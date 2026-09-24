22, 33, 44 i 55. W Lublinie powstaje południk z niezwykłą historią

W skrócie Geodeci zainaugurowali projekt Honorowego Południka Lubelskiego, który ma stać się nową atrakcją turystyczną i edukacyjną łączącą naukę z historią miasta.

Wyznaczony południk o współrzędnej 22°33'44" E ma symbolicznie łączyć liczby 2, 3, 4 i 5, nawiązując tym samym do historycznych fundamentów Unii Lubelskiej.

Projekt zakłada postawienie dwóch rzeźb koziołków-geodetów z brązu, a realizacja całości ma zakończyć się do 2028 roku dzięki wsparciu władz miasta.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W Lublinie pojawił się pomysł na atrakcję, która na pierwszy rzut oka może wydawać się dość nietypowa. Geodeci chcą zaznaczyć w przestrzeni miasta południk, czyli linię łączącą biegun północny z południowym, na której wszystkie punkty mają tę samą długość geograficzną. Nie będzie to jednak zwykła kreska na mapie. Honorowy Południk Lubelski ma stać się punktem wyjścia do opowiadania o historii miasta, geodezji, astronomii i lokalnym dziedzictwie.

W środę 26 sierpnia pomysł został symbolicznie zainaugurowany. Przedstawiciele Geodezyjnego Koła Naukowego "Equator" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z inicjatorami przedsięwzięcia spotkali się przed Pomnikiem Unii Lubelskiej 1569 r. Następnie przeszli około 130 metrów, docierając do skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Stanisława Staszica. To właśnie tam wyznaczono symboliczną linię przyszłego południka.

Chcemy stworzyć w Lublinie południk, oznaczyć go dwoma koziołkami lubelskimi oraz podświetleniem.

Pomysł zakłada ustawienie na obu końcach linii dwóch figur koziołków-geodetów. Na razie zaprezentowano ich makiety wykonane za pomocą drukarki 3D. Docelowe rzeźby mają powstać z brązu, a sama linia ma zostać podświetlona.

Nieprzypadkowo pojawiają się właśnie koziołki. Kto zna Lublin, ten wie, że zwierzę od dawna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, nawiązującym do miejskiego herbu i lokalnej legendy. Od 2024 roku w mieście powstaje zresztą szlak z kilkunastoma figurkami koziołków. Pierwsze rzeźby stanęły już w Śródmieściu i na Starym Mieście, a umieszczone przy nich kody QR prowadzą do stron z historiami poszczególnych postaci.

Rozwiń

22°33'44" E. Południk ukrywa geodezyjną zagadkę

Najciekawsza część projektu kryje się jednak w liczbach. Honorowy Południk Lubelski ma przebiegać w miejscu o długości geograficznej 22°33'44" E. Zapis wygląda niepozornie, ale tworzą go trzy kolejne pary cyfr: 22, 33 i 44. Jak wyjaśnia Mariusz Meus, krakowski geodeta znany jako Pan Południk, niezwykłą wartość tej długości zauważył kilka lat temu geodeta wojewódzki Piotr Strojny.

- Długość geodezyjna honorowego południka lubelskiego, wyrażona w polskim układzie odniesień geodezyjnych PL-ETRF2000, zapisana w klasycznej mierze kątowej - stopnie, minuty, sekundy - zapisana jest trzema parami kolejnych cyfr 2-2, 3-3, 4-4. Jest to więc południk o długości geodezyjnej 22°33'44" E. Długość linii południka, przewidywanej do oznaczenia u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Stanisława Staszica wynosi 32,78 metra, co odpowiada 55 łokciom staropolskim i poszerza symbolikę południka o parę cyfr 5-5 - wyjaśnia pomysł dla Interii Geekweek Mariusz Meus.

Może cię zainteresować: Nauka 2300 lat i 1500 km. Unikat z historycznej Tracji odkryty na Łysej Górze Paula Drechsler

W ten sposób powstaje ciąg 2-3-4-5. Zdaniem Meusa można odczytywać go na kilku poziomach. Liczby 2, 3 i 4 są kolejnymi liczbami naturalnymi i pojawiają się między innymi w proporcjach związanych z dawnymi konstrukcjami. Geodeta przywołuje jako przykład krakowski system kopców, którego rdzeń tworzą kopce Krakusa, Wandy oraz nieistniejący już kopiec Estery. Proporcje boków tworzonego przez nie trójkąta wynoszą około 2:3:4.

Piątka pojawia się natomiast dzięki długości projektowanej linii. Odcinek ma mierzyć 32,78 metra, czyli niemal dokładnie 55 łokci staropolskich. Łokieć był tradycyjną jednostką długości używaną w dawnej Polsce, a 55 takich jednostek tworzy więc kolejną część liczbowej układanki. Jednocześnie zestaw 3:4:5 przywołuje klasyczny trójkąt pitagorejski, którego proporcje od tysięcy lat wykorzystywano do wyznaczania kątów prostych.

Ale liczby mają przede wszystkim bezpośrednio nawiązywać do historii Lublina i Unii Lubelskiej. Dwa oznaczają Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, trzy - narody polski, litewski i ruski, cztery to religie i wyznania - katolicyzm, prawosławie, protestantyzm i judaizm, a pięć - języki polski, litewski, ruski, łacinę i jidysz. To właśnie ta symbolika sprawia, że zwykła linia na miejskim bruku może stać się pretekstem do opowiadania znacznie większej historii.

Rozwiń

Geodezyjna "nitka" może połączyć historię i turystykę

Pomysł nie jest całkowicie nowy. Za akcją tworzenia w przestrzeni miejskiej takich linii stoi Mariusz Meus, który od 2012 roku prowadzi akcję Honorowego Południka Krakowskiego. Doświadczenia z Krakowa mają teraz pomóc w stworzeniu podobnej atrakcji w Lublinie.

W rozmowie z Geekweekiem zwraca uwagę, że południk może być czymś więcej niż tylko oznaczeniem konkretnej współrzędnej. W odpowiednim miejscu staje się osią, wokół której można budować opowieść o mieście.

- Południk to taka "niteczka", na którą można nanizać koraliki różnych historii, nie tylko związanych stricte z nauką, czyli z geodezją i astronomią, ale także z kulturą, historią, całym dziedzictwem miejsca, gdzie taki południk przebiega - powiedział Meus.

Czytając o nowej atrakcji Lublina do głowy przyszło mi jedno pytanie, które także zadałem Mariuszowi Meusowi: Czy można sobie wyobrazić, że Honorowy Południk Lubelski stanie się częścią większego szlaku turystycznego, łączącego geodezję, astronomię, historię i lokalne legendy?

- Można... A nawet trzeba sobie wyobrazić; gdyż taki jest zamysł tego projektu! Południk ma być taką geodezyjną nitką, na którą nanizane będą koraliki różnych historii, narracji, projektów... Honorowy Południk Lubelski w swojej geodezyjnej formie - jako stricte linia południka - ma być atrakcją spajającą mniej i bardziej znane lokalizacje, zachęcając do odwiedzania miejsc jego oznaczenia w terenie, a te mają tworzyć szlak południkowy, ze wspólną symboliką. Ale również na poziomie ideowym Honorowy Południk Lubelski ma być pretekstem do opowiadania o bogactwie historii, kultury i nauki Lublina poprzez organizowanie na jego przebiegu lub pod jego marką pikników naukowych, konferencji, festiwalów; podróżniczych, międzykulturowych, edukacyjnych... - tłumaczy geodeta.

Taki sposób wykorzystania południka jest zresztą zgodny z doświadczeniami krakowskimi. Podkreśla, że wieloletnia akcja pozwoliła zebrać doświadczenia związane zarówno z oznaczaniem takich linii, jak i przede wszystkim z opowiadaniem historii za ich pomocą.

"Lubelskie Greenwich" ma powstać do 2028 roku

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować realizacja całego projektu. Inicjatorzy liczą jednak, że uda się doprowadzić go do końca do 2028 roku. Pomysł spotkał się już z poparciem zastępcy prezydenta Lublina Tomasza Fulary, który spotkał się z przedstawicielami Geodezyjnego Koła Naukowego "Equator".

Pod petycją dotyczącą przedsięwzięcia podpisało się już kilkaset osób. Pomysłodawcy chcą w ten sposób połączyć kilka pozornie odległych dziedzin: geodezję, edukację, turystykę oraz historię miasta i Unii Lubelskiej.

Rozwiń

A co, gdyby twórca tej wyjątkowej akcji miał przekonać mieszkańca Lublina w jednym zdaniu, dlaczego warto zainteresować się Honorowym Południkiem Lubelskim.

- Honorowy Południk Lubelski to unikatowy pomysł na promocję miasta, w nietuzinkowy sposób łączący miejsca, historie i ludzi, pokazując, że Lublin to wyjątkowe miejsce na Ziemi, którego dziedzictwo zasługuje na wyjątkową oprawę - i "lubelskie Greenwich" taką właśnie jest! - mówi Mariusz Meus.

Ja sam trzymam mocno za kciuki za ten pomysł, bo choć z Lublina wyprowadziłem się już parę lat temu, to zostawiłem tam cząstkę serca i ilekroć jestem na Lubelszczyźnie, chętnie to miasto odwiedzam. No i jako kształcony w Lublinie geograf przyznam szczerze, że w całej tej akcji widziałbym także lubelskie środowisko geograficzne z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Być może jeszcze się dołączą do tworzenia Honorowego Południka Lubelskiego.



