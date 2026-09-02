Szlak Appalachów ciągnie się od Springer Mountain w stanie Georgia aż do Mount Katahdin w Maine. Dale Sanders rozpoczął swoją wyprawę 6 września 2025 roku w Wirginii Zachodniej, a trasę pokonywał etapami, robiąc po drodze krótkie przerwy. 31 sierpnia w końcu dotarł na szczyt Mount Katahdin, najwyższej góry Maine.

Musiałem podziękować Bogu, mojej ekipie wsparcia i wszystkim, którzy pomogli mi tutaj dotrzeć

91-latek przeszedł 3530 km. Po drodze upadł 71 razy

W trakcie wędrówki mężczyzna zaliczył aż 71 upadków. Sześć z nich było poważnych, jeden zakończył się krótkim pobytem w szpitalu, a do kolejnego doszło zaledwie 180 metrów przed samą metą. Szczególnie niebezpieczny moment miał miejsce w czerwcu w Vermont, gdzie podczas zejścia z Killington Mountain 91-latek przewrócił się na skalistym odcinku, raniąc nogi, ręce i dłonie.

Kilka tygodni później pojawił się kolejny problem. Jego lewa ręka zaczęła drętwieć, dlatego trafił do szpitala w Maine. Lekarze początkowo podejrzewali nawet udar, ale ostatecznie okazało się, że przyczyną był ucisk na nerw. I choć szybko dostał zgodę na powrót na szlak, zaczął poważnie zastanawiać się nad przerwaniem wyprawy - na początku sierpnia wrócił do Tennessee, aby być z żoną po śmierci jej matki, ale to właśnie ona przekonała go, aby kontynuował swoją misję.

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Rekord był tylko częścią celu

Co ciekawe, Dale Sanders po raz pierwszy ustanowił rekord najstarszego zdobywcy Szlaku Appalachów w 2017 roku. Miał wówczas 82 lata, ale cztery lata później rekord odebrał mu jego 83-letni przyjaciel M.J. Eberhart, znany jako Nimblewill Nomad. W związku z tym mężczyzna postanowił wrócić na trasę i odzyskać tytuł - jak otwarcie przyznaje, przez sześć miesięcy przygotowywał się do wyprawy, która i tak okazała się potężnym wyzwaniem.

Warto jednak pamiętać, że mężczyzna nie jest "zwykłym" 91-latkiem, bo Szlak Appalachów nie jest jego jedynym niezwykłym wyczynem. W 2022 roku, mając 87 lat, został najstarszą osobą, która przepłynęła kajakiem całą długość rzeki Missisipi. Wyprawa trwała 87 dni i rozpoczęła się w dniu jego 87. urodzin. Jego poczynania relacjonowane w mediach społecznościowych śledzą tysiące osób, dla których Sanders jest ogromną inspiracją.

Chcę odzyskać rekord, ale w tej chwili to sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest to, że ludzie są motywowani i otrzymują zachętę dzięki moim wysiłkom

I właśnie to może być najważniejszym osiągnięciem najnowszej wyprawy. Dale Sanders nie tylko przeszedł jeden z najtrudniejszych szlaków pieszych w USA i zrobił to w wieku, w którym dla większości osób pokonanie choćby niewielkiej części takiej trasy byłoby ogromnym wyzwaniem, ale i zachęcił do ruszenia z kanapy wiele osób.



