16 kwietnia, dokładnie o godzinie 14.00, z gdyńskiego Nabrzeża Pomorskiego wyrusza jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich jednostek szkolnych. "Dar Młodzieży" rozpoczyna rejs do Stanów Zjednoczonych. To wyprawa wpisana w obchody 250-lecia niepodległości USA. Przed załogą i studentami około 12 tysięcy mil morskich, czyli ponad 22 tysiące kilometrów.

Jak przekazał serwis trojmiasto.pl, już o 12:00 na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni rozpoczęło się uroczyste pożegnanie fregaty.

Rejs będzie podzielony na trzy etapy

Biuro prasowe uczelni podało, że podróż podzielona będzie na trzy etapy. Pierwszy zakończy się 10 maja w Kadyksie. Zaokrętowana załoga oraz praktykanci - studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu - po drodze do Hiszpanii odwiedzą Wyspę Man na Morzu Irlandzkim.

W drugim etapie rejsu, na trasie z Kadyksu przez Bahamy do Stanów Zjednoczonych, około 120 studentów I roku Wydziału Nawigacyjnego weźmie udział w praktyce morskiej i wpłynie na pokładzie fregaty do USA.

"Dar Młodzieży", dowodzony przez kpt. ż.w. Michała Sadowskiego, wraz z 33-osobową załogą oraz studentami, wpłynie do portów amerykańskich w drugiej połowie czerwca, odwiedzając m.in. Norfolk, Nowy Jork oraz Boston.

3 lipca w Nowym Jorku rozpocznie się ostatni etap podróży - nastąpi zmiana praktykantów. Na pokład "Daru Młodzieży" wejdzie kolejna grupa około 120 studentów II roku Wydziału Nawigacyjnego, która popłynie do Bostonu. Stamtąd jednostka wyruszy w drogę powrotną do Europy, odwiedzając porty w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Jednostka wróci do macierzystego portu w Gdyni 24 sierpnia.

Kulminacja w Nowym Jorku. Będzie parada żaglowców

Największym wydarzeniem będzie udział w międzynarodowej paradzie żaglowców 4 lipca w Nowym Jorku. To centralny punkt wydarzenia Sail4th 250, organizowanego z okazji amerykańskiego święta niepodległości. Wśród uczestników znajdą się jednostki z całego świata, co czyni wydarzenie nie tylko widowiskowym, ale też symbolicznie ważnym.

Tegoroczna wyprawa nawiązuje do rejsu "Daru Pomorza" z 1976 roku, który odbył się z okazji 200-lecia USA. Tamta podróż zapisała się w historii polskiej żeglugi jako symbol obecności Polski na światowych morzach.

Jeden z ostatnich takich rejsów "Daru Młodzieży"

Rejs "Daru Młodzieży" może być jednym z ostatnich dalekich przedsięwzięć wysłużonej jednostki. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Adam Weintrit mówił w marcu, że w przyszłym roku planowane jest położenie stępki pod następcę "Daru Młodzieży", a w 2029 r. na nowej jednostce mają rozpocząć się szkolenia kadetów.

- Nowa jednostka będzie trzymasztowym żaglowcem szkolnym, zbliżonym wielkością do "Daru Młodzieży". Funkcjonalnie będzie przypominać obecny statek, dlatego jej kluczowym zadaniem pozostanie szkolenie młodzieży planującej związać swoją karierę zawodową z morzem - powiedział wówczas rektor. Żaglowiec ma zabierać na pokład jednorazowo 120 praktykantów, 35 członków stałej załogi oraz 12 pasażerów, w tym przedstawicieli armatora.

Nowy statek ma wejść do służby pod koniec dekady. Do tego czasu "Dar Młodzieży" wciąż pozostaje pływającą wizytówką Polski.

Źródła: Uniwersytet Morski w Gdyni, PAP, trojmiasto.pl

