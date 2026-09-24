El Niño zmienia najsuchszą pustynię świata. Pojawiło się morze kwiatów

Karol Kubak

Karol Kubak

Atakama, jedna z najsuchszych pustyń świata, nagle zmieniła się. Tysiące hektarów pokryły fioletowe i białe kwiaty. To efekt wyjątkowych opadów związanych z El Niño.

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Pokryta fioletowymi i zielonymi kwiatami pustynia Atakama, wzgórza i zachmurzone niebo w tle.
Atakama zakwitła. El Niño obudziło tysiące hektarów pustyniJAVIER TORRES/AFPEast News

W skrócie

  • Pustynia Atakama, jedno z najbardziej suchych miejsc na świecie, zakwitła po niezwykle obfitych opadach deszczu wywołanych zjawiskiem klimatycznym El Niño.
  • Specjaliści wskazują na rekordową sumę opadów rzędu 180 mm, która pozwoliła rozwinąć się tysiącom nasion i cebulek ukrytych pod powierzchnią piaszczystego terenu.
  • Kwitnienie pustyni przyciąga turystów oraz sprzyja aktywności owadów i zwierząt, dlatego władze apelują o poruszanie się po wyznaczonych ścieżkach dla ochrony przyrody.
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Pustynia Atakama zakwitła. Tysiące hektarów pokryły fioletowe i białe kwiaty. To tym bardziej niezwykłe, że na co dzień jest to jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Za niezwykłą przemianę odpowiadają wyjątkowo obfite opady związane z El Niño. Pod powierzchnią pustyni ukryte są nasiona i cebule, które nagle dostały to, czego potrzebowały do życia.

Stary, spróchniały pień drzewa otoczony kolorowymi dzikimi kwiatami w różnych odcieniach fioletu, bieli i żółci na tle zielonej łąki.
Kwiaty na pustyni AtakamaJAVIER TORRES/AFPEast News

Atakama zamienia się w morze kwiatów

Atakama leży na północy Chile, około 800 km od Santiago. Deszcz pojawia się tu tak rzadko, że rośliny muszą niekiedy wiele lat czekać na wodę. Pod ziemią pozostają nasiona i cebulki około 200 gatunków. Gdy pojawia się woda, pustynia błyskawicznie potrafi zmienić się nie do poznania.

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Na pustyniach, jeśli pada deszcz, zazwyczaj nie ma go zbyt dużo. Tym razem w niektórych miejscach spadło ponad 180 mm deszczu (dla porównania, w Polsce średni opad to 600 mm). Według Césara Pizarro z chilijskiej Corporación Nacional Forestal takiej ilości opadów wcześniej tam nie notowano. Woda wsiąkła też głębiej w piasek niż zwykle.

Biały samochód jadący samotnie wzdłuż polnej drogi otoczonej rozległym fioletowo-zielonym dywanem kwitnących roślin.
Kwiaty na pustyni AtakamaJAVIER TORRES/AFPEast News

Efekt jest spektakularny. Duże fragmenty pustyni pokryły fioletowe kwiaty, a spod spękanej ziemi zaczęły wychylać się białe pąki. Według chilijskiej administracji leśnej szczyt kwitnienia ma nastąpić w październiku. Szacuje się, że kwiaty mogą wtedy pokryć około 15 tys. hektarów.

Rozległa łąka pokryta białymi kwiatami, w tle łagodne, suche wzgórza pod niebieskim niebem.
Kwiaty pokryły pustynię AtakamaJAVIER TORRES/AFPEast News

El Niño obudziło pustynię

Za niezwykłymi opadami stoi El Niño. To zjawisko klimatyczne związane z okresowym ociepleniem powierzchni wód środkowej i wschodniej części równikowego Pacyfiku. Zmienia układ wiatrów i opadów w różnych częściach świata, czasem prowadząc do bardzo nietypowej pogody.

Obecne El Niño może być najsilniejszym od początku porównywalnych pomiarów sprzed 40 lat. Ulewne deszcze w lipcu zabiły 13 osób, a około 4 tys. domów zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych.

Kwitnienie pokazuje więc drugą stronę tego samego zjawiska. Pizarro zwraca uwagę, że wraz z roślinami pojawiają się owady, ślimaki, ptaki, gady i ssaki. Pszczoły zapylają kwiaty, a chrząszcze korzystają z pozostałości roślin i wzbogacają glebę w związki azotu.

Czarny chrząszcz z pomarańczowym paskiem na grzbiecie siedzi na delikatnym, jasnofioletowym kwiatku.
Pszczoły zapylają kwiaty, a chrząszcze korzystają z pozostałości roślin i wzbogacają glebę w związki azotu.JAVIER TORRES/AFPEast News

Turyści już ruszyli podziwiać niezwykły widok. Władze apelują, by odwiedzający korzystali z wyznaczonych ścieżek i nie zabierali ze sobą zwierząt. Wszystko dlatego, że kwitnąca Atakama jest nie tylko efektownym widokiem, ale tym krótkim momentem, w którym pustynia budzi się do życia i musi w spokoju przejść cały ten etap.

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