Bezpośredni pociąg z Polski do Frankfurtu. Leo Express rusza na całą trasę

Przemyśl-Frankfurt. Rozkład jazdy i stacje w Polsce

Od końca lipca na całej trasie nowy pociąg będzie kursował według poniższego ramowego rozkładu jazdy (godziny mogą ulegać zmianom ze względu na prace torowe w Niemczech):

Przemyśl Główny (12:04) - Ostrawa (18:14) - Praga (22:32) - Drezno (01:38) - Frankfurt (07:22)

Frankfurt (15:03) - Drezno (22:30) - Praga (01:17) - Ostrawa (05:19) - Przemyśl Główny (11:25).

Leo Express nie mógł uruchomić połączenia kolejowego na całej trasie (wystartowało 25 czerwca) ze względu na trwający wówczas test równowagi ekonomicznej. Przewoźnik skierował do obsługi odcinka na terenie Polski autobusy, które przewoziły pasażerów posiadających już zakupione bilety i były skomunikowane z pociągami kursującymi w Czechach i Niemczech.

Na terenie Polski skład zatrzymywać się będzie na stacjach: Przemyśl Główny, Przemyśl Zasanie, Radymno, Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Rzeszów Główny, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Dębica, Tarnów, Brzesko-Okocim, Bochnia, Kraków Główny, Kraków Płaszów oraz Oświęcim.

Bilety na polski odcinek są obecnie dostępne w sprzedaży do 29 sierpnia (sprzedaż na kolejny okres ruszy w sierpniu). Na odcinku Bohumín-Frankfurt rezerwacja jest możliwa do 12 grudnia 2026 roku.

Klimatyzacja, Wi-Fi i wagony z kuszetkami

Trasa obsługiwana jest wagonami RIC wyposażonymi w klimatyzację, gniazdka elektryczne i Wi-Fi. Od końca lipca w składzie pociągu znajdą się również wagony z kuszetkami (32 miejsca do leżenia w przedziałach 1-4-osobowych, w tym w przedziałach dla kobiet).

Przemyśl jest naturalną bramą na Ukrainę, a jednocześnie ważnym węzłem komunikacyjnym we wschodniej Polsce. Nowe połączenie ułatwi podróżowanie tysiącom osób i wzmocni powiązania między Europą Zachodnią a Wschodnią







