Czy nerka to bagaż podręczny? Jeden błąd i Ryanair doliczy karę

Spis treści: Nerka w samolocie. Co na to Ryanair i Wizz Air? Jak bezpiecznie podróżować z nerką? Ten prosty sposób pozwoli ci uniknąć kłopotów

Nerka w samolocie. Co na to Ryanair i Wizz Air?

Zarówno w przypadku Ryanaira, jak i Wizz Aira darmowy bagaż podręczny, który można wnieść na pokład, musi mieścić się w wymiarach 40 x 30 x 20 cm. Może to być na przykład torebka, torba na laptopa czy plecak. Co istotne - bagaż tego typu powinien mieścić się pod fotelem pasażera siedzącego przed nami. Niedostosowanie się do tych restrykcji może poskutkować naliczeniem dodatkowej opłaty przed wejściem na pokład samolotiu.

A co z popularnymi nerkami, czyli niewielkimi torbami noszonymi na biodrach? W większości przypadków można z nią wejść na pokład pod warunkiem, że faktycznie mamy ją umocowaną przy pasku. Co jednak ważne - jeśli taka torba jest większych rozmiarów i nosimy ją tak samo jak plecak (na przykład przewieszoną przez ramię) to wówczas może zostać uznana za bagaż. Dodatkowa opłata w takiej sytuacji wynosi przeważnie kilkadziesiąt euro.

Jak bezpiecznie podróżować z nerką? Ten prosty sposób pozwoli ci uniknąć kłopotów

Teoretycznie nerka powinna zostać uznana za przedmiot osobisty, który możemy wnieść do samolotu bez dodatkowych opłat. Wiele jednak zależy od jej rozmiaru oraz konkretnych linii lotniczych. Istnieje jednak pewien skuteczny i bardzo prosty sposób, dzięki któremu nie będziemy musieli stresować się przed wejściem na pokład.

Okazuje się, że jeśli podróżujemy z nerką, to wystarczy schować tego rodzaju saszetkę do głównego bagażu podręcznego (na przykład plecaka lub torebki) na czas lotu. W ten sposób będziemy mogli odbyć naszą podróż ze spokojną głową, nie martwiąc się przy tym ewentualną opłatą za nieregulaminowy bagaż. Po wyjściu z samolotu, nerkę możemy wyjąć z plecaka i ponownie założyć na pas.

Oczywiście, powyższy sposób może nie sprawdzić się w momencie, gdy nasz bagaż podręczny jest wypchany po brzegi i ciężko upchnąć w nim jeszcze nerkę. Jeśli zależy nam na komfortowej podróży, warto rozważyć nabycie bagażu rejestrowanego (nadawanego w punkcie odprawy przed kontrolą bezpieczeństwa) lub dodatkowego bagażu podręcznego wnoszonego na pokład, który umieszcza się w schowku nad głowami.



