W skrócie
- W południowej Kalifornii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5, które było najsilniejszym wstrząsem w tym regionie od 12 lat.
- Epicentrum zjawiska znajdowało się około 5 km od Manhattan Beach, a wstrząsy były odczuwalne w gęsto zaludnionych obszarach Los Angeles.
- Przyczyną aktywności sejsmicznej jest położenie Kalifornii na styku płyt pacyficznej i północnoamerykańskiej, które poruszają się wzdłuż uskoków.
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Południowa Kalifornia zatrzęsła się w sobotę przed południem. Wstrząs o magnitudzie 5 był najsilniejszym w tym regionie od 2014 roku. Choć ziemia poruszyła się w pobliżu Los Angeles, na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani poważnych zniszczeniach.
Trzęsienie ziemi niedaleko Los Angeles
Epicentrum znajdowało się około 5 km od Manhattan Beach, nadmorskiego miasta położonego na południowy zachód od centrum Los Angeles. Wstrząs był odczuwalny w gęsto zaludnionej części południowej Kalifornii. Po głównym uderzeniu ziemi pojawiły się dziesiątki słabszych wstrząsów wtórnych.
Służby potraktowały sytuację poważnie. Straż pożarna w Los Angeles na krótko uruchomiła procedury kryzysowe, a pracowników skierowano do sprawdzenia dróg, budynków i pozostałej infrastruktury. Kontrole nie wykazały jednak poważnych uszkodzeń ani obrażeń. W efekcie jednostki wróciły do normalnego trybu pracy.
Ślady trzęsienia zauważono za to na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Na opublikowanych zdjęciach i nagraniach widać popękane szyby, a także panele sufitowe, które odpadły w wyniku wstrząsów. Nie podano informacji o większych zakłóceniach w funkcjonowaniu portu. Jeden z samolotów został zmuszony do przerwania lądowania i poderwania samolotu do góry.
- Delta 1972 odejdź na drugi krąg. Mamy tu silne trzęsienie ziemi. Prawdopodobnie mieliśmy właśnie trzęsienie ziemi o magnitudzie około 7,5 - informował kontroler. W tle na nagraniu słychać alarmy samochodów.
Dlaczego Kalifornia tak często się trzęsie?
W tym regionie USA trzęsienia ziemi nie są niczym niezwykłym. Kalifornia leży na styku dwóch wielkich fragmentów skorupy ziemskiej: płyty pacyficznej i północnoamerykańskiej. Nieustannie przesuwają się one względem siebie, a ich ruch odbywa się między innymi wzdłuż systemu uskoków San Andreas.
Płyty poruszają się powoli, ale ich krawędzie nie przesuwają się zawsze płynnie. Czasem blokują się o siebie, a naprężenia stopniowo narastają. Gdy skały w końcu gwałtownie pękają lub przesuwają się wzdłuż uskoku, uwalnia się energia, która rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych. Właśnie wtedy odczuwamy trzęsienie ziemi. W południowej Kalifornii znajduje się wiele takich uskoków, także podmorskich, dlatego wstrząsy mogą występować zarówno w głębi lądu, jak i w pobliżu wybrzeża.
Sobotnie trzęsienie było najmocniejszym w południowej Kalifornii od 12 lat. Nie przyniosło poważnych konsekwencji, ale przypomniało mieszkańcom jednego z najbardziej zaludnionych regionów USA, że pod ich stopami wciąż działają potężne siły.