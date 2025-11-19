Stary lek, nowe zastosowanie

Znany lek na nadciśnienie o nazwie hydralazyna może być potencjalnie skuteczny na raka, jak przypadkowo odkryli naukowcy. Stosuje się go w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi już od lat 50. XX wieku, chociaż do tej pory nie do końca znano jego dokładne działanie.

- Hydralazyna jest jednym z pierwszych leków rozszerzających naczynia krwionośne, jakie kiedykolwiek opracowano. Pochodzi z okresu odkrywania leków, kiedy naukowcy opierali się najpierw na tym, co zaobserwowali u pacjentów, a później dopiero próbowali wyjaśnić biologiczne podstawy tego zjawiska - wyjaśnia Kyosuke Shishikura, lekarz i naukowiec z University of Pennsylvania, który brał udział w badaniu.

Teraz rozwiązano tę zagadkę. Okazało się, że istnieje nieoczekiwany biologiczny związek między nadciśnieniem tętniczym a rakiem mózgu. Zespół naukowców odkrył, że hydralazyna bezpośrednio oddziałuje na mały, ale kluczowy enzym zwany 2-aminoetanotiolodioksygenazą (ADO), czyli przełącznik molekularny, który informuje naczynia krwionośne, kiedy mają się zwężać.

- ADO interweniuje w momencie, gdy poziom tlenu zaczyna spadać - mówi Megan Matthews, opiekunka podoktorska Shishikura.

Większość procesów zachodzących w organizmie wymaga czasu: konieczne jest skopiowanie DNA, wytworzenie RNA i zbudowanie nowych białek. ADO pomija wszystkie te etapy. W ciągu kilku sekund uruchamia biochemiczny przełącznik

Hydralazyna działa poprzez wiązanie się z ADO i blokowanie go, co oznacza, że skutecznie "wycisza" alarm tlenowy. Po jego wyciszeniu białka sygnałowe, zwane regulatorami sygnalizacji białka G (RGS), pozostają stabilne. Nagromadzenie tych białek powoduje kurczenie się naczyń krwionośnych, które ignorują sygnał "ściśnięcia", co obniża poziom wapnia wewnątrz komórek - a to prowadzi do rozluźnienia i rozszerzenia naczyń oraz spadku ciśnienia krwi.

Lek na nadciśnienie skuteczny na glejaka

Podczas badań skupiono się na glejaku wielopostaciowym - kiedy guzy często muszą przetrwać w obszarach o bardzo niskim poziomie tlenu. Podwyższony poziom ADO wiązano z bardziej agresywnym przebiegiem choroby. Naukowcy zaczęli podejrzewać, że wyłączenie tego enzymu mogłoby być skuteczną strategią w walce z rakiem.

Postanowiono sprawdzić, czy hydralazyna jest dobrym kandydatem. Zespół potraktował nią glejaka w laboratorium i po trzech dniach odkrył, że komórki przestały się namnażać - weszły w stan uśpienia. Lek nie zabił ich całkowicie, jednak skutecznie pozbawił zdolności do poruszania się i wzrostu.

To dopiero punkt wyjścia do opracowania nowego zastosowania leku, lecz ponieważ hydralazyna jest już zatwierdzona przez FDA, naukowcy mają nadzieję, że będzie ją można wykorzystać znacznie szybciej, niż zupełnie nowy lek.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press