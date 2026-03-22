Ziemia to wyjątkowa planeta i jest na razie jedynym światem w całym wszechświecie, na którym potwierdzono życie. W rzeczywistości wcale nie musimy być w tym odosobnieni, ale to historia na inny artykuł. Co jednak sprawiło, że Układ Słoneczny stał się tak wyjątkowym miejscem Drogi Mlecznej? Naukowcy upatrują odpowiedzi w zdarzeniach, do których w galaktyce doszło kilka mld lat temu.

Naukowcy wykorzystali dane zebrane przez sondę Gaia należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i natrafili tam na bardzo ciekawe informacje. Dotyczą one przemieszczania się gwiazd w Drodze Mlecznej, a dokładniej masowej migracji tego typu obiektów podobnych do Słońca, do których doszło kilka mld lat temu.

Uczeni skupili się na 6594 gwiazdach podobnych do Słońca w promieniu tysiąca lat świetlnych od nas. To 30 razy więcej niż w poprzednich zbiorach.

Znaleźliśmy o wiele więcej bliźniaczych planet słonecznych w podobnym wieku co Słońce, niż się spodziewałem

Badanie jest bardzo ważne, bo pozwoliło oszacować, że doszło do masowej migracji gwiazd podobnych do Słońca, co odsunęło je dalej od centrum Drogi Mlecznej. Tam warunki są skrajnie niekorzystne, na co wpływ ma m.in. potężna czarna dziura Sagittarius A*. Do zdarzenia doszło około 4-6 mld lat temu.

Układ Słoneczny i Ziemia mają około 4,5 mld lat

Szacuje się, że Układ Słoneczny powstał około 4,6 mld lat temu. Ziemia jest nieco młodsza, bo jej wiek określa się na około 4,5 mld lat. Tak więc nasz system uformował się już w trakcie zachodzącego procesu wspomnianej migracji. To sprawiło, że znaleźliśmy się w takim, a nie innym zakątku Drogi Mlecznej.

Cała galaktyka ma średnicę 105,7 tys. lat świetlnych. Natomiast nasz układ jest oddalony od jej centrum o około 26-28 tys. lat świetlnych, a więc znajduje się na obrzeżach Drogi Mlecznej. Panują tu w miarę spokojne warunki. Uczeni twierdzą, że ten czynnik mógł mieć ogromny wpływ na możliwość powstania życia na Ziemi, choć jego dokładnego pochodzenia nadal nie ustalono.

