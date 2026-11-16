Od 1 stycznia podróżowanie do holenderskiego miasta będzie jeszcze droższe. Amsterdam szczyci się najwyższym podatkiem turystycznym w całej Europie, a radni przegłosowali plan podniesienia go z 12,5 proc. aż do 16 proc. dla każdego noclegu spędzonego w tym mieście. Chociaż jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miast w Europie, staje się coraz droższe.

Decyzję tę podjęto nawet pomimo ostrej krytyki ze strony miejskich instytucji kulturalnych i grup hotelarskich, które borykają się z problemami od czasów pandemii koronawirusa. Burmistrz miasta, Femke Halsema, zadecydowała o tym rozwiązaniu, ponieważ potrzeba powstrzymania nadmiernej turystyki jest najważniejsza. Amsterdam przy obecnym podatku 12,5 proc. gościł rekordową liczbę 21 mln turystów w zeszłym roku. Przez to mieszkańcy najgęściej zaludnionych i popularnych dzielnic miasta mogli czuć się przytłoczeni.

Podatek turystyczny będzie regularnie rosnąć

Rząd chce, aby podatek wzrastał o jeden punkt procentowy rocznie, aż osiągnie 20 proc. w 2031 roku. Łącząc krajowy podatek VAT w wysokości 21 proc. i maksymalny lokalny podatek turystyczny, całkowite obciążenie podatkowe pokoju hotelowego w Amsterdamie osiągnie 41 proc. do 2031 roku. Oznacza to, że za przeciętny pokój hotelowy w cenie 200 euro za noc, goście będą musieli dopłacić ponad 80 euro za same podatki.

Dlaczego Amsterdam tak drastycznie podwyższa ceny za pobyt?

Samorządowcy swoją decyzję tłumaczą chęcią ograniczenia zjawiska nadmiernej turystyki w centrum miasta. Chcą zmniejszyć tłumy, które występują tam w szczytowych okresach. Poza tym Amsterdam ma duży dług publiczny wynoszący obecnie 11 miliardów euro - potrzeba funduszy, aby go spłacić. Wyższe opłaty od przyjezdnych mają pomóc zasilić miejski budżet.

Cios w branżę turystyczną

Firmy związane z turystyką obawiają się, że tak wysoki podatek wcale nie ograniczy liczby zwiedzających, lecz skłoni ich do nocowania poza Amsterdamem. Nie oznacza to, że przestaną przyjeżdżać do stolicy - po prostu będą wydawać tam mniej pieniędzy w ciągu podróży. Przeciwnicy podwyżki alarmują, że może to mieć poważne konsekwencje dla instytucji i wydarzeń kulturalnych, a także firm hotelarskich.

Nie tylko w Holandii rosną podatki turystyczne. Na początku listopada informowałam w GeekWeek.pl o wzroście cen za pobyt na Malcie - wyspie, którą kochają Polacy, otwiera się w nowym oknie.



