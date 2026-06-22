Bałtyk zaskoczył na początek lata. Ile stopni ma teraz woda?

Spis treści: Ile stopni ma teraz woda w Bałtyku? Jaka jest jakość wody w Bałtyku? Sinice w Bałtyku. Kiedy stają się problemem?

Ile stopni ma teraz woda w Bałtyku?

Sezon wakacyjny dopiero się rozpoczyna, ale temperatura wody w Bałtyku już zachęca do pierwszych kąpieli. Według porannych pomiarów IMGW z 22 czerwca, najcieplejsza woda przy polskim wybrzeżu została odnotowana w Dębkach, gdzie osiągnęła 21,1 st. C. W wielu popularnych miejscowościach było niewiele chłodniej. W Ustce zmierzono 19,6 st.C, w Łebie 19,8 st. C, w Kołobrzegu 19,4 st. C, a w Świnoujściu 18,3 st. C. Najchłodniejsza woda występowała tego dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej, gdzie temperatury wynosiły od około 15,6 do 17,1 st. C.

Jaka jest jakość wody w Bałtyku?

Choć sezon kąpielowy rusza na dobre dopiero wraz z początkiem wakacji, pierwsze wyniki badań jakości wody są już dostępne. W wielu nadmorskich kąpieliskach wciąż brakuje aktualnych danych, co najprawdopodobniej wynika z faktu, że większość osób rozpocznie wakacje właśnie pod koniec czerwca.

Dostępne wyniki wyglądają jednak bardzo dobrze. Woda została uznana za przydatną do kąpieli między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Łukęcinie, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Sopocie i Krynicy Morskiej. Większość tych miejsc może się również pochwalić oceną "jakość doskonała" w klasyfikacji za 2025 rok. Jedynie część kąpielisk, między innymi w Dziwnówku oraz na plaży Ustka Wschód, otrzymała ocenę "jakość dostateczna". Mimo to również tam obecnie woda została uznana za bezpieczną dla kąpiących się.

Sinice w Bałtyku. Kiedy stają się problemem?

Wraz ze wzrostem temperatury wody wraca temat sinic. Są to organizmy zaliczane do bakterii, które naturalnie występują zarówno w wodach słodkich, jak i słonych. W normalnych ilościach stanowią ważny element ekosystemów i produkują tlen. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynają namnażać się masowo.

Takie zjawisko nazywane jest zakwitem wody. Powierzchnia morza może wtedy przybierać zielonkawe, brunatne lub niebieskozielone zabarwienie, a czasem przypominać rozlaną farbę lub galaretowaty kożuch. Rozwojowi zakwitów sprzyjają między innymi wysoka temperatura wody, słaby wiatr i duże nasłonecznienie.

Nie każdy zakwit jest niebezpieczny, jednak część sinic może produkować toksyny. Kontakt z nimi może prowadzić do podrażnień skóry i oczu, a po przypadkowym połknięciu wody także do dolegliwości żołądkowych. Z tego powodu eksperci zalecają unikanie kąpieli w wodzie o wyraźnie zmienionej barwie lub nieprzyjemnym zapachu oraz śledzenie bieżących komunikatów dotyczących stanu kąpielisk.

Źródła: IMGW, Serwis Kąpieliskowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej





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