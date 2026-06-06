5 szlaków w polskich górach, na których nie ma tłumów

Spis treści: Bieszczady bez tłumów. Tu warto spacerować Szlaki w Tatrach bez turystów Góra Lackowa nie dla niedzielnych turystów Radziejowa i Przehyba bez tłumów? Tylko w ten sposób Pieniny bez tłumów tylko Spiskie

Bieszczady bez tłumów. Tu warto spacerować

Jeśli oprzeć się na danych Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to najbardziej popularne i oblegane trasy to Połonina Wetlińska, Tarnica i Mała Rawka. Na którym szlaku nie będzie więc tłumów? Jedną z propozycji jest wybranie trasy z Tarnawy Niżnej do Dźwiniacza Górnego. Ta biegnie przez enklawę Doliny Górnego Sanu tuż przy granicy z Ukrainą. Nie jest wymagająca pod kątem długości, bo ma jedynie 9,7 km i biegnie spokojnie, ale ma za to wiele do zaoferowania. No i nie ma tam tłumów.

Ścieżka Tarnawa-Dźwiniacz prowadzi głównie przez łąki, bobrowe rozlewiska, torfowiska i stare zadrzewienia. Trasa rozpoczyna się w Tarnawie Niżnej, gdzie w sezonie działa niewielki sklep. W tym miejscu znajduje się parking oraz początek ścieżki. Ta została poprowadzona tak, że tworzy pętlę, ponieważ jedna prowadzi górą, przez widokowe łąki, a druga dołem drogą wzdłuż Sanu. Wybór należy do nas.

Choć trasa z Tarnawy do Dźwiniacza znajduje się daleko od głównych bieszczadzkich szlaków, a krajobraz jest nieco senny, to po drodze zatrzyma nas kilka ciekawych atrakcji. Pierwszy to punkt widokowy Świetlikowe (728 m n.p.m.). W czasie dalszego spaceru miniemy kilka krzyży, a specjalna ścieżka zaprowadzi nas do cerkwiska i starszego cmentarza. Pierwszego z nich, ponieważ drugi, mniejszy znajduje się 200 metrów dalej. Ostatni punkt trasy to torfowisko, jednak wejście na jego teren jest zabronione. Tarnawa Niżna i Dźwiniacz Górny znajdują się w strefie granicznej, dlatego koniecznie trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości.

Szlaki w Tatrach bez turystów

W Tatrach sformułowanie brak tłumów brzmi jak oksymoron. Co roku bowiem w najwyższe polskie góry wchodzi nawet pięć milionów turystów, a to oznacza konieczność dzielenia spaceru z innymi. Niemniej jednak są miejsca, gdzie turystów jest znacznie mniej. Zaglądając w statystyki Tatrzańskiego Parku Narodowego, możemy dowiedzieć się, że jedno z takich miejsc to Kominiarska Przełęcz.

Paradoksalnie ruszając w podróż na Kominiarską nieuchronnie natkniemy się na ogromne tłumy. A to dlatego, że początek trasy, a przynajmniej jeden z wariantów, wiedzie przez Dolinę Kościeliską. Jednak gdy morze turystów pójdzie na Przysłop Miętusi czy Czerwone Wierchy, to my będziemy kierować się czarnym szlakiem Ścieżką nad Reglami.

Polana Jamy, u góry Kominiarska Przełęcz w Tatrach. Wikipedia materiały prasowe

Kominiarska Przełęcz jest rzadko uczęszczana przez turystów, bo nie prowadzi przez tatrzańskie "ikony", wymaga nieco orientacji i nie daje szybkiej nagrody w postaci widowiskowych, instagramowych wręcz widoków. Natomiast Kominiarska Przełęcz daje ogromną przestrzeń, ciszę, spokój i poczucie bycia blisko natury. Co do zasady bowiem, im dalej od głównych dolin, tym mniej turystów w Tatrach.

Góra Lackowa nie dla niedzielnych turystów

Jeśli chcemy w górach odpocząć od tłumów, warto postawić także na Beskid Niski. Jego najwyższy szczyt po polskiej stronie to góra Lackowa, a z powodu bardzo stromego podejścia odstrasza ogromną część turystów. Większość osób woli bowiem łatwiejsze i przyjemniejsze wejścia. A że Lackowa to najwyższa góra w okolicy z trudnym podejściem mamy pewność, że nie będzie tam tłumów.

Zachodni stok oferuje wymagający, ale malowniczy szlak turystyczny, uważany za jeden z najbardziej stromych w polskich górach. Na odcinku zaledwie kilometra różnica wzniesień wynosi około 300 metrów, a nachylenie przekracza 30 stopni. Jest więc bardzo stromo.

Lackowa ma bogatą historię, bowiem w czasach konfederacji barskiej służyła jako punkt sygnalizacyjny i jest częścią Korony Gór Polski. Trasa z Ropek to opcja najbardziej atrakcyjna. Cała pętla liczona od naszego domu ma 19 km, więc będzie to wycieczka całodzienna.

Radziejowa i Przehyba bez tłumów? Tylko w ten sposób

W teorii okolice Szczawnicy, Przehyby i Radziejowej to często wybierane kierunki przez turystów. Jest jednak sposób na to, aby nawet w sezonie ominąć zatory na szlaku. Pierwszy odcinek na Przehybę można bowiem zacząć nie ze Szczawnicy, a ze Szlachtowej i wyjść na górę szlakiem papieskim. Jeśli mamy ochotę, możemy zatrzymać się w schronisku na Przehybie, a jeśli nie, skręcamy w prawo w stronę wieży widokowej na Radziejowej. Tu Beskid Sądecki pokazuje najpiękniejsze oblicze, czyli długie fale grzbietów, cichy szum buków i spektakularne widoki po obu stronach szlaku.

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Na samej Radziejowej turystów może być więcej, ale dalsza trasa to spokojny spacer bez tłumów. Kierując się na południe powinno być już tylko lepiej, ponieważ większość osób z Radziejowej zawraca. A kierować należy się dalej z Wielkiego Rogacza na Obidzę. Tu jest sporo widoków, lasów, stare polany pasterskie oraz spokojny klimat. Trasa jest raczej łatwa, prowadzi głównie odkrytym terenem oferującym piękne panoramy Tatr.

Pieniny bez tłumów tylko Spiskie

Chociaż Pieniny zazwyczaj kojarzą nam się ze Spływem Dunajca czy Sokolicą i jednocześnie gigantyczną liczbą odwiedzających, to całkiem niedaleko od Szczawnicy jest wspaniały i piękny region. Mowa o mniej znanych Pieninach Spiskich. Hombarki, bo taka jest inna nazwa, są położone pomiędzy Dunajcem i Popradem, przy granicy ze Słowacją. Od północy pasmo graniczy z Beskidem Sądeckim, natomiast od południa z Górami Lewockimi. Najwyższym szczytem pasma jest góra Żar, na której nie sposób spotkać turystów nawet w sezonie.

Najpiękniejsze miejsca w Pieninach Spiskich to między innymi zamek w Niedzicy nad jeziorem Czorsztyńskim. KP East News

Jeśli chcemy uniknąć tłumów, to na górę Żar warto wyjść z samej Niedzicy (na przykład po zwiedzeniu zamku). To mało uczęszczana trasa z widokowymi polanami z panoramą na Tatry oraz kilkoma wymagającymi podejściami. Na szczycie Żaru znajduje się wieża widokowa, z której roztacza się widok na Gorce, Babią Górę i Jezioro Czorsztyńskie. Trzeba jednak uważać podczas wymagającego zejścia bardzo stromą ścieżką w kierunku malowniczego Przełomu Piekiełko.

Najpiękniejsze miejsca w Pieninach Spiskich, które warto zwiedzić to wspomniany zamek w Niedzicy oraz ruiny zamku w Czorsztynie. Te średniowieczne twierdze położone nad zalewem na rzece Dunajec są otwarte dla zwiedzających, z ich murów również można podziwiać piękne widoki na najbliższe okolice.





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