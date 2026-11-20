Bioróżnorodność Amazonii pod lupą badaczy

Amazonia, często określana mianem zielonych płuc naszej planety, stanowi największy i najbardziej bioróżnorodny las tropikalny na świecie. Zajmujący około 7 milionów km² obszar w dorzeczu rzeki Amazonki rozciąga się na terenie kilku krajów. Jest on niezwykle istotny dla globalnego klimatu oraz stanowi siedlisko dla ogromnej liczby gatunków flory i fauny.

Skutki płynące z niszczenia tego obszaru mogą być odczuwalne nie tylko dla regionu, ale dla całego globu. Konieczne są więc kroki w celu lepszego badania bioróżnorodności i wsparcia ochrony Amazonii. Kluczową rolę zaczynają tu odgrywać nowe technologie, łącząc teledetekcję z monitoringiem terenowym.

Nowa międzynarodowa inicjatywa Amazon.ia to wieloetapowy projekt, który ma na celu utworzenie skoordynowanej sieci monitorowania bioróżnorodności w dorzeczu Amazonki. Pomóc ma w tym sztuczna inteligencja, dane satelitarne, drony oraz zaawansowane czujniki naziemne.

Monitorowanie Amazonii. Sieć czujników, dronów i AI

Nowy projekt, który zrzesza ponad 50 badaczy i organizacji partnerskich z Brazylii, Boliwii, Ekwadoru, Kolumbii, Peru i Stanów Zjednoczonych, został opracowany wspólnie ze społecznościami Amazonii i liderami ekologicznymi.

Inicjatywa wiąże się z "opleceniem" Amazonii siecią infrastruktury do zbierania danych. Połączenie informacji z satelitów z zaawansowanymi czujnikami naziemnymi, dronami i analizą AI ma pozwolić na "przetestowanie nowych dynamicznych modeli zintegrowanych oraz wygenerowanie istotnych spostrzeżeń wspierających podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym i regionalnym". Wszystko to ma na celu monitorowanie zmian w bioróżnorodności amazońskich lasów i opracowywanie metod ochrony cennego obszaru.

- Łącząc obserwacje satelitarne z czujnikami rozmieszczonymi w lasach deszczowych, Amazon.ia chce zapewnić liderom ochrony środowiska bardziej aktualne i wiarygodne informacje o populacjach dzikich zwierząt i zmieniających się warunkach ekosystemów - powiedział, otwiera się w nowym oknie David Luther, ekolog z Uniwersytetu George'a Masona w USA.

Miliony na rozwój sieci. Cenne dane

Dane na temat stanu Amazonii wykraczają znacznie poza jej obszar, podkreślają badacze. Rzetelne informacje o bioróżnorodności mogą wesprzeć naukowców w monitorowaniu przekształceń środowiskowych, wspierać procesy decyzyjne w zakresie ochrony przyrody oraz pozwalać na wykrywanie nowych zagrożeń, zanim jeszcze ekosystemy zostaną bezpowrotnie zniszczone.

Projekt jest wspierany początkową inwestycją w wysokości około 14 milionów dolarów z Bezos Earth Fund. Organizatorzy inicjatywy przewidują, że potrzeba około 100 milionów dolarów, aby w pełni wykorzystać potencjał sieci.