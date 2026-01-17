Spis treści: Ferie zimowe 2026 w Polsce. Najlepsze pomysły na wyjazd na jeden dzień Jednodniowe wycieczki hitem ferii. Oszczędność czasu i pieniędzy Góry na ferie. Krótka zimowa przygoda i dawka ruchu Ferie zimowe nad morzem. Szybki wypad nad Bałtyk Jednodniowe wypady z dziećmi w ferie. Przez zabawę do nauki Ucieczka przed zimnem. W Polsce też można się wygrzewać

Ferie zimowe 2026 w Polsce. Najlepsze pomysły na wyjazd na jeden dzień

Ferie zimowe to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, a w 2026 obowiązują trzy turnusy. Harmonogram ferii 2026 to: od 19 stycznia do 1 lutego 2026 (mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie); od 2 do 15 lutego 2026: (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie); od 16 lutego do 1 marca 2026: (podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie).

Choć nie każdy wyjeżdża na zimowisko lub rodzinny urlop nad morzem czy w górach, ferie to wciąż okazja do krótkich, ale ciekawych wypadów po okolicy, bez konieczności brania długiego wolnego. Popularnością cieszą się jednodniowe wycieczki po Polsce - łatwe do zaplanowania, tańsze i dostępne niezależnie od regionu kraju. Sprawdzamy, gdzie warto pojechać na jednodniowy wypad podczas ferii zimowych 2026, jakie kierunki wybierają Polacy i które miejsca łączą walory przyrodnicze, naukowe i turystyczne.

Co robić w ferie zimowe? Opcji jest wiele, na przykład jednego dnia można wyskoczyć na stok, drugiego na szlak z widokiem, a trzeciego wygrzać się na termach. 123RF/PICSEL

Jednodniowe wycieczki hitem ferii. Oszczędność czasu i pieniędzy

Ferie zimowe nie muszą oznaczać wyjazdu na dwa tygodnie. Nawet parodniowe wypady są wciąż w zasięgu ręki - jak podaje Travelist.pl w nowym raporcie, "oferty ferii last minute w Polsce są jeszcze dostępne we wszystkich trzech turach przerwy zimowej, a również ceny pozytywnie zaskakują". Pod uwagę warto tutaj wziąć miejsca nad Bałtykiem, np. Gdańsk, Kołobrzeg czy Ustronie Morskie, nieco drożej jest natomiast w górskich rejonach, np. w Polanicy-Zdroju, Szklarskiej Porębie czy Wiśle.

Jednak wystarczy nawet jeden dzień, by zobaczyć coś nowego i atrakcyjnego. Gdzie na ferie zimowe 2026 wybrać się bez długiego urlopu i wysokich kosztów? W każdym zakątku naszego kraju znajdziemy coś ciekawego. Atrakcje w Polsce obejmują zarówno górskie krajobrazy, nadmorskie widoki i inne cuda natury, jak i miasta z bogatą ofertą kulturalną oraz edukacyjną czy popularne uzdrowiska.

Góry na ferie. Krótka zimowa przygoda i dawka ruchu

Jeśli chodzi o jednodniowy wypad w góry, do wyboru mamy wiele pasm, a każdy rejon oferuje nie tylko ośrodki narciarskie i zróżnicowane szlaki oraz piękne widoki ze szczytów, ale też inne atrakcje. Gdzie warto wyskoczyć na jeden dzień?

Tatry , najwyższe góry w Polsce, pełne są szlaków, które zachwycają i zapewniają atrakcje na cały dzień. Warto wybrać mniej popularne, a bardzo widokowe trasy, które zapewnią dzieciom dawkę ruchu i np. ruszyć na Halę Stoły, polanę w Dolinie Kościeliskiej, z szałasami pasterskimi i widokiem na Giewont.

Bieszczady to wspaniałe góry na każdą porę roku. Jednodniowy wyjazd można zaplanować zarówno w popularne miejsca, jak i te mniej oczywiste - np. do Starego Łupkowa na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich. Rejon urzeka spokojem, acz nie brakuje tam ciekawych miejsc na spacer, np. do schroniska "Chata na Końcu Świata" czy zbudowanego pod Przełęczą Łupkowską tunelu, który łączy polską oraz słowacką sieć kolejową.

Beskidy to prawdziwa kopalnia pomysłów na jednodniową wyprawę ze względu na swoje zróżnicowanie oraz dużą liczbę schronisk. Ciekawym pomysłem na zimowe Beskidy z dziećmi jest np. wypad na Górę Żar w Beskidzie Małym. To doskonały punkt widokowy - dostrzeżemy okoliczne szczyty, Kotlinę Żywiecką wraz z Jeziorem Żywieckim oraz wierzchołki Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego.

Wycieczka na Halę Stoły to dobry pomysł na jednodniowy rodzinny wypad w Tatry. Autorstwa Paweł Opioła - Praca własna, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Wikimedia Commons

Ferie zimowe nad morzem. Szybki wypad nad Bałtyk

Zimowe wyjazdy nad morze też mogą przynieść dużo radości. W tym roku mróz skuł częściowo lodem wody zatok, jednak nad Bałtykiem jest co robić niezależnie od pogody. Gdzie wyruszyć na jednodniową wycieczkę nad morze?

Trzęsacz to niewielka nadmorska miejscowość w woj. zachodniopomorskim, która może zaskoczyć. Szum morza to nie wszystko, W Trzęsaczu przechodzi 15. południk, znajduje się tu taras widokowy i ruiny kościoła św. Mikołaja, z którymi wiąże się niezwykła historia o syrenie. Można o tym posłuchać w Multimedialnym Muzeum MuzeON. To wyjątkowa atrakcja dla całej rodziny.

Gdynia w woj. pomorskim to atrakcyjne nadmorskie miasto, w którym można ciekawie spędzić czas. Co da się tu zwiedzić? Np. statek-muzeum "Dar Pomorza" czy jedno z największych i najpopularniejszych akwariów w Polsce - Akwarium Gdyńskie. Warto też wjechać całoroczną koleją linowo-terenową na Kamienną Górę w Gdyni, bo podziwiać z niej widoki.

Pyszka w woj. zachodniopomorskim leży ok. 15 km od Morza Bałtyckiego. Warto tu przyjechać w ferie, bo znajduje się tu gratka dla dzieci: Pomerania Fun Park. To największy park rozrywki na Pomorzu Zachodnim - ze strefami tematycznymi, zjeżdżalniami i torami przeszkód. Przybytek zaprasza na ferie zimowe 2026.

W multimedialnym muzeum w Trzęsaczu czekają nietuzinkowe atrakcje. Autorstwa SylviaSz - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Jednodniowe wypady z dziećmi w ferie. Przez zabawę do nauki

Jakie są inne atrakcje dla dzieci na ferie? Można pomyśleć o jednodniowej wycieczce do jakiegoś ładnego miasta, w którym znajduje się centrum nauki. W Polsce jest ich wiele, a każde oferuje inne doświadczenia, prowadząc najmłodszych (i starszych też) przez zabawę do nauki. Bilety do takich miejsc warto zarezerwować nieco wcześniej.

Centrum Nauki Experyment w Gdyni zaprasza na wyjątkowo "smakowite" ferie z rodzinnymi warsztatami dla dzieci 3+ i 6+, poświęconymi kulinarnej i molekularnej przygodzie. Ponadto znajduje się tu wiele ciekawych wystaw (np. Tajemnice głębin, Nie wahaj się - baw się), a już na początku lutego otwarta zostanie kolejna interaktywna wystawa.

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprasza na rodzinne zwiedzanie. Atrakcyjne interaktywne wystawy rozwijające ciekawość świata zapewnią rozrywkę na długie godziny. Warto też zajrzeć do Planetarium, gdzie w komfortowych warunkach można poznawać tajemnice Wszechświata.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon oferuje wystawy, w tym sensoryczne, oraz ciekawe warsztaty i spektakle. W jeden dzień można się tam wiele nauczyć. W dodatku centrum w ferie zaprasza dzieci od 7 lat na zimowe półkolonie - to kilka dni nauki przez zabawę, eksperymentów, pracy zespołowej i twórczych projektów.

W Centrum Nauki Kopernik na zwiedzających czeka multum interaktywnych elementów. Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en Wikimedia Commons

Ucieczka przed zimnem. W Polsce też można się wygrzewać

Ciekawą opcją może być też rodzinny wypad na termy. To łatwy sposób na zagrzanie się, a ciepła woda oraz zróżnicowane atrakcje zapewniają miłe spędzenie czasu i zadbanie o zdrowie.

Popularnością cieszy się największy kompleks basenów termalnych w Polsce - Chochołowskie Termy (woj. małopolskie). Obiekt położony w Chochołowie niedaleko Zakopanego to atrakcja dla całej rodziny.

Dla osób mieszkających bliżej centrum kraju ciekawą propozycją mogą być Termy Uniejów (woj. łódzkie). Miasto Uniejów zaprasza na ferie zimowe, kusząc nie tylko gorącymi basenami, ale i lodowiskiem oraz innymi atrakcjami.

Północna Polska też ma swoje termy - warto sprawdzić ofertę Term Warmińskich (woj. warmińsko-mazurskie). Strefa Wodna w Lidzbarku Warmińskim zapewnia zarówno relaks jak i aktywny wypoczynek.

Termy relaksują i sprzyjają w leczeniu wielu schorzeń, m.in. bólów stawów. 123RF/PICSEL

Internauci coraz częściej sprawdzają, gdzie na ferie zimowe 2026 można wyjechać w atrakcyjnej cenie, zwłaszcza korzystając z ofert last minute albo organizując jednodniowe wycieczki. Popularnością cieszą się wyjazdy w góry, nad morze oraz wyjazdy w miejsca z atrakcjami dla rodzin z dziećmi. Jak widać po długiej liście przykładów, ferie 2026 w Polsce można spędzić na wiele sposobów, a wyjazd na jeden dzień to sposób na tańszy wypoczynek, elastyczne planowanie urlopu i dostęp do szerokiej bazy atrakcji w najchętniej wybieranych regionach kraju.

