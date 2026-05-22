Barokowy pałac papieży wraca do dawnej roli. Castel Gandolfo znów rezydencją papieża
Barokowy pałac nad jeziorem Albano znów stanie się letnią rezydencją papieża. Leon XIV przywraca tradycję przerwaną przez Franciszka, a Castel Gandolfo wraca do roli miejsca, w którym od wieków spotykają się historia papiestwa, architektura i krajobraz włoskich wzgórz.
Po latach przerwy Castel Gandolfo ponownie stanie się letnią rezydencją papieża. Leon XIV zdecydował o powrocie do tradycji, z której zrezygnował papież Franciszek. Od 2016 roku Pałac Apostolski działał jako muzeum dostępne dla zwiedzających, jednak teraz część kompleksu znów ma służyć jako miejsce odpoczynku głowy Kościoła katolickiego. W lipcu obiekt zostanie zamknięty dla turystów, a w rezydencji rozpoczną się prace przygotowawcze. Decyzja oznacza symboliczny powrót do zwyczaju znanego z czasów Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Papieska rezydencja na ruinach cesarskiej willi
Castel Gandolfo leży w regionie Lacjum, około 25 kilometrów od Rzymu, w malowniczej okolicy jeziora Albano. Miasteczko należy do historycznego obszaru Castelli Romani, który od wieków był miejscem wypoczynku rzymskich elit. Sam kompleks papieski powstał na ruinach ogromnej willi cesarza Domicjana z I wieku naszej ery. Rezydencja rozciągała się aż do brzegu jeziora i należała do największych cesarskich posiadłości w tej części Italii.
W średniowieczu na dawnych ruinach zbudowano fortecę należącą do rodziny Gandolfi, od której miejscowość wzięła swoją nazwę. Później dobra przejęła rodzina Savelli, a następnie trafiły one pod kontrolę Stolicy Apostolskiej. Przełom nastąpił w XVII wieku, gdy papież Urban VIII postanowił przekształcić dawny zamek w letnią rezydencję papieży. Za projekt odpowiadał Carlo Maderno, jeden z najważniejszych architektów epoki baroku.
Na przestrzeni kolejnych stuleci Castel Gandolfo było rozbudowywane przez następnych papieży
Powstawały nowe ogrody, dziedzińce i reprezentacyjne sale. W prace angażował się również Gian Lorenzo Bernini, twórca wielu słynnych budowli barokowego Rzymu. Kompleks stopniowo zmieniał się z obronnej fortecy w elegancką rezydencję otoczoną parkami i tarasami z widokiem na jezioro Albano.
Szczególne znaczenie miały ogrody oraz Villa Barberini, w której obecnie zatrzymuje się Leon XIV. Rezydencja została rozbudowana przez rodzinę Barberinich i otoczona alejami, sadami oraz gajami oliwnymi. W XX wieku do Castel Gandolfo przeniesiono również Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Powodem było rosnące zanieczyszczenie świetlne w okolicach Watykanu, które utrudniało obserwację nocnego nieba.
Dziś Castel Gandolfo pozostaje jednym z ważniejszych miejsc związanych z papiestwem. Łączy historię starożytnego Rzymu, architekturę baroku i spokojny krajobraz włoskich wzgórz. Decyzja Leona XIV sprawia, że kompleks ponownie stanie się nie tylko muzeum.