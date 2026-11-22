Naukowcy od dekad zastanawiają się, co jest przyczyną niezwykłego zjawiska, jakie widoczne jest w niektórych formacjach skalnych. Okazuje się bowiem, że w części z nich zniknęło ponad miliard lat historii geologicznej Ziemi. Nowe badania pokazują, że przyczyna może leżeć w powolnym ruchu całych kontynentów, napędzanym przez potężne siły pod powierzchnią Ziemi.

Miliard lat historii Ziemi zniknął bez śladu. Nowe badania ujawniają, co się naprawdę stało

"Great Unconformity" (pol. Wielka niezgodność) to jedna z największych tajemnic geologii. Na całej planecie formacje skalne zawierają ogromne luki w zapisie geologicznym. Badacze od lat pytają, co się stało z brakującymi warstwami skał?

Nowe badanie przeprowadzone przez doktoranta z Uniwersytetu Wollongong sugeruje, że starożytne kontynenty stopniowo podnosiły się i opadały przez setki milionów lat - w miarę jak gorące skały przemieszczały się przez wnętrze Ziemi. Te zmiany wysokości mogły sprawić, że erozja usunęła ogromne ilości skał, niszcząc połacie zapisu geologicznego planety.

Santosh Dhungana, główny autor pracy, wyjaśnił, że badacze już wcześniej proponowali liczne wyjaśnienia tego zjawiska, jednak niewiele z nich zostało odpowiednio przetestowanych. A ten zapis historyczny Ziemi jest ważny dla naukowców, którzy badają poszczególne warstwy, odtwarzając dawne środowiska.

Jednym z najbardziej uderzających przykładów jest Wielki Kanion. Skały rozdzielone setkami milionów lat leżą bezpośrednio na sobie, jakby coś usunęło warstwy, których geolodzy spodziewaliby się zobaczyć pomiędzy nimi.

W Wielkim Kanionie warstwy skalne, oddzielone od siebie setkami milionów lat, leżą bezpośrednio na sobie, odsłaniając ogromną lukę w zapisie geologicznym Ziemi. pbodig 123RF/PICSEL

Nie tylko tam jednak zauważono to zjawisko. Podobne luki zidentyfikowano w Europie, Australii, Afryce i Azji, a długość brakującego czasu różni się w zależności od lokalizacji. W niektórych przypadkach luka przekracza miliard lat.

Geolodzy rozwiązali zagadkę Wielkiej niezgodności

Zespół wykorzystał modele komputerowe, aby zbadać, w jaki sposób powolna cyrkulacja gorących skał w płaszczu Ziemi mogła wpływać na kontynenty na przestrzeni setek milionów lat. Symulacje ujawniły wzorzec występujący w trzech głównych starożytnych regionach kontynentalnych o nazwach Laurencja, Baltika i w północnych Chinach.

Przybliżone położenie Gondwany, Laurentii i Baltiki w środkowym kambrze (ok. 500 mln lat temu) Silica Cat, CC BY-SA 4.0, za pośrednictwem Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Według modeli konwekcja płaszcza ziemskiego sprawiła, że kontynenty zostały stopniowo wypiętrzone jeszcze długo przed okresem kambryjskim, w erze neoproterozoicznej. To spowodowało, że rozległe obszary lądu przez długi czas były narażone na wietrzenie i erozję, umożliwiając wodzie i wiatrowi niszczenie skał, które powstały znacznie wcześniej.

Następnie, według symulacji, te same regiony zaczęły tonąć. Kiedy poziom mórz się podniósł, osady gromadziły się na starszych powierzchniach, tworząc ostrą granicę między skałami starożytnymi i młodszymi. Różnice te możemy obserwować do dziś.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature, otwiera się w nowym oknie.



