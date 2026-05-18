Ad-Dirijja była do tej pory spokojnym historycznym miejscem na obrzeżach Rijadu. Od pewnego czasu Arabia Saudyjska buduje tam gigantyczne miasto warte około 63 miliardów dolarów, które ma połączyć luksusowy handel, turystykę, kulturę i mieszkania w jednym ogromnym kompleksie.

Projekt jest częścią strategii Saudi Vision 2030. Jej celem jest stopniowe uniezależnienie gospodarki kraju od ropy naftowej. W ostatnich latach Arabia Saudyjska inwestuje ogromne pieniądze w turystykę, sport i nowoczesne miasta. Diriyah ma być jednym z najważniejszych symboli tej zmiany.

Ad-Dirijja to historyczne miasto na obrzeżach Rijadu Deposit East News

W Ad-Dirijja można spotkać tradycyjną saudyjską architekturę Deposit East News

Miasto luksusu na obrzeżach Rijadu

Centralnym elementem inwestycji będzie Diriyah Square. To ogromna dzielnica handlowo-rozrywkowa inspirowana historycznym wyglądem dawnej arabskiej zabudowy. W przeciwieństwie do wielu nowych projektów w krajach Zatoki Perskiej nie dominują tu szklane drapacze chmur. Projektanci postawili na piaskowe kolory, geometryczne bryły i elewacje przypominające tradycyjne gliniane miasta pustyni.

Cały projekt ma rozciągać się na powierzchni około 14 kilometrów kwadratowych pomiędzy historyczną częścią Ad-Dirijji a współczesnym Rijadem. W planach znajdują się luksusowe hotele, apartamenty, restauracje, muzea, opera, przestrzenie biurowe oraz setki sklepów i punktów usługowych. Arabia Saudyjska liczy, że miejsce będzie przyciągać nawet 50 milionów odwiedzin rocznie.

Pustynne miasto bez samochodów

Jednym z najbardziej niezwykłych elementów inwestycji jest infrastruktura ukryta pod ziemią. Pod Diriyah Square powstaje wielki kompleks techniczny z trzema poziomami podziemnymi i parkingami dla około 10,5 tysiąca samochodów. Dzięki temu powierzchnia miasta ma pozostać w dużej mierze przestrzenią pieszą, bardziej przypominającą dawne centra miast niż nowoczesne dzielnice pełne ruchu ulicznego. Ta część ma zostać oddana już w przyszłym roku.

W historycznej części Ad-Dirijji otwarto wcześniej luksusową strefę gastronomiczną Bujairi Terrace, położoną naprzeciw wpisanej na listę UNESCO dzielnicy At-Turaif.

Pod koniec kwietnia przyznano dodatkowe środki 490 mln dolarów na projekt Muzeum Sztuki Współczesnej Arabii Saudyjskiej (SAMoCA). Zajmie powierzchnię ponad 77 000 metrów kwadratowych, w tym 45 252 metrów kwadratowych powierzchni zabudowanej. Ma ono pełnić funkcję krajowej platformy dla nowoczesnej i współczesnej sztuki saudyjskiej.

Arabia Saudyjska chce nowego symbolu regionu

Za realizację inwestycji odpowiada państwowy fundusz Public Investment Fund, finansujący także inne gigantyczne projekty Arabii Saudyjskiej. Diriyah ma jednak wyróżniać się bardziej realistycznym podejściem niż futurystyczne wizje znane z innych części regionu, jak choćby kontrowersyjny Neom.

Docelowo kompleks ma pomieścić ponad 400 lokali handlowych i usługowych. Swoją obecność zapowiedziały już globalne marki, w tym Apple. Władze Arabii Saudyjskiej chcą stworzyć miejsce, które będzie jednocześnie centrum handlu, turystyki i nowoczesnego stylu życia, ale bez całkowitego odcinania się od historycznego charakteru dawnej stolicy pierwszego państwa saudyjskiego.

Źródła: arabnews.com, diriyahcompany.sa, propertynews.pl

