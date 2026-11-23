W skrócie Na lotnisku we Frankfurcie ogłoszono alarm medyczny MANV 25 po tym, jak u blisko 40 pasażerów dwóch samolotów z Dominikany wystąpiły nagłe dolegliwości żołądkowe.

Służby medyczne podejrzewają zakażenie norowirusem, jednak jedynie dwie osoby wymagały hospitalizacji, a stan pozostałych pasażerów pozwolił na kontynuowanie podróży.

Wstępne ustalenia sugerują, że źródłem infekcji mógł być statek wycieczkowy AidaBella, z którego pasażerowie udali się bezpośrednio na lotnisko po rejsie po Karaibach.

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Alarm na lotnisku we Frankfurcie po przylocie z Dominikany

W niedzielny poranek, 22 listopada 2026 r., na terenie portu lotniczego we Frankfurcie przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję ratunkową. Zdarzenie rozpoczęło się około godziny 9:19, gdy załogi dwóch maszyn podchodzących do lądowania zgłosiły nagłe pogorszenie stanu zdrowia wielu osób znajdujących się na pokładach. Oba samoloty wystartowały wcześniej z miasta La Romana na Dominikanie.

Wśród pasażerów obu maszyn doszło do blisko 40 przypadków zachorowań. W związku z powagą zgłoszenia służby lotniskowe ogłosiły alarm oznaczony kodem "MANV 25". Procedura ta jest uruchamiana w obliczu zdarzenia masowego, w którym liczba osób poszkodowanych lub chorych może sięgnąć 25, co wymaga natychmiastowego ściągnięcia posiłków spoza standardowej obsady medycznej portu.

Na płycie lotniska zgromadzono liczne zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego, które oczekiwały na samoloty ciągle jeszcze znajdujące się w powietrzu. Według pierwszych doniesień medialnych skala dolegliwości była na tyle duża, że konieczne było wdrożenie nadzwyczajnych procedur kryzysowych. Ratownicy przystąpili do wstępnej selekcji medycznej bezpośrednio wewnątrz maszyn zaraz po ich zatrzymaniu.

Przewoźnik Condor oficjalnie potwierdził udział swojego samolotu w tym zdarzeniu, wskazując, że maszyna opuściła Karaiby dzień wcześniej. Rzecznik prasowy linii wyjaśnił, że decyzja o prewencyjnym powiadomieniu służb naziemnych we Frankfurcie zapadła natychmiast po tym, jak podróżni zaczęli skarżyć się na złe samopoczucie. W przypadku drugiego z samolotów nazwa linii lotniczej nie została dotychczas oficjalnie podana do wiadomości publicznej.

Podejrzenie zakażenia norowirusem wśród pasażerów

Głównym tropem rozpatrywanym przez służby medyczne jest wybuch ogniska norowirusa na pokładach obu rejsów. Patogen ten należy do najczęstszych czynników wywołujących ostre infekcje układu pokarmowego i charakteryzuje się wyjątkową łatwością rozprzestrzeniania w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach, takich jak kabiny pasażerskie czy pokłady jednostek pływających. Mimo silnych przesłanek w niedzielne popołudnie brakowało jeszcze ostatecznego potwierdzenia laboratoryjnego tej diagnozy.

Zespół ratowników zbadał na miejscu wszystkich podróżnych zgłaszających symptomy chorobowe, zapewniając im niezbędną pomoc doraźną. Spośród około 40 osób z dolegliwościami jedynie dwóch pasażerów wymagało przewiezienia do szpitala w celu przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki. W przypadku jednej z hospitalizowanych osób z pierwszego rejsu lekarze ustalili jednak, że jej stan zdrowia nie miał bezpośredniego związku z masowymi zatruciami obserwowanymi u reszty grupy.

Zdecydowana większość pasażerów z obu samolotów po przejściu kontroli medycznej mogła bezpiecznie opuścić strefę lotniska i kontynuować swoją podróż. Władze portu lotniczego oraz lokalne służby ratownicze oceniły przebieg akcji jako sprawny, co pozwoliło na szybkie opanowanie sytuacji na jednym z największych węzłów komunikacyjnych w Europie. Podobny incydent związany z podejrzeniem norowirusa odnotowano niedawno także w Düsseldorfie, gdzie samolot linii Eurowings musiał wykonać pilne lądowanie.

Pechowy rejs po Karaibach. Epidemia wybuchła na wycieczkowcu?

Wstępne ustalenia wskazują, że źródło infekcji mogło znajdować się poza samymi samolotami, jeszcze przed rozpoczęciem podróży powrotnej do Niemiec. Okazuje się, że znaczna część pasażerów z obu rejsów stanowiła zorganizowaną grupę wracającą ze wspólnych wakacji na Morzu Karaibskim. Podróżni ci zeszli na ląd w Dominikanie tuż przed odlotem swoich maszyn.

Większość zarażonych wracała z rejsu po Karaibach wycieczkowcem AidaBella Pjotr Mahhonin (CC BY-SA 4.0) Wikimedia Commons

Zaledwie kilka godzin przed startem samolotów do Frankfurtu do portu w La Romana zawinął statek wycieczkowy AidaBella. Jednostka ta zakończyła tam właśnie swój 27-dniowy rejs po Karaibach, a jej pasażerowie udali się bezpośrednio na lotnisko, by wrócić do kraju. Wspólne przebywanie na pokładzie statku przez blisko miesiąc stwarzało dogodne warunki do przenoszenia się drobnoustrojów między uczestnikami wyprawy.

Mimo wyraźnych poszlak łączących podróżnych z wycieczkowcem armator ani służby sanitarne nie wydały dotychczas oficjalnego komunikatu potwierdzającego wystąpienie epidemii norowirusa na pokładzie AidaBelli. Dotąd nie opublikowano również szczegółowych raportów na temat dalszego stanu zdrowia pasażerów przebywających w szpitalach. Dochodzenie epidemiologiczne ma wyjaśnić, czy do zakażenia doszło faktycznie na statku, czy też na innym etapie podróży.



