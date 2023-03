Ukraińcy mają już rakiety zdolne zbombardować Moskwę

Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło to, o czym głośno jest od jakiegoś czasu. Chodzi o rakiety dalekiego zasięgu o nazwie Grom-2. Wystrzeliwane są one z mobilnej platformy rakietowej. Pociski przypominają swoimi możliwościami nowe amerykańskie pociski ATACMS i rosyjskie Iskandery. Zasięg tej broni to nawet 500 kilometrów.

Chociaż Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje, że pierwszy raz zestrzeliły nowy ukraiński pocisk Grom-2, tak naprawdę to już drugi incydent z nim w roli głównej. Pierwszy raz pocisk eksplodował na początku marca w rejonie lotniska Gwardiejskie na środkowym Krymie. W lesie odkryto ogromny lej po wybuchu. Wskazuje on na ogromną moc pocisku.

