Gdzie na wakacje w 2026 roku? Ranking Expedii wskazuje 10 perełek

Coraz więcej osób pragnie wyjechać na wakacje w mało znane miejsce, szczególnie na wyspy, które nie cieszą się znaczną popularnością. Portal Euronews podał listę niedocenianych dotychczas wysp, zyskujących w ostatnim czasie większe zainteresowanie podróżnych.

Wśród zestawienia Expedia Island Hot List 2026 na trzech z dziesięciu miejsc znalazły się wyspy leżące w Europie - i wszystkie z nich mieszczą się w pierwszej piątce.

Trzy wyspy z Europy podbijają ranking najlepszych miejsc na wakacje 2026

Na pierwszym miejscu znalazła się Saint Lucia na Karaibach. Autorzy ocenili to na podstawie najczęściej wyszukiwanych połączeń lotniczych na stronie biura. Według nich St. Lucia przoduje w rankingu, ponieważ turyści wybierają ją zamiast zatłoczonych karaibskich kurortów. Malownicze krajobrazy i delikatna nuta przygody wzbogaca całe doświadczenie, szczególnie jeśli ma on wymiar romantyczny.

Castries - stolica kraju St. Lucia 123RF/PICSEL

Drugie miejsce zajęło Porto Santo, dokąd z Madery można dostać się krótkim lotem lub promem. Chociaż Madera w ciągu ostatnich lat stała się ciekawą alternatywą dla pobliskich Wysp Kanaryjskich, o Porto Santo wciąż wie dość niewielu turystów. A ponieważ wyspa oferuje złoty piasek i ciepło, kusi podróżujących samymi zdjęciami, którzy w tym roku wychodzą poza klasyczne europejskie plaże.

Podium zamyka Praslin na Seszelach, który "przyciąga turystów krajobrazami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO, rzadką przyrodą i pustymi plażami, zaliczanymi do najlepszych na świecie".

Czwarte miejsce należy do Siros w Grecji. Jest to piękna wyspa z bielonymi miasteczkami, znacznie spokojniejsza niż pobliskie Santorini czy Mykonos. Turystów przyciąga wyjątkowa kuchnia, neoklasycystyczna elegancja i autentyczny grecki urok.

Na piątym miejscu znalazła się wyspa w Norwegii - Lofoty. Ten archipelag na północy kraju to kraina surowych szczytów, przełamanych krystalicznie czystymi fiordami. Kolorowe wioski rybackie nadają wszystkiemu niesamowity klimat, sprawiając, że życie tam wydaje się oddalone o miliony kilometrów od reszty świata.

Kolejne miejsca w rankingu. Inspiracje dla podróżujących

6. Palawan, Filipiny. Jest to miejsce zachwycające majestatycznymi wapiennymi klifami, czystą wodą i dziewiczymi ekosystemami. Nadaje się na przygodę życia dla osób spragnionych zapierających dech w piersiach krajobrazów.

7. Culebra, Portoryko. Jeśli poszukujesz wyspy idealnej do sportów wodnych, Culebra będzie dobrym wyborem. Została stworzona z myślą o turystach, którzy chcą spędzić więcej czasu w wodzie.

8. Sanibel, USA. Łączy w sobie rodzinną atmosferę i spokojne tempo, co sprawia, że jest świetną opcją się także na wypad z dziećmi.

9. Phu Quoc, Wietnam. Wyspa szybko zyskuje na popularności jako luksusowe centrum wyspiarskie Azji Południowo-Wschodniej. Można na niej znaleźć eleganckie kurorty z atrakcyjnymi cenami. Turyści spragnieni luksusu bez wygórowanych cen znajdą tu to, czego szukają.

10. Fidżi. Najczęściej omawiana wyspa w mediach społecznościowych. Zamyka ona ranking dzięki swojej "gościnności, bogatej kulturze, szerokiemu gronu odbiorców i różnorodności, która odpowiada potrzebom więcej niż jednego pokolenia".

Jedna z wielu plaż Fidżi Jumping Rocks Getty Images



