8 miejsc w Polsce na jednodniowy wypad. Gdzie jechać na majówkę?

Agnieszka Kasprzyk

Tegoroczna majówka może nie rozpieszcza nas długością, ale wynagrodzi to piękną pogodą. Jeden z trzech wolnych dni możesz poświęcić na szybki wypad tam, gdzie masz najbliżej. Bez długiego dojazdu i zamawiania noclegów. Prezentujemy 8 propozycji na jednodniowe wycieczki w majówkę. Wybraliśmy różne miejsca w Polsce, a każde z nich oferuje inne atrakcje. Znajdą tu coś dla siebie piechurzy i rowerzyści, miłośnicy morza i gór, fani historii i pięknych widoków.

Grupa osób na drewnianej tratwie podczas spływu Dunajcem, rzeka otoczona zielonymi lasami i wzgórzami.
Spływ Dunajcem to pomysł na jednodniową wycieczkę w majówkę. PIOTR KAMIONKAEast News

Spis treści:

  1. Skalne miasto i tajemnice Dolnego Śląska
  2. Sandomierz i Kazimierz Dolny
  3. Majówka na dwóch kółkach, czyli Roztocze
  4. Industrialny klimat i kopalnie Górnego Śląska
  5. Górska klasyka: Pieniny i przełom Dunajca
  6. Bałtyckie wydmy i latarnie morskie
  7. Magnackie rezydencje: Nieborów i Arkadia
  8. Puszcza Białowieska i bliskie spotkanie z żubrem

Skalne miasto i tajemnice Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to jedno z najgęściej naładowanych turystycznie miejsc w Polsce i idealny wybór na jednodniową wycieczkę. Błędne Skały w Górach Stołowych oferują kilkukilometrową trasę poprowadzoną przez piaskowcowy labirynt, w którym mijanki bywają węższe niż ramiona dorosłego turysty. Formacje skalne o nazwach takich jak "Kurza Stopka" czy "Skalne Siodło" wyglądają jak naturalne rzeźby stworzone pod fantasy. Całe przejście zajmuje około godziny, ale warto doliczyć czas na dojazd i punkt widokowy Szczeliniec.

Alternatywą dla skalnych wycieczek są zamki. Książ zachwyca skalą i siecią podziemi drążonych w czasie II wojny światowej. To trzeci co do wielkości zamek w Polsce, a zwiedzaniu będą towarzyszyły historie o księżnej Daisy. Czocha z kolei to klasyczny zamek z legendą: tajne przejścia, ruchome drzwi, studnia bez dna i historia, która dobrze brzmi nawet wtedy, gdy nie wszystko da się potwierdzić. Idealny wybór dla fanów historii z nutą tajemnicy.

Sandomierz i Kazimierz Dolny

Jeśli lubisz klimat małych, uroczych miasteczek, wybierz się w majówkę do Sandomierza lub Kazimierza Dolnego. Sandomierz oferuje zwartą, ale różnorodną starówkę z rynkiem i Bramą Opatowską. Szczególną atrakcją jest Podziemna Trasa Turystyczna wykutą pod miastem. Całość można zwiedzić w 3-4 godziny spokojnym tempem, zahaczając o Wąwóz Królowej Jadwigi i punkt widokowy nad Wisłą. Fani serialu "Ojciec Mateusz" mogą wybrać się na wycieczkę jego śladami.

Kazimierz Dolny to zupełnie inna energia: więcej przestrzeni, artystyczny klimat i architektura, która świetnie gra ze światłem. Spacer wąwozem Korzeniowy Dół, wejście na Górę Trzech Krzyży i krótki rejs po Wiśle spokojnie domykają dzień. To kierunek idealny dla tych, którzy chcą połączyć historię z oddechem od miasta. Jeśli natomiast wolisz powolne zwiedzanie i leniwe posiadywanie w ogródkach restauracyjnych, na każde z tych miast możesz poświęcić jeden dzień majówki.

Majówka na dwóch kółkach, czyli Roztocze

Roztocze to jeden z najlepszych regionów rowerowych w Polsce. Jednodniowy wypad na majówkę nie będzie wymagał pokonywania ekstremalnych przewyższeń. Trasy między Zwierzyńcem, Józefowem i Szczebrzeszynem prowadzą przez lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego, obok stawów Echo, drewnianych cerkwi i kamieniołomów. Nawierzchnia jest w większości asfaltowa lub szutrowa, a dystanse można łatwo dopasować do kondycji.

Dodatkowym atutem Roztocza jest niskie natężenie ruchu i brak turystycznego zgiełku, nawet w długi weekend. To propozycja majówkowa dla tych, którzy chcą się ruszyć, ale nie marzą o korkach ani zatłoczonych szlakach.

Industrialny klimat i kopalnie Górnego Śląska

Osoby, które nigdy nie były na Górnym Śląsku, często kojarzą ten region jako typową przemysłówkę pozbawioną innych walorów. Tymczasem miasteczka i wsie toną tu w zieleni, a architektura to kawał historii. Górny Śląsk pokazuje też, jak nowoczesna turystyka może opierać się na przemyśle. Kopalnia Guido w Zabrzu umożliwia zjazd na poziom 320 metrów pod ziemię, gdzie można zobaczyć zachowane maszyny górnicze i realne warunki pracy sprzed dekad. Zwiedzanie trwa około 2,5 godziny i robi wrażenie nawet na osobach, które nie przepadają za muzeami.

Śląską atrakcją jest również Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, wpisana na listę UNESCO. Obiekt pokazuje mniej znaną, ale ważną część historii regionu. Obraz dopełnia katowicki Nikiszowiec, dzielnica zaprojektowana jako samowystarczalne miasto z cegły. Dziś to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w Polsce, tętniące życiem kulturalnym. Gęsta zabudowa Górnego Śląska pozwala na odwiedzenie kilku miast w jeden dzień majówki.

Pieniński Park Narodowy to idealne miejsce na spacer w długi, majowy weekend.123RF.com123RF/PICSEL

Górska klasyka: Pieniny i przełom Dunajca

Pieniny są idealne na jednodniową majówkę, bo dają maksimum widoków bez konieczności wielogodzinnych podejść. Wejście na Trzy Korony lub Sokolicę z widokiem na przełom Dunajca to trasy dostępne dla większości turystów, nawet bez zaawansowanej kondycji. Całość można zamknąć w kilku godzinach, to idealna opcja na rodzinną wycieczkę z dziećmi i seniorami.

Spływ Dunajcem, realizowany tradycyjnymi tratwami flisackimi, pozwala zobaczyć góry z zupełnie innej perspektywy. Do wyboru są trasy krótsze i dłuższe, a piękne widoki okraszone są ciekawymi opowieściami flisaków. To jedna z tych atrakcji, która robi ogromne wrażenie szczególnie przy dobrej pogodzie, a taka właśnie ma być w majówkę.

Bałtyckie wydmy i latarnie morskie

Maj nad Bałtykiem to zupełnie inne doświadczenie niż letni sezon. Słowiński Park Narodowy oferuje wędrówkę po ruchomych wydmach, które przemieszczają się nawet o kilka metrów rocznie. Całość tworzy krajobraz bardziej kojarzony z pustynią niż z północą Polski. Trasa z Łeby na Wydmę Łącką to kilkanaście kilometrów, które najlepiej zaplanować na pół dnia.

O tej porze roku o kąpielach w Bałtyku raczej nie ma mowy, ale warto zaplanować jednodniową objazdówkę po latarniach morskich. Stilo, Rozewie czy Czołpino to dobre punkty widokowe i dodatkowy kontekst historyczny. To propozycja dla tych, którzy szukają przestrzeni, rytmu natury i zdjęć, które nie wymagają filtrów.

Pałac w Nieborowie.Dariusz Cierpiał, CC BY-SA 3.0Wikimedia Commons

Magnackie rezydencje: Nieborów i Arkadia

Jeśli lubisz przepych i chcesz poczuć się jak arystokrata, odwiedź w majówkę jedną z magnackich rezydencji. Pałac w Nieborowie to jeden z najlepiej zachowanych przykładów barokowego rozmachu. Wnętrza pełne oryginalnych mebli i dzieł sztuki pozwalają zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie magnatów. Tuż obok znajduje się Arkadia, rezydencja otoczona romantycznym parkiem. Jest on symboliczną opowieścią o przemijaniu, pełną mostków, świątyń i sztucznych ruin.

Nieborów i Arkadia to idealna opcja na spokojną, ale inspirującą majówkę. Szczególnie przypadnie do gustu osobom zainteresowanym historią, architekturą krajobrazu i estetyką przełomu XVIII-XIX wieku.

Puszcza Białowieska i bliskie spotkanie z żubrem

Puszcza Białowieska to unikat w skali Europy i świetnie nadaje się na jednodniową wycieczkę w majówkę. Las, którego struktura w wielu miejscach pozostała niemal nietknięta przez człowieka, robi ogromne wrażenie. Trasy spacerowe i rowerowe wokół Białowieży pozwalają doświadczyć ciszy, jakiej próżno szukać w innych regionach kraju. Rezerwat pokazowy żubrów daje realną szansę zobaczenia tych zwierząt z bliska, bez konieczności wielodniowych wypraw.

To kierunek dla osób, które chcą poczuć kontakt z naturą w jej najbardziej pierwotnej formie. W okolicy znajdują się restauracje serwujące lokalne przysmaki. Apetyt wzmożony leśną wędrówką można zaspokoić kartaczami, pierogami czy potrawami z dziczyzny.

