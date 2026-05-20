W skrócie Egipt od sierpnia 2026 r. wprowadzi cyfrowy system wiz po przylocie oparty na kodach QR, co zastąpi dotychczasowe papierowe naklejki paszportowe.

System QR dostępny będzie przez kioski na lotniskach, stronę internetową lub aplikację mobilną i nie zastępuje obecnego systemu e-Vis.

Tajlandia skraca okres bezwizowego pobytu dla obywateli m.in. Polski z 60 do 30 dni i ogranicza liczbę państw objętych taką możliwością.

Egipt zmienia sposób wydawania wiz po przylocie

Egipt przygotowuje się do modernizacji procesu wydawania wiz po przylocie (ang. visa-on-arrival). Nowa procedura obejmować będzie również Polaków. Dotychczasowe papierowe naklejki paszportowe zostaną zastąpione nowoczesnym systemem opartym na kodach QR. 13 maja 2026 r. rząd egipski podpisał dwie umowy dotyczące zarządzania i obsługi nowego systemu na Międzynarodowym Lotnisku w Kairze. Kontrakty zawarto z firmą Cy Shield Technology, odpowiedzialną za wdrożenie technologii, a także z dwoma dostawcami usług bankowych - National Bank of Egypt oraz Banque Misr.

Oficjalny start nowego systemu zaplanowano na sierpień 2026 r. we wszystkich terminalach lotniska w Kairze. Decyzja ta stanowi przejście do zaawansowanej fazy projektu po okresie przygotowawczym z końca 2025 r., kiedy to Ministerstwo Turystyki i Starożytności Egiptu zapowiadało fazę testową w Terminalu 2 kairskiego lotniska. Po pełnym uruchomieniu w stolicy system będzie stopniowo wdrażany we wszystkich pozostałych egipskich portach lotniczych. Władze Egiptu podkreślają, że reforma nie oznacza likwidacji samej wizy po przylocie, a jedynie modyfikuje sposób jej uzyskiwania i weryfikacji.

Nowe rozwiązanie ma na celu zmniejszenie tłoku na lotniskach, przyspieszenie procedur odprawy oraz poprawę komfortu podróżnych już od momentu przekroczenia granicy. Zamiast tradycyjnego zakupu papierowej naklejki do paszportu uprawnieni turyści będą wprowadzać swoje dane za pośrednictwem jednego z kilku udostępnionych kanałów cyfrowych.

Do dyspozycji podróżnych zostaną oddane samoobsługowe kioski na lotniskach, oficjalna strona internetowa oraz dedykowana aplikacja mobilna. Istnieje również możliwość dopełnienia formalności z wyprzedzeniem do 48 godzin przed planowanym przylotem, a także za pośrednictwem biur podróży. Po elektronicznym opłaceniu samej wizy oraz ewentualnych opłat serwisowych system wygeneruje kod QR, który urzędnicy kontroli paszportowej zeskanują w celu weryfikacji jego ważności.

Czym się różni nowy system QR od e-Visa?

Egipski rząd zwraca uwagę na istotne rozróżnienie i apeluje, aby nowego cyfrowego systemu visa-on-arrival nie mylić z dotychczas funkcjonującym systemem e-Visa. Klasyczna e-wiza to oddzielna procedura przedwyjazdowa realizowana przez oficjalny portal visa2egypt.gov.eg. Nowe udogodnienie dotyczy wyłącznie osób, które już teraz posiadają uprawnienia do otrzymania wizy na granicy, wliczając w to obywateli Polski. Transformacja cyfrowa skupia się na stronie technicznej i nie wpływa na zmianę kryteriów kwalifikacji ani na zasady działania tradycyjnego systemu e-wiz.

Dla podróżnych planujących lot do Kairu od sierpnia 2026 r. jedyną praktyczną zmianą będzie format wizy. Zamiast papierowego dokumentu w paszporcie będą oni okazywać kod QR, korzystając na miejscu z kiosków lub narzędzi internetowych. Osoby udające się do innych egipskich miast powinny śledzić oficjalne komunikaty, aby dowiedzieć się, kiedy system zostanie udostępniony w innych punktach wjazdowych.

Przed podróżą do Egiptu obywatele Polski muszą pamiętać o zabraniu paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia terytorium kraju.

Tajlandia skraca czas bezwizowego pobytu dla zagranicznych turystów

Tajlandia również zmienia zasady dla obcokrajowców, choć na innych zasadach niż Egipt. Władze kraju podjęły decyzję o drastycznym skróceniu okresu bezwizowego pobytu dla turystów z ponad 90 krajów. Jak poinformowali urzędnicy, nowe przepisy mają na celu ograniczenie przestępczości z udziałem zagranicznych turystów.

Turystyka stanowi kluczowe źródło dochodów w Tajlandii, stanowiąc jej 10-20 proc. PKB, a kraj ten wciąż walczy o powrót do liczby turystów sprzed pandemii COVID-19. To jeden ze skutków wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem. Konflikt ten przełożył się na wzrost cen paliwa lotniczego oraz biletów, o czym informowaliśmy wcześniej w GeekWeeku. Z drugiej strony rosnące obawy związane z łamaniem prawa przez odwiedzających doprowadziły do wezwań o zaostrzenie przepisów imigracyjnych.

Rzeczniczka rządu Rachada Dhanadirek wyjaśniła, że choć ruch turystyczny przynosi "korzyści, takie jak pobudzenie gospodarki, to obecny schemat umożliwił niektórym ludziom jego nadużywanie". Tajlandia odnotowuje coraz częstsze incydenty z udziałem obcokrajowców, popełniających czyny zabronione - od kradzieży sklepowych po nieobyczajne wybryki. Szczególny niepokój budzą również osoby przekraczające dozwolony czas pobytu oraz nielegalnie prowadzące firmy w turystycznych kurortach bez odpowiednich zezwoleń. Dodatkowo tajlandzkie służby powołują się na zagrożenia ze strony międzynarodowych grup przestępczych, które wykorzystują lokalne prawo migracyjne.

Minister spraw zagranicznych Sihasak Phuangketkeow podkreślił, że planowane zmiany nie są wymierzone w konkretne nacje. Działania rządu są ukierunkowane na jednostki, które nadużywają systemu wizowego poprzez popełnianie przestępstw na terenie kraju.

Jak długo można przebywać w Tajlandii bez wizy?

W ramach modyfikacji przepisów zlikwidowane zostało 60-dniowe zwolnienie z obowiązku wizowego, które dotychczas obejmowało obywateli 93 państw - w tym USA, Wielkiej Brytanii, Australii oraz 29 krajów europejskiej strefy Schengen, do której należy też Polska. Zamiast tego podróżni będą otrzymywać zwolnienie 30-dniowe. Jednocześnie liczba krajów lub terytoriów uprawnionych do takiego wjazdu zostanie zmniejszona z 57 do 54. Dyrektor generalny departamentu spraw konsularnych w ministerstwie spraw zagranicznych, Mungkorn Pratoomkaew, przekazał, że dokładna lista kwalifikujących się państw nie została jeszcze wyszczególniona.

Urzędnicy zapewniają, że nowe zasady zostaną uproszczone, aby uniknąć dezorientacji wśród podróżnych. Turyści zachowają możliwość jednorazowego odnowienia wizy podczas wizyty w urzędzie imigracyjnym. Jaka jest dokładnie różnica między starym a nowym systemem? "60 dni było [przyznawane] z automatu, ale o odnowieniu będzie decydował decydował urzędnik, a turyści będą musieli wyjaśnić, dlaczego zostają dłużej" - doprecyzowała rzeczniczka rządu w rozmowie z Agence France-Presse.

Tajlandia złagodziła swoje przepisy wizowe w 2024 r. Rozszerzono wówczas grupę krajów objętych ruchem bezwizowym i wydłużono maksymalny czas pobytu do 60 dni, chcąc w ten sposób napędzić odbudowę sektora turystycznego po pandemii. Z danych opublikowanych w maju 2026 r. przez Bangkok Post wynika jednak, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku liczba zagranicznych przyjazdów do Tajlandii spadła o 3,45 proc. w ujęciu rocznym.

Szczególne spadki odnotowano w przypadku podróżnych z Wielkiej Brytanii - aż o 22,8 proc. (do poziomu 85 059 osób). Gwałtownie skurczyła się także liczba turystów z Bliskiego Wschodu. W związku z tym Narodowa Rada Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Tajlandii zweryfikowała roczne cele dotyczące napływu turystów. Prognoza z lutego, zakładająca przyjazd 35 mln osób, została obniżona do 32 mln.





