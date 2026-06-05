Biskupia Kopa znajduje się na południu województwa opolskiego przy granicy z Czechami. Jej wierzchołek znajduje się po stronie polskiej. Od wieków pełniła funkcję graniczną, administracyjną i polityczną. W XIX wieku na tamtejszych terenach rozwinęła się turystyka, dzięki czemu Biskupia Kopa stała się częstym celem pieszych wędrówek. W 1898 roku wybudowano na jej szczycie wieżę widokową, a w 1924 schronisko turystyczne. Obecnie na jej szczyt prowadzi wiele szlaków, które różnią się stopniem trudności i długością.

Spis treści: Najpiękniejsze szlaki na Biskupią Kopę. Skąd wyruszyć na górską wędrówkę? Widoki na Polskę i Czechy. Co czeka na zdobywców szczytu? Praktyczne porady dla turystów. Jak przygotować się na wycieczkę w Góry Opawskie?

Najpiękniejsze szlaki na Biskupią Kopę. Skąd wyruszyć na górską wędrówkę?

Najpopularniejsze trasy prowadzą z Pokrzywnej i Jarnołtówka - niewielkich miejscowości położonych u podnóża Gór Opawskich. Każda z nich ma nieco inny charakter.

Szlak z Pokrzywnej przez Gwarkową Perć jest najbardziej widowiskowy. To propozycja dla osób, które lubią bardziej urozmaicone wędrówki. Trasa prowadzi przez słynną Gwarkową Perć z charakterystyczną metalową drabinką ustawioną w dawnym kamieniołomie, w którym wydobywano łupek filitowy i złoto. Drabinka ma 10 metrów i ustawiona jest na ścianie Góry Bukowej. Jest to najbardziej techniczny fragment szlaku. Osoby z lękiem wysokości mogą wybrać obejście.

Na szlaku z Pokrzywnej mija się również Piekiełko - kolejne wyrobisko skalne. Do schroniska prowadzi droga Amalii i ścieżka Langego nazwana na cześć niemieckiego burmistrza Prudnika, który odegrał dużą rolę w rozwoju turystyki w tym regionie. Obie ścieżki są łagodne i szerokie. Tuż przy schronisku szlak zmienia się z leśnego na widokowy. Odsłonięty szczyt pozwala podziwiać piękną panoramę.

Czerwony szlak z Jarnołtówka jest najkrótszy, ale również najbardziej stromy. Jest opcją, dla osób, które jak najszybciej chcą zdobyć szczyt. Podejście zajmuje ok. 1 godz. i 50 min.

Jeśli wybierasz się z dziećmi, najlepszą opcją będzie żółty szlak z Jarnołtówka. Jego przejście zajmuje ok. 2,5 godz. Jest to najłagodniejsza trasa na szczyt Biskupiej Kopy. Polecana jest również osobom rozpoczynającym przygodę z pieszymi wędrówkami.

Na szczyt Biskupiej Kopy można dostać się także od strony czeskiej zielonym szlakiem ze Zlatých Hor. Z tej samej miejscowości można obrać szlak niebieski, który prowadzi na szczyt przez ruiny zamku Leuchtenštejn. Z kolei osoby, które chcą dostać się do schroniska z dziecięcym wózkiem, mogą wybrać się nieoznakowaną ścieżką spod Ośrodka Ziemowit. Na końcu droga łączy się z żółtym szlakiem.

Widoki na Polskę i Czechy. Co czeka na zdobywców szczytu?

Biskupia Kopa ma 890 m n.p.m. wysokości. Niegdyś szczyt porastał gęsty las, jednak dziś mieszkańcy przekornie nazywają go "Łysą górą". Z powodu masowej wycinki drzew na potrzeby przemysłu w XIX i XX wieku las zastąpiono monokulturą świerkową. Okazało się, że nie była one odporna na zmiany klimatyczne. Brak deszczów w ostatnich latach, a także kwaśne deszcze z lat 70. i 80. XX, które utrzymywały zakwaszenie gleby i wpłynęły na rozwój szkodliwych grzybów, spowodowały, że las świerkowy na Biskupiej Kopie zaczął słabnąć. W latach 2014-2018 doszło do inwazji kornika drukarza, co wymagało wycinki 100 hektarów lasów.

Schronisko znajdujące się u podnóży szczytu niegdyś ukryte w gęstym lesie dziś jest dobrze odsłonięte. Prawdziwie imponujące widoki jednak zapewnia usytuowana na szczycie wieża widokowa. Można z niej podziwiać widok na Jesionki, Masyw Śnieżnika i Góry Złote. Przy dobrych warunkach atmosferycznych można dostrzec zarysy Karkonoszy, Gór Stołowych i Sowich. Ponadto na turystów czeka piękna panorama miasta Zlaté Hory, widoki na zbiorniki Nyski i Otmuchowski, a także ruiny zamku Leuchtenštejn z XIII wieku.

Zdobywcy szczytu mogą odpocząć w zlokalizowanym u podnóża szczytu schronisku, gdzie czaka na nich ciepły posiłek i napoje.

Praktyczne porady dla turystów. Jak przygotować się na wycieczkę w Góry Opawskie?

Zdobycie Biskupiej Kopy nie wymaga dużego doświadczenia turystycznego ani specjalistycznego sprzętu. Na bardziej technicznych odcinkach szlaku przyda się jednak obuwie turystyczne z bieżnikiem. Samochód można zostawić na parkingu pod Ośrodkiem Ziemowit. Parkingi dostępne są także w Pokrzywnej i Jarnołtówku.

Wejście na wieżę widokową jest płatne, dlatego warto mieć przy sobie gotówkę. Z relacji turystów wynika, że nie zawsze jest ona otwarta nawet w sezonie.





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