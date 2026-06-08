W skrócie Rosnące zainteresowanie mniej znanymi i autentycznymi miejscami w Europie wynika z potrzeby unikania tłumów i poszukiwania tańszych kierunków podróży.

Kraje takie jak Mołdawia, Liechtenstein, San Marino, Kosowo i Macedonia Północna oferują unikalne atrakcje kulturowe, przyrodnicze i możliwość wypoczynku z dala od masowej turystyki.

Odwiedzający te państwa mogą doświadczyć lokalnych tradycji, skosztować regionalnej kuchni oraz poznać bogatą historię poprzez liczne zabytki i szlaki turystyczne.

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Mniej znane kraje w Europie. Tu podróżnicy uciekają od tłumów

W obliczu nasilającego się zjawiska nadmiernej turystyki w popularnych europejskich kierunkach wakacyjnych, od których roi się w katalogach biur podróży, takich jak Grecja, Hiszpania, Włochy czy Francja, podróżni coraz częściej szukają miejsc, w których mogą uniknąć tłumów, nie rezygnując przy tym z atrakcyjnego urlopu. Trend ten napędzają głównie przedstawiciele pokolenia Z oraz milenialsi.

Młodsze pokolenia często wybierają odkrywanie perełek i autentyczne doświadczenia, szukając przy tym tańszych zamienników znanych kurortów, a także miejsc położonych na uboczu, które stawiają na lokalne społeczności, ochronę przyrody i autentyczne doświadczenia. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę zmianę są również względy finansowe. Na liście mniej obleganych państw, które warto rozważyć na kolejny wyjazd, znajdują się kierunki oferujące bogate dziedzictwo kulturowe, dziewiczą naturę oraz nietypowe atrakcje.

Mołdawia. Autentyczna kultura winiarska i tygiel kulturowy

Mołdawia to jeden z najrzadziej odwiedzanych i paradoksalnie najtańszych krajów w Europie. Według oficjalnych statystyk w 2025 r. kraj ten odwiedziło zaledwie około 525 100 turystów. Osoby poszukujące autentycznych i prawdziwie angażujących przeżyć znajdą tu nienaruszone wiejskie krajobrazy oraz bogatą gastronomię. Kraj ten charakteryzuje się unikalnym połączeniem kultury radzieckiej, latynoskiej, słowiańskiej i rumuńskiej, co jest szczególnie widoczne w socrealistycznej architekturze stolicy kraju, Kiszyniowa.

Mołdawia słynie z bogatej historii winiarskiej, a fani tego trunku mogą zwiedzić Mileștii Mici - miejsce z największą kolekcją wina na świecie - oraz winiarnię Cricova - będącą ogromnym podziemnym miastem wina. Jest też więcej atrakcji. Region Naddniestrza oferuje atmosferę miejsca zatrzymanego w czasie i bywa postrzegany jako żywe muzeum ery radzieckiej, a ok. 60 km na północ od Kiszyniowa znajduje się kompleks klasztorny Stary Orhej z dawnymi monastyrami wykutymi w wapiennych klifach.

Mołdawia uchodzi za nieodkryty i niezbrukany masową turystyką kraj 123RF/PICSEL

Miłośnicy pieszych wędrówek mogą z kolei odkrywać uroki lasu Codrii lub wybrać się na spacer po parku im. Stefana cel Mare w stolicy. Tradycyjna, pożywna kuchnia mołdawska oferuje potrawy takie jak mamałyga i nadziewane placuszki plăcinte, które podaje się z lokalnym winem i brandy. Podróżni mają również okazję poznać życie wiejskie poprzez rzemiosło, tradycje i praktyki rolnicze przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Liechtenstein. Baśniowy urok i ucieczka od tłumów

Liechtenstein to kolejne państwo europejskie z bardzo małą liczbą gości - według danych Planet of Hotels w 2022 r. przyjechało tam zaledwie ok. 85 tys. turystów. Jako jeden z najmniejszych (ale i najdroższych) krajów świata, a także jedno z zaledwie dwóch państw podwójnie śródlądowych, oferuje on alpejskie krajobrazy oraz baśniowy klimat z zamkiem wznoszącym się na wzgórzu.

Krótka, 35-minutowa wycieczka kolejką miejską po Vaduz pozwala poznać zarys historii kraju, tradycyjne życie w górach, dzieje rodziny królewskiej oraz sztukę współczesną. Zamek w Vaduz oferuje malownicze szlaki turystyczne i panoramiczne widoki, a dodatkowymi punktami wartymi odwiedzenia są Muzeum Narodowe Liechtensteinu, Muzeum Znaczków Pocztowych oraz Skarbiec.

Liechtenstein. Widok miasta i Alp z zamku w Vaduz A.Savin (Copyleft) Wikimedia Commons

Miłośnicy wina mogą skorzystać z degustacji w książęcej winiarni. Dla fanów sztuki nowoczesnej i współczesnej atrakcją będzie Kunstmuseum Liechtenstein, mieszczące się w uderzająco nowoczesnym budynku przypominającym czarny sześcian. Narciarze mogą zatrzymać się w przytulnej wiosce Malbun, znanej z letnich szlaków i zimowych tras narciarskich, z kolei pasjonaci przyrody mają możliwość wzięcia udziału w pieszych wycieczkach z lamami w okolicach Triesenbergu. Wyjątkową pamiątką z podróży może być wbicie pieczątki do paszportu w Centrum Liechtensteinu w Vaduz.

San Marino. Górskie krajobrazy w najstarszej republice świata

San Marino, mimo statusu mikropaństwa wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO i tytułu najstarszej republiki na świecie, wciąż notuje niewielki ruch turystyczny. Według oficjalnych danych Visit San Marino w 2025 r. liczba odwiedzających wyniosła nieco ponad 2 mln. Ten zamożny kraj otoczony przez Włochy oferuje spektakularne widoki na Morze Adriatyckie i włoskie krajobrazy.

San Marino najlepiej zwiedzać pieszo, odwiedzając trzy średniowieczne wieże - Cesta z muzeum św. Maryna, XI-wieczną Guaita oraz widokową Montale - wzdłuż Ścieżki Czarownic, z której roztacza się panorama Adriatyku i Apeninów. Warto udać się też na Piazza della Libertà i do Palazzo Pubblico, aby poznać kulisy funkcjonowania tutejszego rządu i zobaczyć zmianę warty, lub odwiedzić neoklasycystyczną Bazylikę św. Maryna.

San Marino i Rocca Della Guaita, średniowieczny zamek na górze Titano 123RF/PICSEL

Dodatkową atrakcją jest kolejka linowa łącząca Borgo Maggiore z wierzchołkiem miasta, zapewniająca rozległe widoki. Aktywni turyści mogą wybrać się na szlak klifowy Sentiero della Rupe, a osoby szukające wiedzy historycznej i kulturowej mają do dyspozycji Muzeum Państwowe San Marino oraz Muzeum Znaczków i Monet. Na brukowanych uliczkach handlowych można znaleźć bogaty wybór znaczków, ceramiki i towarów rzemieślniczych.

Kosowo. Surowe góry, kawiarnie i osmańskie dziedzictwo

Kosowo, będące najmłodszym państwem w Europie, nie zyskało jeszcze dużej popularności na szlakach turystycznych. Kraj ten łączy w sobie widoki surowych gór, tętniącą życiem kulturę kawiarnianą oraz bogatą historię z okresu osmańskiego. Zgodnie z oficjalnymi statystykami w 2025 r. Kosowo przyjęło 463 092 turystów.

Odwiedzający mogą wejść na twierdzę Kalaja w Prizrenie, aby podziwiać panoramę miasta, lub zobaczyć XVII-wieczny meczet Sinana Paszy. W Prisztinie warto przespacerować się bulwarem Matki Teresy, zobaczyć kultowy pomnik Newborn symbolizujący narodziny nowego kraju oraz zwrócić uwagę na charakterystyczną brutalistyczną architekturę Biblioteki Narodowej. W pobliżu stolicy znajduje się wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztor Gračanica, a w okolicach miasta Peja mieści się XIV-wieczny monaster Wysokie Deczany.

Mężczyźni siedzący przed kawiarnią w Prisztinie 123RF/PICSEL

Na miłośników trekkingu czekają góry Rugova oraz wodospady Mirusha, oferujące trasy spacerowe i możliwość kąpieli. Fani dzikiej przyrody mogą odwiedzić etyczny azyl dla niedźwiedzi w Prisztinie, gdzie schronienie znalazły dawniej trzymane w klatkach niedźwiedzie brunatne. Najstarszy bazar w kraju, Wielki Bazar w Djakowicy, kusi tradycyjnymi kawiarniami i rzemiosłem, a także lokalnymi specjałami, takimi jak warstwowy naleśnik flija czy grillowane danie mięsne qebapa.

Macedonia Północna. Dziewicza przyroda i bogata kultura bałkańska

Choć miejsca z listy UNESCO, takie jak Jezioro Ochrydzkie, budzą w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie, Macedonia Północna jako całość nadal pozostaje krajem rzadko odwiedzanym. Według urzędowych statystyk od stycznia do listopada 2025 r. kraj ten odwiedziło około 1,2 mln turystów - i nie tylko dlatego, że oferuje najtańsze noclegi w Europie.

Państwo to oferuje malowniczą przyrodę, bałkańską historię oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Stolica kraju, Skopje, łączy architekturę nowoczesną z osmańską i jest miejscem urodzenia Matki Teresy. Na placu Macedonii w centrum miasta można zobaczyć liczne pomniki, a w starej części stolicy warto odwiedzić Stary Bazar, twierdzę Kale oraz przejść się Kamiennym Mostem.

Jezioro Ochrydzkie w Macedonii Północnej to ukryta perła Bałkanów 123RF/PICSEL

Jezioro Ochrydzkie to jedno z najgłębszych i najstarszych jezior w Europie. W jego pobliżu znajduje się XIII-wieczna cerkiew św. Jana w Kaneo, starówka Ochrydy oraz klasztor św. Nauma. Na miejscu można również nabyć tradycyjne perły ochrydzkie. Osobom szukającym przygód polecane są wyprawy łodzią do jaskini Vrelo, wycieczki wzdłuż klifów kanionu oraz zwiedzanie okolicznych mniejszych monastyrów.

Macedonia Północna posiada trzy parki narodowe - Mawrowo, Pelister i Galiczica - charakteryzujące się wysokimi szczytami, skalistymi ścieżkami oraz jeziorami polodowcowymi, będące schronieniem dla rzadkich gatunków zwierząt, takich jak ryś bałkański czy pelikan kędzierzawy. Wyjazd można uzupełnić o wizytę w winnicach w Dolinie Wardaru, gdzie turyści mogą spróbować lokalnej rakii.





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