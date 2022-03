Roskomnadzor blokuje media społecznościowe

Roskomnadzor, jako organ kontrolny ma możliwość nakładania kar oraz blokowania dostępu do witryn internetowych i w ostatnich latach coraz częściej korzysta z tej prerogatywy. Decyzja rosyjskiej instytucji ma oczywiście związek z wojną w Ukrainie i próbą kontrolowania przez Kreml wszystkich przekazów medialnych, które docierają do rosyjskich obywateli. Rosja zarzuca zachodnim firmom technologicznym sianie dezinformacji o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, którą Kreml oficjalnie określa, jako "rosyjską operację specjalną na Ukrainie".

Tłumacząc decyzję o blokadzie Roskomnadzor oświadczył, że doszło do 26 przypadków dyskryminacji rosyjskich mediów przez Facebooka. Amerykański portal społecznościowych wcześniej nałożył restrykcje na agencję RIA Nowosti, państwowy kanał telewizyjny Zwiezda, portale informacyjne Lenta.ru, Gazeta.ru i przede wszystkim Russia Today (RT) i Sputnik. W odpowiedzi na te decyzję Roskomnadzor częściowo ograniczył dostęp do Facebooka, a serwis w Rosji działał z zakłóceniami. Wielu internautów przeniosło swoje konta i grupy z Facebooka na inne serwisy społecznościowe, w szczególności bardzo popularny w Rosji VK.Kontakte. Obecnie w Rosji postanowiono całkowicie odciąć dostęp do tych mediów społecznościowych. Roskomnadzor podał również w swoim oficjalnym komunikacie, że Facebook miał mieć udział w łamaniu fundamentalnych praw i swobód człowieka.

Nick Clegg odpowiedzialny za kwestie międzynarodowe w Meta stwierdził, że blokada platformy odetnie miliony zwykłych Rosjan od wiarygodnych informacji, pozbawi ich możliwości komunikacji z przyjaciółmi oraz rodziną. Dodał również, że zostaną podjęte wszelkie środki, których celem jest przywrócenie usług tak, aby ludzie mogli swobodnie i bezpieczeństwa organizować się. Zablokowanie mediów społecznościowych zbiegło się w czasie z uchwaleniem ustawy, która wprowadza surowe kary więzienia za podawanie fake newsów na temat wojny w Ukrainie.