W skrócie W południowej Kalifornii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5, które było najsilniejszym wstrząsem w tym regionie od 12 lat.

Epicentrum zjawiska znajdowało się około 5 km od Manhattan Beach, a wstrząsy były odczuwalne w gęsto zaludnionych obszarach Los Angeles.

Przyczyną aktywności sejsmicznej jest położenie Kalifornii na styku płyt pacyficznej i północnoamerykańskiej, które poruszają się wzdłuż uskoków.

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Południowa Kalifornia zatrzęsła się w sobotę przed południem. Wstrząs o magnitudzie 5 był najsilniejszym w tym regionie od 2014 roku. Choć ziemia poruszyła się w pobliżu Los Angeles, na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani poważnych zniszczeniach.

Trzęsienie ziemi niedaleko Los Angeles

Epicentrum znajdowało się około 5 km od Manhattan Beach, nadmorskiego miasta położonego na południowy zachód od centrum Los Angeles. Wstrząs był odczuwalny w gęsto zaludnionej części południowej Kalifornii. Po głównym uderzeniu ziemi pojawiły się dziesiątki słabszych wstrząsów wtórnych.

Służby potraktowały sytuację poważnie. Straż pożarna w Los Angeles na krótko uruchomiła procedury kryzysowe, a pracowników skierowano do sprawdzenia dróg, budynków i pozostałej infrastruktury. Kontrole nie wykazały jednak poważnych uszkodzeń ani obrażeń. W efekcie jednostki wróciły do normalnego trybu pracy.

Ślady trzęsienia zauważono za to na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach widać popękane szyby, a także panele sufitowe, które odpadły w wyniku wstrząsów. Nie podano informacji o większych zakłóceniach w funkcjonowaniu portu. Jeden z samolotów został zmuszony do przerwania lądowania i poderwania samolotu do góry.

- Delta 1972 odejdź na drugi krąg. Mamy tu silne trzęsienie ziemi. Prawdopodobnie mieliśmy właśnie trzęsienie ziemi o magnitudzie około 7,5 - informował kontroler. W tle na nagraniu słychać alarmy samochodów.

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Dlaczego Kalifornia tak często się trzęsie?

W tym regionie USA trzęsienia ziemi nie są niczym niezwykłym. Kalifornia leży na styku dwóch wielkich fragmentów skorupy ziemskiej: płyty pacyficznej i północnoamerykańskiej. Nieustannie przesuwają się one względem siebie, a ich ruch odbywa się między innymi wzdłuż systemu uskoków San Andreas.

Co to jest uskok przesuwczy? Uskok przesuwczy to pęknięcie w skorupie ziemskiej, wzdłuż którego dwa bloki skalne przesuwają się względem siebie głównie w poziomie. Mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach – w prawo lub w lewo, patrząc z jednej strony uskoku na drugą.

Gdy skały blokują się o siebie, narastają naprężenia, które po nagłym uwolnieniu mogą wywołać trzęsienie ziemi.

Przykładem takiego uskoku jest właśnie kalifornijski uskok San Andreas.

Płyty poruszają się powoli, ale ich krawędzie nie przesuwają się zawsze płynnie. Czasem blokują się o siebie, a naprężenia stopniowo narastają. Gdy skały w końcu gwałtownie pękają lub przesuwają się wzdłuż uskoku, uwalnia się energia, która rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych. Właśnie wtedy odczuwamy trzęsienie ziemi. W południowej Kalifornii znajduje się wiele takich uskoków, także podmorskich, dlatego wstrząsy mogą występować zarówno w głębi lądu, jak i w pobliżu wybrzeża.

Sobotnie trzęsienie było najmocniejszym w południowej Kalifornii od 12 lat. Nie przyniosło poważnych konsekwencji, ale przypomniało mieszkańcom jednego z najbardziej zaludnionych regionów USA, że pod ich stopami wciąż działają potężne siły.



