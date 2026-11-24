W skrócie
- W rejonie Galapagos oraz wybrzeży Peru odnotowano anomalie temperatury powierzchni oceanu sięgające 10 st. C powyżej typowych wartości.
- Meteorolodzy określają obecne zjawisko mianem mega El Niño, zwracając uwagę na rozległy pas ciepłych wód rozciągający się od Ameryki Południowej.
- Naukowcy ostrzegają przed możliwymi skutkami zjawiska, takimi jak pożary w Indonezji czy potencjalny wzrost liczby zgonów związanych z upałami.
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El Niño przybiera na sile. Na mapach temperatur powierzchni Oceanu Spokojnego pojawił się obszar wyjątkowo ciepłej wody, a lokalne odchylenia od normy są tak duże, że meteorolog dr Ryan Maue określił zjawisko mianem "mega El Niño". Skutki mogą odczuć także regiony położone tysiące kilometrów dalej.
Ocean nagrzany nawet o 10 stopni C
Na udostępnionej przez dra Maue mapie widać rozległy pas ciepłych wód wzdłuż równika, ciągnący się od wybrzeży Ameryki Południowej w stronę środkowego Pacyfiku. Największe odchylenia zaznaczono w pobliżu Galapagos i Peru. Według danych przytoczonych przez niego temperatura powierzchni oceanu w tym miejscu jest nawet o 10°C wyższa od wartości typowej.
+10 st. C anomalii temperatury powierzchni morza w pobliżu Galapagos i u wybrzeży Peru. To teraz Mega El Niño.
Tak duża różnica dotyczy jednak ograniczonego obszaru. W centralnej części Pacyfiku woda jest cieplejsza od średniej o około 3-4 st. C. To nadal dużo i może wpływać na pogodę w innych regionach.
Skutki mogą wykraczać daleko poza Pacyfik
El Niño może zmieniać przebieg pogody w odległych regionach. Wśród potencjalnych skutków obecnego zjawiska wymieniane są pożary w Indonezji, niedobór ważnych dla Indii opadów monsunowych oraz zaburzenia w wodnych łańcuchach pokarmowych.
Według prognoz Światowej Organizacji Meteorologicznej anomalia może między listopadem a styczniem osiągnąć wartości ponad sześciokrotnie większe niż typowe dla El Niño. Skala wpływu na ludzi pozostaje niepewna.
"Potencjalnie katastrofalne" El Niño
Geografka i klimatolożka dr Rebekah Jones zwraca uwagę na możliwą skalę zagrożenia. Jej zdaniem obecne El Niño może przebić rekord anomalii wynoszącej 3,5 st. C, odnotowanego podczas zjawiska z 1877 roku.
- Nie potrafię wystarczająco podkreślić, jak potencjalnie katastrofalne będzie to El Niño - ostrzegła na X.
Mapa Climate Impact Lab wskazuje na możliwe 920 tys. dodatkowych zgonów związanych z upałami między czerwcem 2026 a kwietniem 2027 roku. To o ponad 60 tys. więcej niż prognozowano jeszcze miesiąc wcześniej. Jest to co prawda prognoza, a nie przesądzony bilans. Wiele zależy od dalszego rozwoju zjawiska, ale liczby są porażające.