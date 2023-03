Zupełnie jak my! Człowiekowate celowo kręcą się w kółko, żeby doświadczyć odurzenia

Niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy jako dziecko nie próbował kręcenia się w kółko, żeby doświadczyć zawrotów głowy i śmiać się do rozpuku podczas próby poruszania się w tym stanie. Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym na łamach magazynu naukowego Primates, najwyraźniej nie tylko my aktywnie szukamy doświadczeń w ten sposób wpływających na nasz umysł, bo podobne zachowanie zostało właśnie zaobserwowane u człowiekowatych.



Skłonności do odurzania odziedziczyliśmy po małpich przodkach?

Naukowcy University of Warwick i University of Birmingham przypadkiem natknęli się w sieci na viralowe nagranie goryla kręcącego się w kółko w basenie, co zachęciło ich do poszukiwań innych przypadków - szybko znaleźli więcej filmów przedstawiających "wirujące" goryle, szympansy, bonobo i orangutany. Co więcej udało się tu nawet poczynić pewne obliczenia, tj. na podstawie 40 przeanalizowanych nagrań badacze ustalili, że małpy obracały się średnio 5,5 raza na epizod wirowania, ze średnią prędkością 1,5 obrotu na sekundę, powtarzając tę "procedurę" średnio trzy razy.

Reklama