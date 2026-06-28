Kiedy przychodzi ciepła pora roku, wiele osób rusza na urlopy. Już za moment Polacy tłumnie wyruszą na wakacje z dziećmi. Problem w tym, że dłuższe wyjazdy zwykle planujemy z dużym wyprzedzeniem. Bilety lotnicze kupujemy kilka miesięcy wcześniej, podobnie jest z rezerwacją i opłacaniem pobytów w hotelach czy ośrodkach wypoczynkowych.

Ale pogody nie da się zarezerwować. Czasem trafimy na deszczowy tydzień, czasem na idealne warunki do zwiedzania, a czasem akurat na... falę upałów. Czy w takiej sytuacji warto zmieniać plany?

Czy można bezpiecznie podróżować podczas fali upałów?

Sama fala upałów nie oznacza jeszcze, że wyjazd trzeba odwołać. W wielu przypadkach podróż jest możliwa, ale wymaga większej ostrożności i dostosowania planu dnia. Dotyczy to szczególnie osób starszych, małych dzieci oraz osób z przewlekłymi chorobami.

Największym błędem jest próba zwiedzania w takim samym tempie jak podczas normalnej pogody. W czasie ekstremalnych temperatur organizm szybciej się męczy, a długie spacery po nasłonecznionych ulicach mogą okazać się znacznie bardziej wymagające niż zwykle. W praktyce oznacza to konieczność przeniesienia aktywności na poranek i szukania schronienia przed upałem w chłodniejszych miejscach w ciągu dnia.

Jeżeli region zmaga się nie tylko z wysoką temperaturą, ale również z pożarami, gwałtownymi burzami lub lokalnymi podtopieniami, część atrakcji turystycznych może zostać zamknięta. Warto wtedy śledzić komunikaty lokalnych władz i obowiązkowo stosować się do ich zaleceń.

Jak radzić sobie z wysoką temperaturą?

Podczas upałów kluczowe znaczenie ma odpowiednie nawodnienie. Nie warto czekać, aż pojawi się uczucie pragnienia. Dobrze jest pić wodę regularnie przez cały dzień. Pomocne mogą być także lekkie posiłki zawierające dużo wody, takie jak owoce, warzywa czy sałatki.

Znaczenie ma również ubiór. Luźne, jasne ubrania pomagają ograniczyć przegrzewanie organizmu. W ciągu dnia warto korzystać z klimatyzowanych pomieszczeń, a jeśli planujemy wakacje w gorącym kraju, dobrze wcześniej sprawdzić, czy miejsce noclegu jest wyposażone w klimatyzację.

Jak przetrwać upał RCB materiały prasowe

Nie tylko zdrowie. Upał wpływa też na transport

Ekstremalne temperatury potrafią zakłócać działanie infrastruktury. Wysoka temperatura może powodować problemy na drogach i liniach kolejowych, a nawet wpływać na funkcjonowanie transportu lotniczego. Do tego dochodzą możliwe opóźnienia związane z pożarami lub innymi skutkami upalnej pogody.

Podróż do regionu objętego falą upałów nie musi być niebezpieczna, ale wymaga większej elastyczności niż zwykle. Jeśli będziemy dostosowywać plan dnia do warunków pogodowych, dbać o nawodnienie i unikać największego skwaru, wakacje nadal mogą być udane. Trzeba jednak pamiętać, że w czasie rekordowych temperatur zdrowie i bezpieczeństwo powinny być ważniejsze niż realizacja każdego punktu wycieczkowego planu.



