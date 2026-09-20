Spis treści: Jak urlop i podróże wpływają na nasze zachowanie? Wakacyjne zakupy i decyzje mają własną logikę Czy urlop naprawdę może zmienić nas po powrocie?

Jak urlop i podróże wpływają na nasze zachowanie?

W domu większość dnia przebiega według dobrze znanego rytmu. Wiemy, o której wstać, ile możemy wydać i kiedy trzeba wrócić, ponieważ następnego ranka czekają na nas obowiązki. Podczas wyjazdu ten porządek się rozluźnia, a część ograniczeń wpływających na nasze decyzje traci na znaczeniu. Psychologowie turystyki nazywają ten przejściowy stan liminalnością. Człowiek na krótko wychodzi ze swoich codziennych ról, a jego wybory w większym stopniu kształtują nowe otoczenie i okoliczności.

Po zmianie środowiska łatwiej dopuścić do głosu ciekawość i zrobić coś, na co w codziennym życiu brakuje nam czasu albo odwagi. Większa otwartość na nowe doświadczenia nie musi jednak oznaczać lekceważenia konsekwencji. Zespół naukowców związanych głównie z Uniwersytetem Algarve przeanalizował odpowiedzi 1488 turystów odwiedzających Algarve na południu Portugalii w latach 2022-2023.

Wśród osób poszukujących nowych wrażeń na zadowolenie z pobytu wpływały między innymi ceny i poczucie bezpieczeństwa. Pokazuje to, że chęć przeżycia czegoś nowego może iść w parze z ostrożną oceną warunków wyjazdu.

Taka ostrożność nie wyklucza decyzji, których w domu prawdopodobnie byśmy nie podjęli. Podczas urlopu inaczej oceniamy czas, wydatki, a nawet własne zmęczenie. Skoro pobyt trwa zaledwie kilka dni i sporo kosztował, wcześniejszy powrót do hotelu może sprawiać wrażenie straconej okazji.

W ankiecie zleconej przez aplikację Hint 42 proc. uczestników przyznało, że zostało na mieście dłużej, niż miało ochotę, by nie zmarnować wakacyjnego wieczoru. Z kolei 47 proc. zdecydowało się podczas podróży na coś, co w domu prawdopodobnie by odrzuciło. Wyniki należy jednak traktować jako deklaracje respondentów, ponieważ organizator nie opublikował pełnej metodologii badania. Nie dowodzą one trwałej zmiany osobowości, lecz wskazują, że na urlopie przesuwamy granice tego, co uznajemy za rozsądne, opłacalne i warte wysiłku.

Wakacyjne zakupy i decyzje mają własną logikę

Na urlopie cena pamiątki często schodzi na dalszy plan, ponieważ przedmiot nabiera wartości dzięki historii związanej z miejscem. Ceramiczna miska z targu przestaje być zwykłym naczyniem, a po powrocie przypomina nam konkretną ulicę, rozmowę czy atmosferę wyjazdu. W ankiecie zleconej przez aplikację Hint 38 proc. uczestników przyznało, że podczas podróży kupiło rzecz, którą w domu uznałoby za zbędną. Nie chodzi więc wyłącznie o sam przedmiot. Płacimy również za wspomnienie, które ma zostać z nami dłużej niż wakacyjny wyjazd.

Podobny mechanizm dotyczy doświadczeń. Nowe miejsca, rozmowy i sytuacje mogą poszerzać obraz własnych możliwości. Podczas podróży po raz pierwszy samodzielnie poruszamy się po obcym mieście, próbujemy mówić w innym języku albo przekonujemy się, że dobrze czujemy się bez towarzystwa. Po powrocie zostaje nam zatem coś więcej niż zdjęcia - poczucie, że potrafimy odnaleźć się również poza dobrze znanym otoczeniem.

Ciekawy wniosek przyniosło badanie 410 turystów odwiedzających historyczne miejscowości regionu Jiangnan w Chinach, opublikowane w sierpniu 2026 roku we "Frontiers in Psychology". Z poszerzeniem obrazu siebie wiązały się doświadczenia edukacyjne, rozrywka i aktywności pozwalające oderwać się od codzienności.

Sam zachwyt nad pięknem miejsca nie dawał podobnego efektu. Ładny widok może poprawić nastrój i dobrze wyglądać na zdjęciu, ale trwalszy ślad pozostawia zwykle samodzielne działanie, zdobywanie wiedzy lub poradzenie sobie w nowej sytuacji.

Czy urlop naprawdę może zmienić nas po powrocie?

Dobre samopoczucie po urlopie wcale nie musi ulotnić się wraz z pierwszym dniem pracy. Naukowcy doszli do takiego wniosku po zestawieniu wyników 32 badań z dziewięciu krajów. Ich metaanaliza, opublikowana w 2025 roku w "Journal of Applied Psychology", uwzględniała 256 pomiarów wpływu urlopu na dobrostan pracowników. Wyniki pokazały, że korzystne efekty wypoczynku utrzymują się dłużej, niż wskazywały wcześniejsze analizy.

Najwięcej zyskiwały osoby, które podczas wolnego przestały zajmować się sprawami zawodowymi i znalazły czas na aktywność fizyczną. Korzyści były również większe po dłuższym urlopie i utrzymywały się po powrocie do pracy. Badacze nie rozstrzygnęli natomiast, czy regeneracji bardziej sprzyja podróż, czy wolne spędzone w domu.

Warto też pamiętać, że zmiana otoczenia nie wystarczy, by odzyskać energię. Można wyjechać na drugi koniec Europy, a myślami wciąż tkwić przy służbowym biurku. Sprawdzanie poczty i odbieranie telefonów podtrzymuje zawodowe napięcie. Regeneracji sprzyjają za to ruch oraz zajęcia, które pozwalają nam oderwać się od obowiązków. Napięty plan zwiedzania może przynieść odwrotny efekt i zamienić urlop w kolejną listę zadań.

Poprawa samopoczucia nie oznacza, że urlop zmienia naszą osobowość. Wyjazd może jednak ujawnić, które elementy codzienności najbardziej nas obciążają. Ktoś, kto po kilku dniach bez służbowych powiadomień lepiej śpi, może po powrocie wyciszać je wieczorem. Osoba dobrze czująca się po długich spacerach może częściej rezygnować z samochodu, a przemęczony turysta ograniczyć liczbę zadań planowanych na jeden dzień. W ten sposób doświadczenia z urlopu przekładają na konkretne decyzje, które mogą pomóc nam dłużej zachować odzyskaną energię.



