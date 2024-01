Drony można wykorzystać do wielu celów. Różne organizacje sięgają po te urządzenia, by ułatwić sobie pracę. Przykładowo w te sprzęty zaopatruje się policja, aby między innymi wykorzystywać je do przeczesywania terenu. Poza tym czerpie z nich archeologia, ponieważ małe zwinne urządzenia są w stanie dotrzeć w miejsca, gdzie człowiekowi się to do tej pory nie udało. To owocuje nowymi odkryciami. Ponadto coraz więcej osób lata hobbystycznie. Inni natomiast specjalizują się w dostarczaniu wyjątkowej rozrywki, jaką są pokazy świetlnych dronów.

Reklama

Rekordowy balet świetlnych dronów

Firma Sky Elements ze Stanów Zjednoczonych w swojej ofercie postawiła właśnie na drony świetlne i opracowywanie z ich udziałem barwnych spektakli, często inspirowanych różnymi dziełami. Niedawno marka zdecydowała się wykorzystać scenki z baletu "Dziadek do orzechów". Choć to dzieło jest dobrze znane i prezentowano je już na wiele możliwych sposobów, nikt jeszcze nie zrobił tego tak, jak firma Sky Elements - na niebie.

Dwa rekordy Guinnessa

Wideo youtube

Do Księgi Rekordów Guinnessa wpisano dwie świetliste formacje. Pierwszy rekord pobito dzięki zaprezentowaniu postaci Dziadka do orzechów, który zyskał miano największej fikcyjnej postaci utworzonej na niebie przez drony. Drugi tytuł trafił w ręce Sky Elements za uformowanie największego zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem dronów. Ten obraz przedstawiał gigantyczną choinkę na tle okna, za którym padał śnieg. Ujęcia z pokazu udostępniono m.in. na YouTubie.

Największy i najwyższy pokaz

W realizacji tego przedsięwzięcia udział brało 40 osób. Wykorzystano 1499 dronów, które uformowane m.in. we wspomnianego Dziadka, czy ogromną choinkę, świeciły nad stadionem piłkarskim Birdville FAAC w Teksasie. Jak podkreślają twórcy, pokaz ten był największym i najwyższym tego typu przedstawieniem, jakie kiedykolwiek prezentowano w tym rejonie. Choćby sam Dziadek do orzechów mierzył 213 metrów!

Widzowie oglądali pokaz siedząc w swoich autach, a żeby w pełni przeżyć scenki z baletu, mogli włączyć odpowiednią stację radiową, na której była nadawana przygotowana do pokazu muzyka. Łącznie pokaz obejrzało ok. 2000 osób. Uformowane w barwne obrazy drony obracano, aby scenę dało się obejrzeć z każdej strony.

Firma Sky Elements regularnie tworzy zachwycające przedstawienia na niebie i prezentuje fragmenty m.in. na swoim koncie na Instagramie. Można tam obejrzeć także fragment pokazu, podczas którego pobito rekordy. Na nagraniu widać Taniec Cukrowej Wieszczki.

Instagram Rolka Rozwiń