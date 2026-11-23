W skrócie Naukowcy odkryli, że pod Botswaną ponownie uaktywniło się dawne pęknięcie w skorupie ziemskiej, które próbowało rozerwać kontynent już 180 milionów lat temu.

Badania kratonu Kalahari wykazały, że południowy fragment afrykańskiego systemu ryftowego sięga znacznie dalej w głąb tego stabilnego obszaru, niż dotychczas zakładano.

Proces rozciągania skorupy ziemskiej znajduje się na wczesnym etapie i choć może prowadzić do powstania nowej granicy płyt tektonicznych, potrwa to miliony lat.

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Tego geolodzy się nie spodziewali. Obszar uznawany za wyjątkowo stabilny zaczyna ponownie pękać. W samym środku Afryki. Ciekawe jest to, że nie mówimy o zupełnie nowym procesie. Ziemia próbowała rozdzielić się w tym miejscu już około 180 milionów lat temu, tyle że... wtedy się nie udało. Ale dawne pęknięcie znów daje o sobie znać.

Trzęsienie ziemi w miejscu, gdzie nikt się go nie spodziewał

Musimy cofnąć się do kwietnia 2017 roku, kiedy to Botswanę nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5. Wstrząsy pochodziły z obszaru, który z geologicznego punktu widzenia powinien być wyjątkowo odporny na takie zjawiska. Chodzi o kraton Kalahari. Kraton, czyli bardzo stary, głęboki fragment kontynentalnej skorupy ziemskiej. Niektóre jego części mają nawet 3,7 miliarda lat.

Przez długi czas geografowie, geolodzy i geofizycy zakładali, że takie struktury są zbyt grube, zimne i sztywne, by łatwo ulegać rozciąganiu. Najnowsze badania pokazują jednak, że nawet ich stabilność ma swoje granice.

Zespół naukowców z Botswany i USA ustalił, że południowy fragment afrykańskiego systemu ryftowego sięga znacznie dalej, niż wcześniej zakładano. Rozciąganie kontynentu obejmuje również wnętrze kratonu Kalahari.

Przybliżona lokalizacja kratonów mezoproterozoicznych (starszych niż 1,3 mld lat) w Ameryce Południowej i Afryce. Pozycja kontynenów w okresie triasu. Kraton Kalahari w południowej części Woudloper/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Wikimedia Commons

Pęknięcie, które pamięta czasy dinozaurów

Badacze przyjrzeli się m.in. uskokowi Khurutshe, wzdłuż którego widać wyraźne schody w powierzchni terenu. Różnica wysokości między jego stronami sięga miejscami 120 metrów. Wykopaliska, odwierty i badania podłoża pozwoliły odtworzyć historię tego miejsca.

Okazało się, że ruchy uskoku pozostawiły ślady zarówno w młodych piaskach pustyni Kalahari, jak i znacznie starszych skałach z okresu jurajskiego. To wskazuje, że pęknięcie aktywowało się już około 180 milionów lat temu, ale później wszystko zamarło.

Teraz proces ponownie ruszył. Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do jego wznowienia, ale geolodzy znaleźli dowody współczesnych przesunięć.

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Afryka może kiedyś rozpaść się w tym miejscu

W tym przypadku ryft wykorzystuje dawne strefy, w których miliardy lat temu łączyły się fragmenty skorupy. Rozciąganie może stopniowo prowadzić do powstania nowej granicy płyt tektonicznych.

Nie oznacza to jednak, że Afryka zaraz się rozdzieli. My tego nie dożyjemy (ani nawet nasze prawnuki i jeszcze kilka pra). Proces przebiega niezwykle powoli, ryfty mogą rozwijać się przez miliony lat i ostatecznie przestać być aktywne. Naukowcy podkreślają, że obserwowane zjawisko jest dopiero na wczesnym etapie. Ale to wyjątkowa okazja, żeby przyjrzeć się, jak kontynenty zaczynają pękać i jak w odległej przyszłości mogą powstawać nowe oceany.

Źródło: Earth Institute na Uniwersytecie Columbia

Artykuł: Boniface Kgosidintsi et al., Incipient Rifting of the Kalahari Craton: Reactivation of Mesozoic Dormant Rifts in Southern Africa's Cratonic Interior, Tectonics (2026). DOI: 10.1029/2026tc009438



