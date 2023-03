Zegarek uratował mu życie! Wykrył niezdiagnozowaną chorobę serca

Gdy Adam Croft obudził się rano, nie spodziewał się, że tak potoczy się jego dzień. Mężczyzna od jakiego czasu narzekał na złe samopoczucie, ale nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby zasięgnąć konsultacji lekarza. Pewnego wieczoru, wstając z kanapy, poczuł zawroty głowy, gdy poszedł napić się zimnej wody do kuchni, stracił równowagę i osunął się na podłogę. Jednak nic nie zrobił sobie z tego zajścia i poszedł spać.

Zegarek uratował mu życie

Następnego ranka, gdy mężczyzna się obudził zorientował się, że jego smartwatch wysyłał mu przez całą noc komunikaty na temat jego stanu zdrowia. Dokładniej chodziło o informację, że jego serce bije w rytmie zwanym migotaniem przedsionków.

Reklama

Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i w ciągu godziny znalazł się w szpitalu, gdzie EKG potwierdziło diagnozę. Mężczyzna przyznaje, że wcześniej doświadczał podobnych stanów zwanych małym trzepotaniem, jednak nigdy nie brał tego na poważnie. Po tym jak jego zegarek po zaalarmował, wiedział, że musi być to coś poważniejszego. Lekarze potwierdzili chorobę serca nazywaną migotaniem przedsionków.





Migotanie przedsionków

Zdrowe serce zawsze bije regularnie i stale. Problem zaczyna się, gdy uderzenia serca stają się chaotyczne i nieregularne powodując drganie bądź migotanie przedsionków, możemy wtedy mówić o chorobie serca. Niepokojącymi objawami są duszności, szybkie meczenie się, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, a nawet omdlenia. Może to powodować uczucie trzepotania w klatce piersiowej, niektórzy opisują to uczucie, jakby ich serce pędziło.

Zdjęcie Każde odchylenie jest monitorowane / 123RF/PICSEL

Migotanie przedsionków może występować cyklicznie, pojawiać się i znikać. Jednak czasami jest to stan permanentny, który w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia zakrzepów, co morze doprowadzić do udaru.

Najnowsze smartwatche są w stanie wykrywać migotanie przedsionków.

Smartwatch a choroby serca

Wraz z rozwojem smartwathy powiększa się liczba zwolenników tego typu urządzeń. Pozwalają nie tylko na połączenie usług z telefonem, ale również mają coraz lepiej rozwinięte funkcje monitorowania zdrowia. Noszony podczas snu może badać jakość wypoczynku, w ciągu dnia mierzy kroki i spalone kalorie.

Zdjęcie Zegarek monitoruje między innymi jakość naszego snu / 123RF/PICSEL

Jedną z podstawowych funkcji diagnostycznych smartwatchy jest monitorowanie rytmu serca, w tym również wykrywania jakichkolwiek odchyleń od normy. Jednym z podstawowych badań serca jest EKG. Najnowsze smartwatche są wyposażone w taką funkcję.

Na Uniwersytecie Harvarda zbadano, czy smartwatch jest w stanie wykryć ryzyko zawału serca. Przeprowadzili dwa rodzaje EKG mające na celu porównanie wyników uzyskanych ze smartwatcha z tymi z tradycyjnego EKG.

Czy smartwatch może wykryć zawał serca

Badania prowadzono na 81 osobach, które były w ryzyku zawału serca oraz na grupie kontrolnej, całkowicie zdrowych osób, która liczyła 19 badanych. Wyniki z zegarka Apple Watch Series 4 były w 93-95 procentach dokładne w diagnozowaniu ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zawałów serca.

Jeżeli twój zegarek zanotował jakiekolwiek odchylenia od normy, warto udać się do lekarza w celu skontrolowania i ewentualnego wykluczenia choroby serca.