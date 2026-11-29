Jedna z największych głębi Atlantyku i ważny uskok. Odkryli tam zatopiony atol

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził badania w rejonie Głębi Romanche. Ten liczący ok. 7,7 km głębokości, 300 km długości i 19 km szerokości obszar, rozciągający się w środkowej części Oceanu Atlantyckiego, stanowi jedną z jego największych głębi. Znajduje się ona ponad strefą uskokową Romanche, będącą uskokiem transformacyjnym.

Jak informuje Instytut Oceaniczny Schmidta (SOI) w nowym komunikacie, to właśnie tam badacze odkryli zatopiony atol - wyspę zwykle składającą się z rafy koralowej otaczającej pierścieniem lagunę. Szczyt formacji sprzed ok. 5 milionów lat znajduje się 900 metrów pod powierzchnią oceanu.

- Odkrycie to potwierdza 30-letnią hipotezę, że na środku Atlantyku, w regionie, w którym dziś już ich nie ma, istniały niegdyś atole koralowe - informuje, otwiera się w nowym oknie SOI.

Na szczycie prehistorycznego atolu znajduje się obecnie tętniący życiem, głębinowy ogród koralowy.

W głębinach udokumentowano dziesiątki ekosystemów, w tym skupiska gąbek, wiekowe koralowce, rzadkie łąki zoantydów i liczne gatunki kałamarnic i ośmiornic.

Zdaniem naukowców zebrane próbki mogą zawierać nieznane dotąd gatunki.

Zatopiony atol jest według ekspertów nie tylko śladem dawnej historii geologicznej Ziemi, ale i schronieniem dla wyjątkowo bogatych ekosystemów głębinowych, które mogą wymagać międzynarodowej ochrony.

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Sekrety oceanów. Kolejne odkrycie na pokładzie statku SOI

Badania prowadzono wykorzystując statek SOI Falkor (too). Pełni on funkcję pływającego uniwersytetu i centrum technologicznego. Jednostka posiada bezzałogowego robota podwodnego zdolnego do schodzenia na głębokość do 4500 metrów. Zbiera on próbki i transmituje obraz na żywo. Wyposażenie statku obejmują też czujniki umożliwiające tworzenie precyzyjnych map dna oceanicznego w wysokiej rozdzielczości. Na pokładzie znajduje się również osiem specjalistycznych laboratoriów oraz inne innowacje.

Falkor (too) zastąpił poprzedni statek badawczy SOI, Falkor. Embajada de EEUU en Argentina, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Ekspedycje prowadzone na statkach SOI przyniosły wiele głośnych odkryć naukowych, takich jak gigantyczny rurkopław z rodzaju Apolemia, którego zarejestrowano w 2020 roku w podwodnych kanionach Ningaloo u wybrzeży Australii Zachodniej. Zewnętrzny pierścień kolonii był długi na ok. 46 m. Długość całego organizmu po rozwinięciu wszystkich zwojów mogła sięgać nawet 119-120 metrów. Odkrycie to trafiło, otwiera się w nowym oknie do Księgi rekordów Guinnessa.