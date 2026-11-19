W skrócie Wulkan Kīlauea na Hawajach to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na Ziemi. Kolejny epizod erupcyjny może wystąpić w dniach 20-23 listopada 2026 roku.

Instrumenty pomiarowe wskazują na ponowne napełnianie się wulkanu magmą, a eksperci ostrzegają przed gazami wulkanicznymi, wstrząsami sejsmicznymi oraz pękaniem gruntu.

Aktualny poziom alertu dla wulkanu Kīlauea oznacza jego podwyższoną aktywność.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Kīlauea. Eksperci prognozują kolejny epizod erupcyjny

Kīlauea usytuowany jest na terenie archipelagu Hawajów na wyspie Hawaiʻi. To wulkan tarczowy, który należy do grupy najbardziej aktywnych wulkanów na naszej planecie. Od dekad jego cykliczne wybuchy formują otaczający go teren.

Ze względu na wysoką aktywność, Kīlauea pozostaje pod stałą obserwacją. Park Narodowy Hawajów na stronach rządowych regularnie publikuje informacje o zachowaniu wulkanu, a naukowcy monitorują sytuację i analizują pozyskiwane dane.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) opublikowała teraz nowe dane na temat aktywności wulkanu Kīlauea. Eksperci podali możliwe daty kolejnej erupcji.

Wybuch wulkanu Kīlauea. Szacunki mówią o 20-23 listopada

USGS już w październiku br. informował w komunikatach, że z obserwacji wynika, iż pod powierzchnią zachodzą intensywne procesy - objawiało się to m.in. seriami trzęsień ziemi w rejonie Kīlauea, deformacjami powierzchni gruntu i powstaniem nowych szczelin. Na początku listopada nastąpił 56. epizod erupcyjny z fontannami lawy sięgającymi ok. 100-200 metrów.

Teraz pojawiła się kolejna aktualizacja. Według ekspertów instrumenty pomiarowe pokazują, że wulkan ponownie napełnia się magmą i zbliża się kolejny epizod erupcyjny. Szacowane okno czasowe przypada na najbliższe dni.

- Prawdopodobny jest kolejny epizod, a obecne okno prognozy dla 57. epizodu fontannowania to 20-23 listopada - podaje Obserwatorium Wulkanów Hawajskich USGS.

Eksperci informują o możliwych zagrożeniach. Wskazano na gazy wulkaniczne, materiał piroklastyczny, potoki lawy, wstrząsy sejsmiczne i pękanie gruntu.

- Aktywność erupcyjna od grudnia 2024 roku ma miejsce na zamkniętym obszarze Parku Narodowego Wulkanów Hawajskich. Jednak ostatnie intruzje wskazują, że lokalizacja erupcji może ulec zmianie. Intruzje mogą być również niebezpieczne, powodując trzęsienia ziemi, pęknięcia gruntu i niewielkie osuwiska - podano.

Wulkan Kīlauea jest pod stałą obserwacją

Obserwatorium informuje, że nadal uważnie monitoruje Kīlauea i pozostaje w kontakcie z Parkiem Narodowym Wulkanów Hawajskich oraz Agencją Obrony Cywilnej Hrabstwa Hawaje w związku z zagrożeniami erupcyjnymi.

W komunikacie, otwiera się w nowym oknie na dzień 18 listopada 2026 r. USGS utrzymało poziom alertu jako "advisory". Jest to drugi w czterostopniowej skali poziom dotyczący obserwacji wulkanu, który wskazuje na jego podwyższoną aktywność. Kod dla lotnictwa to "yellow". Żółty kolor jest drugim w czterostopniowej skali poziomem ostrzeżenia dla ruchu lotniczego i również oznacza podwyższoną aktywność wulkanu.

.





