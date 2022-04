My kapłani Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w tych tragicznych dniach, kiedy trwa brutalna wojna Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, uważamy to za nasz duszpasterski obowiązek [...] Działania patriarchy Cyryla wywołały masowe oburzenie wśród duchowieństwa i wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. [...] domagamy się postawienia patriarchy Cyryla przed sądem i pozbawienia go prawa do zajmowania patriarchalnego tronu".

Prawosławni Duchowni, fragment odezwy w sprawie Cyryla