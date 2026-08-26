Z Polski na Półwysep Arabski. Gdańsk i Katowice dołączają do Krakowa i Warszawy

AirArabia, tania linia lotnicza ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zapowiedziała kolejne trasy z Polski.

Przewoźnik oferuje już loty na Półwysep Arabski z Krakowa i Warszawy-Modlina, teraz natomiast do siatki połączeń dołączą Gdańsk i Katowice.

Pierwszy rejs do Gdańska zaplanowano na 14 grudnia br. Loty do Katowic rozpoczną się natomiast 17 grudnia.

AirArabia uruchamia bezpośrednie połączenia między Szardżą a Gdańskiem oraz Katowicami. By Anna Zvereva - https://www.flickr.com/photos/130961247@N06/51956623801/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=197108859 Wikimedia Commons

Z Gdańska i Katowic do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

AirArabia to pierwsza i największa niskokosztowa linia lotnicza na Bliskim Wschodzie - została założona w 2003 roku. We flocie linii znajdują się samoloty Airbus A320 i A321. Główna siedziba i baza przewoźnika znajdują się w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

To właśnie do tego miasta graniczącego z Dubajem będą realizowane nowe połączenia z Gdańska i Katowic.

Nowe loty między Międzynarodowym Portem Lotniczym w Szardży a Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy zostaną uruchomione 14 grudnia 2026 r. i będą obsługiwane pięć razy w tygodniu. Z Gdańska do Szardży AirArabia będzie latać w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele. Loty powrotne będą się odbywać w tych samych dniach.

Połączenia pomiędzy Międzynarodowym Portem Lotniczym w Szardży a Katowice Airport zostaną uruchomione 17 grudnia 2026 r. i będą obsługiwane cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty.

Linia udostępnia bezpłatny system rozrywki na pokładzie "SkyTime", a także oferuje płatne menu "SkyCafe". Podróżni mają również możliwość uczestnictwa w "Air Rewards" - najbardziej rozbudowanym programie lojalnościowym w regionie.

Szardża, stolica kultury ZEA. Obok Dubaj

Leżąca nad Zatoką Perską Szardża jest po Dubaju i Abu Zabi trzecim co do wielkości miastem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest ono uważane za stolicę kultury kraju i niejednokrotnie było doceniane w światowych rankingach najlepszych miejsc.

Z lotniska w Szardży, która stanowi część obszaru metropolitalnego Dubaj-Szardża-Adżman, łatwo dostać się do innych zakątków ZEA. Jak dostać się z lotniska w Szardży do Dubaju? Z portu do centrum dojedziemy w ok. pół godziny oficjalną taksówką lub autobusem z przesiadką.

Ponadto przewoźnik oferuje szybkie i komfortowe przesiadki do różnych zakątków Azji z lotniska w Szardży, w ofercie znajdują się Indie, Malediwy, Sri Lanka czy Tajlandia. Nowe połączenie ułatwi mieszkańcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich podróżowanie do Polski zarówno w celach służbowych, jak i turystycznych.

Bilety na loty bezpośrednie między Szardżą a lotniskami w Polsce można rezerwować za pośrednictwem strony internetowej AirArabia, infolinii, a także w biurach podróży.



