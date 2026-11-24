W skrócie W rejonie Galapagos oraz wybrzeży Peru odnotowano anomalie temperatury powierzchni oceanu sięgające 10 st. C powyżej typowych wartości.

Meteorolodzy określają obecne zjawisko mianem mega El Niño, zwracając uwagę na rozległy pas ciepłych wód rozciągający się od Ameryki Południowej.

Naukowcy ostrzegają przed możliwymi skutkami zjawiska, takimi jak pożary w Indonezji czy potencjalny wzrost liczby zgonów związanych z upałami.

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El Niño przybiera na sile. Na mapach temperatur powierzchni Oceanu Spokojnego pojawił się obszar wyjątkowo ciepłej wody, a lokalne odchylenia od normy są tak duże, że meteorolog dr Ryan Maue określił zjawisko mianem "mega El Niño". Skutki mogą odczuć także regiony położone tysiące kilometrów dalej.

Ocean nagrzany nawet o 10 stopni C

Na udostępnionej przez dra Maue mapie widać rozległy pas ciepłych wód wzdłuż równika, ciągnący się od wybrzeży Ameryki Południowej w stronę środkowego Pacyfiku. Największe odchylenia zaznaczono w pobliżu Galapagos i Peru. Według danych przytoczonych przez niego temperatura powierzchni oceanu w tym miejscu jest nawet o 10°C wyższa od wartości typowej.

+10 st. C anomalii temperatury powierzchni morza w pobliżu Galapagos i u wybrzeży Peru. To teraz Mega El Niño.

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Tak duża różnica dotyczy jednak ograniczonego obszaru. W centralnej części Pacyfiku woda jest cieplejsza od średniej o około 3-4 st. C. To nadal dużo i może wpływać na pogodę w innych regionach.

Skutki mogą wykraczać daleko poza Pacyfik

El Niño może zmieniać przebieg pogody w odległych regionach. Wśród potencjalnych skutków obecnego zjawiska wymieniane są pożary w Indonezji, niedobór ważnych dla Indii opadów monsunowych oraz zaburzenia w wodnych łańcuchach pokarmowych.

Według prognoz Światowej Organizacji Meteorologicznej anomalia może między listopadem a styczniem osiągnąć wartości ponad sześciokrotnie większe niż typowe dla El Niño. Skala wpływu na ludzi pozostaje niepewna.

"Potencjalnie katastrofalne" El Niño

Geografka i klimatolożka dr Rebekah Jones zwraca uwagę na możliwą skalę zagrożenia. Jej zdaniem obecne El Niño może przebić rekord anomalii wynoszącej 3,5 st. C, odnotowanego podczas zjawiska z 1877 roku.

- Nie potrafię wystarczająco podkreślić, jak potencjalnie katastrofalne będzie to El Niño - ostrzegła na X.

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Mapa Climate Impact Lab wskazuje na możliwe 920 tys. dodatkowych zgonów związanych z upałami między czerwcem 2026 a kwietniem 2027 roku. To o ponad 60 tys. więcej niż prognozowano jeszcze miesiąc wcześniej. Jest to co prawda prognoza, a nie przesądzony bilans. Wiele zależy od dalszego rozwoju zjawiska, ale liczby są porażające.



