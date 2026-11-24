W skrócie Naukowcy odkryli, że rzeki atmosferyczne transportujące ciepło i wilgoć na Antarktydę mają bezpośredni wpływ na wahania średniej temperatury całej planety.

Badania wskazują, że zwiększony transport wilgoci w kierunku bieguna południowego podczas zimy często poprzedza wzrosty globalnej temperatury powietrza.

Wydarzenia pogodowe nad Antarktydą, w tym docieranie cieplejszego powietrza, odegrały rolę w ustanowieniu rekordowej temperatury globalnej 22 lipca 2024 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Antarktyda kojarzy się z ekstremalnym mrozem, lodem i ogólnie miejscem, w którym temperatury potrafią być tak niskie, że trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek ocieplenie. Tymczasem okazuje się, że wydarzenia pogodowe nad tym kontynentem mogą mieć wpływ na globalną temperaturę i przyczyniać się do ustanawiania rekordów gorąca.

Rzeki wilgoci nad lodowym kontynentem

Kluczową rolę odgrywają tzw. rzeki atmosferyczne. Nie są to oczywiście prawdziwe rzeki, lecz długie, wąskie pasma w atmosferze, którymi przemieszczają się ogromne ilości wilgoci. Transportują ciepłe i wilgotne powietrze na duże odległości, czasem docierając aż nad Antarktydę.

Badacze zauważyli, że podczas zimy na półkuli południowej większy transport wilgoci w kierunku Antarktydy często poprzedzał wzrost globalnej średniej temperatury. Kiedy wilgoci docierało mniej, częściej obserwowano spadki. Związek ten był widoczny również wtedy, gdy analizowano same rzeki atmosferyczne.

Antarktyda zimą doświadcza bardzo dużych wahań temperatury. Choć nadal pozostaje mroźna, w niektórych okresach może być znacznie cieplejsza niż zwykle. Jeżeli takie zmiany obejmują rozległy obszar kontynentu, wpływają również na średnią temperaturę całej planety.

Co wspólnego ma Antarktyda z rekordowym upałem?

To właśnie ten mechanizm mógł odegrać rolę w rekordowym pomiarze z 22 lipca 2024 roku. Tego dnia średnia temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi osiągnęła 17,16 st. C. To najwyższy dzienny wynik odnotowany w wykorzystywanym przez europejski serwis Copernicus zbiorze ERA5.

Dr Kim Reid, badaczka z zespołu 21st Century Weather, zwraca uwagę, że rzeki atmosferyczne nie przenoszą wyłącznie wilgoci. Wraz z nią dociera także ciepło, a pojawiające się chmury mogą dodatkowo zmieniać warunki na powierzchni kontynentu.

- Rzeki atmosferyczne są często kojarzone z intensywnymi opadami deszczu, ale przenoszą również ciepło i wilgoć. Kiedy docierają zimą na Antarktydę, cieplejsze powietrze i związane z nim zachmurzenie mogą znacznie podnieść temperaturę. Kontynent nadal może być bardzo zimny, ale ocieplenie jest na tyle duże, że wpływa na globalną średnią - wyjaśnia badaczka.

Naukowcy podkreślają, że zmiany klimatu podnoszą ogólną temperaturę planety, natomiast pogoda odpowiada za krótkotrwałe wahania. Nowe badanie pomaga zrozumieć, dlaczego nawet obszar kojarzony z największym mrozem może mieć swój udział w ustanawianiu rekordów ciepła na całym świecie.

Źródło: ARC Centre of Excellence for 21st Century Weather

Artykuł: Andrew King et al., Atmospheric rivers associated with daily global temperature spikes and dips, Environmental Research Letters (2026). DOI: 10.1088/1748-9326/aec3c6



