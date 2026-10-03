Argentyna ma niezwykłą ofertę. Za paszport trzeba zapłacić fortunę

W skrócie Rząd Argentyny uruchamia program "Obywatelstwo za Inwestycje", który pozwala zagranicznym inwestorom uzyskać paszport w zamian za wpłatę 350 tys. dolarów lub zakup obligacji.

Oprócz podstawowej opłaty inwestorzy muszą uiścić dodatkowe kwoty za członków rodziny: 100 tys. dolarów za małżonka i pełnoletnie dzieci lub 25 tys. dolarów za nieletnich.

Program ma pomóc rządowi w pozyskaniu dewiz na spłatę zagranicznego zadłużenia, a Argentyna jest promowana jako bezpieczna przystań z dala od globalnych konfliktów.

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Co można kupić za 350 tys. dolarów? Dom, kilka całkiem niezłych samochodów, a od teraz także... argentyńskie obywatelstwo. Rząd Argentyny uruchamia program, w ramach którego zagraniczni inwestorzy będą mogli dostać paszport tego kraju w zamian za pokaźną wpłatę. Jest też opcja dla tych, którzy wolą wydać jeszcze więcej.

Program "Obywatelstwo za Inwestycje" ogłosił minister gospodarki Luis Caputo podczas spotkania z inwestorami w Paryżu. Wnioski mają być przyjmowane jeszcze przed końcem tego roku.

Podstawowa opcja wymaga wpłacenia 350 tys. dolarów bezpośrednio do skarbu państwa. Pieniądze są bezzwrotne. Druga możliwość to zakup specjalnych obligacji za 800 tys. dolarów. Czyli w obu przypadkach potrzebny jest budżet, którego raczej nie znajduje się przypadkiem w kieszeni kurtki. Choć jakby sprzedać większe mieszkanie w Warszawie...

Caputo przekonuje, że argentyński paszport może być dziś szczególnie atrakcyjny. - Świat jest pogrążony w konfliktach, a Argentyna znajduje się poza tymi centralnymi problemami - powiedział minister.

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Rodzinny paszport? Rachunek szybko rośnie

Jeśli inwestor chce zabrać ze sobą rodzinę, podstawowa opłata nie wystarczy. Małżonek i dorosłe dzieci do 25. roku życia zapłacą dodatkowo po 100 tys. dolarów. W przypadku dzieci poniżej 18 lat będzie to 25 tys. dolarów za każde.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci wyda więc łącznie 500 tys. dolarów. Przy większej rodzinie robi się jednak drożej.

Nie wystarczy jednak sam przelew. Wnioski mają być rygorystycznie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, legalnego pochodzenia pieniędzy oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Argentyna potrzebuje dolarów, a bogaci szukają bezpiecznej przystani

Pomysł pojawia się w trudnym momencie dla argentyńskich finansów. Kraj zmaga się z zadłużeniem, a w przyszłym roku będzie musiał spłacić około 25 mld dolarów w obcych walutach. Rząd Javiera Mileia szuka więc dodatkowych źródeł dewiz.

Podobne programy działają już w około 60 krajach. Zwykle chodzi o tak zwane złote wizy, czyli prawo pobytu w zamian za dużą inwestycję. Obywatelstwo można w ten sposób uzyskać jednak tylko w kilkunastu państwach, głównie niewielkich krajach wyspiarskich na Karaibach.

Argentyna ma być pierwszym krajem Ameryki Południowej, który dołączy do tego grona. Dla potencjalnych inwestorów może mieć jeszcze jeden atut. Po pandemii część Europejczyków i Amerykanów zaczęła szukać planu awaryjnego na wypadek rosnącej niepewności na świecie. Południowa część Ameryki Łacińskiej jest przy tym postrzegana jako region stosunkowo bezpieczny i oddalony od głównych konfliktów.



