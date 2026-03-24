airBaltic mocno stawia na Polskę. Nowe trasy z trzech miast

airBaltic to największa linia lotnicza w krajach bałtyckich, dysponująca jedną z najmłodszych flot w Europie. Jest ona oparta na nowoczesnych samolotach Airbus A220-300. To te same maszyny, które kupiły Polskie Linie Lotnicze LOT.

Linia jako pierwszy europejski przewoźnik oferuje także bezpłatny, szybki internet satelitarny SpaceX Starlink. Obecnie usługa ta jest dostępna już w ponad połowie floty.

Ponadto airBaltic oferuje zarówno klasę ekonomiczną, jak i biznesową na wszystkich lotach.

Trzy nowe trasy airBaltic z Polski

Dziś linie airBaltic ogłosiły uruchomienie 12 nowych tras w zimowym rozkładzie 2026/2027. Trzy z nich uruchomione będą z Polski. Polecimy na Gran Canarię (Las Palmas) z Poznania, Warszawy i Katowic.

Loty z Poznania do Las Palmas będą dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki (starty o godz. 15:55). Loty do Poznania również będą się odbywały w poniedziałki i piątki (starty z Gran Canarii o godz. 9). Taki rozkład lotów umożliwi wylot nawet na przedłużony weekend, choć Gran Canaria to tak piękna wyspa, że z pewnością warto tam spędzić dłuższy czas.

Loty z Warszawy do Las Palmas również będą dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele (starty o godz. 16:55). Loty na lotnisko Chopina również będą się odbywały w czwartki i niedziele (starty z Gran Canarii o godz. 9).

Loty z Katowic do Las Palmas zaplanowano w poniedziałki i czwartki (starty o godz. 15:55). Loty do Pyrzowic w te same dni tygodnia - starty z Gran Canarii będą o godz. 9.

Gran Canaria to doskonały kierunek na jesień i zimę. materiały prasowe

Gran Canaria, druga co do wielkości i chyba najpiękniejsza z Wysp Kanaryjskich, od lat przyciąga turystów szukających słońca przez cały rok. Wyspa słynie z różnorodności krajobrazów - od szerokich, piaszczystych plaż i wydm w Maspalomas, przez zielone doliny w interiorze, aż po surowe, wulkaniczne klify na północy. Stabilna pogoda i temperatura rzadko spadająca poniżej 20 stopni sprawiają, że kierunek ten jest atrakcyjny także jesienią i zimą.

airBaltic z nowością z Polski także w letnim rozkładzie

Za tydzień, 30 marca 2026, airBaltic po prawie siedmiu latach przerwy wraca także na lotnisko Chopina. Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) będzie realizować połączenia Warszawa-Ryga.

Połączenie z Rygą nie tylko zwiększa ofertę kierunków, lecz przede wszystkim wzmacnia funkcję hubową Lotniska Chopina – pasażerowie przylatujący z Rygi będą zasilać transfery. Rozbudowa siatki połączeń i rosnący ruch transferowy to kluczowy element budowy przyszłego nowego lotniska w ramach projektu Port Polska.

Warto tu zaznaczyć, że linia airBaltic operuje już z lotniska Kraków Balice do Rygi oraz sezonowo (latem) do Wilna.

