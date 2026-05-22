Po latach przerwy Castel Gandolfo ponownie stanie się letnią rezydencją papieża. Leon XIV zdecydował o powrocie do tradycji, z której zrezygnował papież Franciszek. Od 2016 roku Pałac Apostolski działał jako muzeum dostępne dla zwiedzających, jednak teraz część kompleksu znów ma służyć jako miejsce odpoczynku głowy Kościoła katolickiego. W lipcu obiekt zostanie zamknięty dla turystów, a w rezydencji rozpoczną się prace przygotowawcze. Decyzja oznacza symboliczny powrót do zwyczaju znanego z czasów Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Papieska rezydencja na ruinach cesarskiej willi

Castel Gandolfo leży w regionie Lacjum, około 25 kilometrów od Rzymu, w malowniczej okolicy jeziora Albano. Miasteczko należy do historycznego obszaru Castelli Romani, który od wieków był miejscem wypoczynku rzymskich elit. Sam kompleks papieski powstał na ruinach ogromnej willi cesarza Domicjana z I wieku naszej ery. Rezydencja rozciągała się aż do brzegu jeziora i należała do największych cesarskich posiadłości w tej części Italii.

W średniowieczu na dawnych ruinach zbudowano fortecę należącą do rodziny Gandolfi, od której miejscowość wzięła swoją nazwę. Później dobra przejęła rodzina Savelli, a następnie trafiły one pod kontrolę Stolicy Apostolskiej. Przełom nastąpił w XVII wieku, gdy papież Urban VIII postanowił przekształcić dawny zamek w letnią rezydencję papieży. Za projekt odpowiadał Carlo Maderno, jeden z najważniejszych architektów epoki baroku.

Na przestrzeni kolejnych stuleci Castel Gandolfo było rozbudowywane przez następnych papieży

Powstawały nowe ogrody, dziedzińce i reprezentacyjne sale. W prace angażował się również Gian Lorenzo Bernini, twórca wielu słynnych budowli barokowego Rzymu. Kompleks stopniowo zmieniał się z obronnej fortecy w elegancką rezydencję otoczoną parkami i tarasami z widokiem na jezioro Albano.

Ogrody Castel Gandolfo VINCENZO PINTO AFP

Szczególne znaczenie miały ogrody oraz Villa Barberini, w której obecnie zatrzymuje się Leon XIV. Rezydencja została rozbudowana przez rodzinę Barberinich i otoczona alejami, sadami oraz gajami oliwnymi. W XX wieku do Castel Gandolfo przeniesiono również Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Powodem było rosnące zanieczyszczenie świetlne w okolicach Watykanu, które utrudniało obserwację nocnego nieba.

Leon XIV w Willi Barberini ANDREAS SOLARO/AFP East News

Dziś Castel Gandolfo pozostaje jednym z ważniejszych miejsc związanych z papiestwem. Łączy historię starożytnego Rzymu, architekturę baroku i spokojny krajobraz włoskich wzgórz. Decyzja Leona XIV sprawia, że kompleks ponownie stanie się nie tylko muzeum.

Najsłynniejsze muzea świata. Rozpoznasz je wszystkie? Rozpocznij quiz





Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press