, że kluczowe jest tu wykazanie związku przyczynowo-skutkowego. Zmiana komunikacji w konkretnej sieci mózgowej prowadziła bowiem do mierzalnej zmiany zachowania.

Fakt, że podobny wzorzec aktywności zidentyfikowano u wielu osób, sugeruje, iż skłonność do altruizmu może być głęboko zakorzeniona w naszej biologii. Z ewolucyjnego punktu widzenia miałoby to sens, bo troska o innych zwiększała szanse przetrwania grupy. Możliwość wpływania na ten mechanizm otwiera jednak potencjalne zastosowania kliniczne, na przykład w terapii zaburzeń, w których empatia i ocena społeczna są osłabione.

Czy jednak taka ingerencja powinna budzić niepokój? Badacze uspokajają, że eksperymenty są ściśle regulowane, przechodzą przez komisje etyczne, a uczestnicy wyrażają świadomą zgodę i mogą wycofać się w dowolnym momencie. Jak zauważają naukowcy, paradoksalnie na co dzień jesteśmy pod wpływem znacznie mniej kontrolowanych bodźców, jak media społecznościowe czy reklama.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press