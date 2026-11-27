W skrócie Chiny potwierdziły odkrycie złoża Dadonggou w prowincji Liaoning, które zawiera 1444 tony złota o teoretycznej wartości około 165 mld dolarów.

Złoże charakteryzuje się nietypową, niemal poziomą strukturą, a nie stromymi żyłami, co może zmienić dotychczasowe metody poszukiwań kruszcu w tym regionie.

Badacze wskazują na potencjał odkrycia kolejnych złóż, wymieniając m.in. zasoby Wangu w prowincji Hunan, które mogą zawierać ponad 1000 ton złota.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W Chinach potwierdzono istnienie gigantycznego złoża złota, którego wartość przy obecnych cenach kruszcu przekracza 160 mld dolarów. Nie chodzi jednak wyłącznie o ogromne zasoby. Najnowsze badania geologiczne ujawniły, że złoże Dadonggou ma nietypową budowę, która może zmienić sposób poszukiwania złota w tej części świata.

Dadonggou znajduje się w prowincji Liaoning. Ślady kruszcu odkryto tam już w latach 80., ale wówczas uznano je za zbyt rozproszone, by wydobycie było opłacalne. Dopiero późniejsze odwierty wykazały, że nie są to odrębne, niewielkie skupiska, lecz część rozległego pasa mineralizacji o długości około 3 km i szerokości 1,5 km.

W listopadzie 2025 r. chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych potwierdziło zasoby wynoszące 1444 tony złota. To największe pojedyncze złoże odkryte w Chinach od 1949 r. Przy cenach kruszcu z końca listopada 2026 r. jego teoretyczna wartość wynosi około 165 mld dolarów.

Złoże złota o nietypowej budowie

Naukowcy przeanalizowali dane z ponad 200 odwiertów, próbki skał i kryształy kwarcu. Okazało się, że złoto w Dadonggou występuje w strefach ułożonych niemal poziomo lub łagodnie nachylonych. To odmienny układ od typowych dla regionu stromych żył kwarcowych, w których często szuka się kruszcu. Najważniejsze nowe ustalenia z 2026 r. opublikowano w czasopiśmie Ore Geology Reviews.

Z geologicznego punktu widzenia jest to złoże orogeniczne, czyli powstałe w wyniku procesów związanych z ruchami skorupy ziemskiej. Jego genezę powiązano z wczesną kredą, gdy lokalna skorupa zaczęła się rozciągać. Powstające strefy osłabienia umożliwiały przepływ gorących płynów niosących złoto. Kruszec gromadził się w fyllitach, czyli drobnoziarnistych skałach metamorficznych, na głębokości około 6-12 km i w temperaturze 250-350 stopni Celsjusza.

Jak dobrze znasz geologiczne skarby i surowce Polski? [QUIZ] Rozpocznij quiz

Chiny mogą mieć więcej takich złóż

Badacze uważają, że Dadonggou nie musi być geologicznym wyjątkiem. Podobne struktury występują w innych rejonach obrzeży Pacyfiku, m.in. na Półwyspie Jiaodong, Alasce i rosyjskim Dalekim Wschodzie. To oznacza, że dotychczasowe metody poszukiwań mogły pomijać złoża o podobnej budowie.

Dadonggou oceniono jako złoże możliwe do eksploatacji odkrywkowej. Zawartość złota jest stosunkowo niska i wynosi średnio 0,56 g na tonę skały, ale testy wykazały odzysk od 65 do 91 proc. kruszcu.

W Chinach znajduje się również złoże Wangu w prowincji Hunan, którego zasoby szacuje się na ponad 1000 ton złota. Wymaga to jednak dalszego potwierdzenia odwiertami. Oba odkrycia pokazują, że pod powierzchnią Chin mogą znajdować się zasoby, których rzeczywistej skali geolodzy jeszcze nie poznali.



