Zorza polarna w Polsce nie jest zbyt powszechnym zjawiskiem. Tym razem nasz kraj miał szczęście i spektakularne widoki można było oglądać z wielu miejsc. Czy dziś wieczorem nadarzy się okazja do powtórki?

Zorza polarna widoczna w niemal całej Polsce

Ostatnia zorza polarna, która wystąpiła w Polsce, była efektem silnej burzy geomagnetycznej wywołanej przez potężny rozbłysk słoneczny klasy X1.9, czyli najsilniejszy ze wszystkich, które jest w stanie generować Słońce. Rozpędzone cząstki uderzyły w Ziemię w godzinach wieczornych czasu w Polsce.

Prognozy udostępnione m.in. przez NOAA zakładały, że burza geomagnetyczna może uzyskać poziom G4 w pięciostopniowej skali. Pojawiły się więc duże szanse na wystąpienie zorzy polarnej w Polsce. Pogoda kosmiczna nie zawiodła i nad krajem pojawiło się spektakularne zjawisko.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

Zorza polarna była naprawdę spektakularna i internet w Polsce został zalany przez liczne filmy oraz zdjęcia. Zjawisko było widoczne również w południowych regionach kraju, gdzie występuje ono rzadziej. Nasilenie w Europie było tak duże, że efekty można było oglądać również w państwach wysuniętych bardziej na południe od Polski.

Czy zorza polarna będzie widoczna w Polsce we wtorek wieczorem?

Komu nie udało się zobaczyć zjawiska z ostatniej nocy, pozostaje czekać na powtórkę. Czy zorza polarna ponownie rozświetli niebo nad Polską? Są pewne szanse, ale to nic pewnego. Obecnie na zachodniej półkuli Ziemi trwa drugie uderzenie z prędkością wiatru słonecznego przekraczającą 900 km/s.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy zjawisko utrzyma się do godzin wieczornych we wtorek. Pozostaje mieć nadzieje i przygotować się do wypatrywania zorzy polarnej. Najlepiej próbować niedługo po zmierzchu już w okolicy godziny 17:00 czasu w Polsce.

Ostatnia zorza polarna była najsilniejszą, którą można było podziwiać w Polsce od maja 2024 r. Podobne zdarzenie ponownie prędko się pewnie nie pojawi. Wynika to m.in. z pomału malejącej aktywności Słońca, które przechodzi w spokojniejszą fazę 11-letnego cyklu.

Zorza polarna powstaje w momencie, gdy wyrzucone przez Słońce cząstki docierają do Ziemi i następnie wchodzą w reakcję z gazami w atmosferze. W szczególności tlenem oraz azotem, co objawia się charakterystycznym "świeceniem".

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News