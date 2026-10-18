Międzynarodowy projekt badawczy RECETAS sprawdza, czy "przepisywanie aktywności" może pomóc osobom doświadczającym samotności. Zamiast ograniczać się do tradycyjnego leczenia, lekarze mają zachęcać pacjentów do udziału w takich zajęciach, jak ogrodnictwo, spacery czy obserwowanie przyrody.

Natura jako wsparcie dla zdrowia psychicznego

Najnowsze wyniki, opublikowane w czasopiśmie "The Lancet Regional Health", dotyczą 320 samotnych osób starszych z 12 uboższych dzielnic Barcelony. Uczestników podzielono na dwie grupy, gdzie pierwsza przez dziewięć tygodni spotykała się co tydzień na dwugodzinnych zajęciach w niewielkich zespołach, pod opieką przeszkolonych prowadzących, a druga otrzymała dostęp do bezpłatnych aktywności związanych z naturą, które można było realizować samodzielnie.

Oba podejścia przyniosły poprawę, bo średni wynik odczuwanej samotności zmniejszył się o 11 proc. po trzech miesiącach, o 12 proc. po sześciu miesiącach i o 17 proc. po roku. W przypadku osób, które na początku badania miały gorsze samopoczucie emocjonalne, lepsze efekty przynosiły jednak zajęcia grupowe.

Samotność nie oznacza, że jesteśmy sami

Badacze podkreślają, że samotność nie jest tym samym, co fizyczna izolacja. To subiektywne poczucie, że nasze relacje z innymi nie odpowiadają temu, czego potrzebujemy. Można więc przebywać wśród ludzi i jednocześnie czuć się samotnym.

Co istotne, przewlekła samotność wiąże się z większym ryzykiem problemów sercowo-naczyniowych, udaru, demencji, depresji i zaburzeń lękowych. Może również zwiększać obciążenie systemu ochrony zdrowia, ponieważ osoby dotknięte tym problemem częściej szukają pomocy medycznej.

Zdaniem naukowców przyroda może wzmacniać korzyści płynące z kontaktów społecznych. Dźwięki, zapachy i widoki pomagają się wyciszyć, a wspólne aktywności stwarzają okazję do nawiązywania relacji bez presji typowej dla formalnych spotkań.

Co ważne, wyniki sugerują, że nawet samodzielne spędzanie czasu na łonie natury może łagodzić poczucie samotności. Nie oznacza to oczywiście, że spacer zastąpi profesjonalną pomoc w każdym przypadku. Pokazuje jednak, że parki, ogrody i łatwo dostępne zajęcia na świeżym powietrzu mogą stać się wartościowym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Przebywanie na łonie natury tworzy swego rodzaju rezerwuar spokoju, do którego możemy wracać w późniejszym życiu, w stresujących chwilach. Kontakt z naturą działa regenerująco nie tylko wtedy, gdy fizycznie przebywamy w danym miejscu, lecz także wtedy, gdy wracamy do niego we wspomnieniach



