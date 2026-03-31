Zorza polarna może być dziś nad Polską. Potężny rozbłysk na Słońcu

W skrócie Słońce wystrzeliło potężny rozbłysk klasy X1.5, któremu towarzyszył koronalny wyrzut masy.

Pojawił się alert dotyczący burzy geomagnetycznej i szansy na zorze polarne w Polsce w nocy z 31 marca na 1 kwietnia.

Obserwacje zorzy polarnej mogą być możliwe, jeśli prognozy się sprawdzą i warunki pogodowe na to pozwolą.

Zorze polarne w Polsce nie są zbyt częstym zjawiskiem, ale w tym roku już mieliśmy okazje je podziwiać. Jeśli to przegapiliście, to mamy dobre informacje. Są duże szanse na powtórkę zjawiska, a to za sprawą koronalnego wyrzutu masy ze Słońca.

Potężny rozbłysk słoneczny i koronalny wyrzut masy

W poniedziałek 30 marca wczesnym rankiem Słońce ponownie wystrzeliło duży rozbłysk klasy X1.5, czyli najsilniejszy z możliwych dla gwiazdy Układu Słonecznego. Źródłem zjawiska jest region słoneczny sklasyfikowany jako 4405.

Sam rozbłysk był całkiem długi i przy okazji doprowadził do koronalnego wyrzutu masy. To oznacza, że Słońce wyrzuciło z siebie cząstki z prędkością prawie 2000 km/s.

Sam wyrzut nie jest idealnie skierowany w stronę Ziemi, ale z drugiej strony jest bardzo szeroki. To oznacza, że wspomniane cząstki mogą dotrzeć do naszej planety i następnie doprowadzić do burzy geomagnetycznej, a w jej efekcie na niebie pojawi się zjawiskowa zorza polarna.

Alert zorzowy w Polsce dziś w nocy z 30 marca na 1 kwietnia

Jaka jest szansa na wystąpienie zorzy polarnej w Polsce i gdzie będzie ją można zobaczyć? Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiadomo, co zresztą potwierdza Karol Wójcicki z profilu Z głową w gwiazdach. Wynika to z rozbieżnych prognoz pogody kosmicznej.

Pewne modele zakładają wystąpienie burzy magnetycznej nawet o nasileniu G4 (w pięciostopniowej skali), a więc bardzo silnej. Jeśli taka prognoza się sprawdzi, to zorza polarna mogłaby być widoczna nawet w całej Polsce - od Bałtyku po Tatry.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w najbliższych godzinach. W każdym razie szansa na wystąpienie zorzy polarnej nad Polską jest duża i z pewnością dziś w nocy (z 31 marca na 1 kwietnia) warto będzie spojrzeć w niebo. O ile też pozwolą na to warunki, ale niebo ma coraz bardziej się rozpogadzać i chmur powinno być coraz mniej.

Warto dodać, że Słońce obecnie zaczyna zmierzać ku spokojniejszej fazie 11-letniego cyklu, które kulminacja rozpoczęła się jesienią 2024 r. To oznacza, że aktywność słoneczna w najbliższych latach powinna słabnąć i okazji do podziwiania zórz polarnych w naszym regionie będzie coraz mniej.

© 2026 Associated Press