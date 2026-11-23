Rów Mariański, najgłębsza znana dolina na dnie oceanu Ziemi, powstał około 52 milionów lat temu, kiedy płyta tektoniczna Pacyfiku zaczęła wsuwać się pod płytę Morza Filipińskiego. Najgłębszą częścią tej otchłani jest Głębia Challengera - znajduje się prawie 11 tys. metrów pod poziomem morza. Naukowcy od lat zadają sobie pytanie, dlaczego jest tak głęboka? Trudno ją zbadać - ciśnienie tam panujące może zmiażdżyć kości. Przez to nie wiemy dokładnie, co się tam znajduje - naukowcy sądzili nawet, że nie ma tam życia, dopóki załoga batyskafu nie zgłosiła w 1960 roku obecności zwierząt w pobliżu dna morskiego.

Wyprawa robotów na dno Rowu Mariańskiego

W celu analizy otchłani w 2024 roku wysłano tam zdalnie sterowany pojazd, aby zebrać próbki wokół głębi. Odnaleziono wtedy dowody na najgłębsze na świecie podwodne erupcje wulkaniczne.

Używając dwóch robotów współtowarzyszących o nazwach Jason i Medea, będących częścią National Deep Submergence Facility, zespół wykonał siedem zanurzeń. Chociaż nie mogą się one zanurzyć głębiej niż 6,5 tys. metrów pod poziomem morza, nadal są w stanie pobrać próbki ściany rowu. Skupiono się zatem na 550-kilometrowym odcinku w pobliżu głębi. Badania ujawniły, że wschodnia część otchłani jest głębsza i ma bardziej strome ściany. W zachodnim segmencie natomiast odkryto coś zdumiewającego - skały piroklastyczne pochodzące z ultragłębokich erupcji wulkanicznych. Cienkie i płaskie warstwy skał na dnie morskim świadczą o najgłębszej podwodnej erupcji wulkanicznej, jaką kiedykolwiek odkryto. Znalezienie ich było nieoczekiwane i zmieni sposób, w jaki geolodzy postrzegają ten obszar.

Roboty Jason i Medea odkryły ślady najgłębszych erupcji wulkanicznych na Ziemi

- Ogromne ciśnienie na głębokościach, na których wybuchały te podwodne wulkany, sprawia, że styl erupcji różni się od tego, jaki miałby miejsce na lądzie lub w płytkiej wodzie, gdzie ciśnienie jest znacznie niższe - powiedział dr Robert J. Stern z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas, główny autor badania. - Erupcje eksplozywne obserwowane na lądzie nie mogą być tak silne w tych warunkach wysokiego ciśnienia, ponieważ gazy w magmie nie mogą się tak bardzo rozprężać. Wciąż badamy to zjawisko i staramy się je zrozumieć.

Zespół pragnie wrócić do tego miejsca i pobrać więcej próbek, aby uzyskać pełniejszy obraz świata 6,5 tys. metrów pod wodą. Technologia, którą obecnie dysponują naukowcy, nie pozwala im na zejście głębiej.

Roboty Jason i Medea swoją najwcześniejszą wersję mają już z 1988 roku. Jason może działać na głębokości 6,5 km pod powierzchnią i jest wyposażony w system zdjęć i wideo. Nagrania przesyłane są przez Madeę, czyli robota, który mu towarzyszy - unosi się on nieco wyżej w wodzie. Jason ma także mechaniczne ramiona, dzięki którym może pobierać próbki. Duet ten wykonał setki nurkowań na całym świecie.

Robot ROV JASON Wünderbrot, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Badanie opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Earth Science, otwiera się w nowym oknie.