Ferie zimowe coraz bliżej. Te regiony przyciągają Polaków najbardziej

Ferie zimowe coraz bliżej, a dane z rynku rezerwacyjnego pokazują wyraźnie, gdzie w tym roku Polacy chcą spędzić zimowy wypoczynek. Zainteresowanie pobytami hotelowymi rośnie. Na prowadzenie wysuwają się regiony górskie, które od lat pozostają zimowym pewniakiem. Co ciekawe, tegoroczny sezon zapowiada się jednak intensywniej niż poprzedni - zarówno pod względem liczby rezerwacji, jak i długości pobytów.

Z danych dostawcy systemów rezerwacyjnych Profitroom wynika, że liczba bezpośrednich rezerwacji online dotyczących ferii zimowych 2026 jest o ponad 14 procent wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Chodzi o pobyty planowane między 16 stycznia a 1 marca, czyli w pełnym, rozciągniętym w czasie kalendarzu ferii szkolnych.

Podhale na czele, Beskidy i Bieszczady depczą po piętach

Największym zainteresowaniem cieszą się regiony górskie. Na pierwszym miejscu pozostaje Podhale, ale mocną pozycję utrzymują także Beskidy i, coraz częściej, Bieszczady. W komunikacie zwrócono uwagę nie tylko na same kierunki, lecz także na sposób planowania wyjazdów.

"Rezerwacje ferii zimowych 2026 wpływają do hoteli każdego dnia, a największym zainteresowaniem cieszą się regiony górskie - szczególnie Podhale, Beskidy i coraz częściej Bieszczady. Dane Profitroom pokazują, że Polacy planują wypoczynek z wyprzedzeniem, zostają dłużej niż rok temu i coraz częściej wybierają kompleksowe pakiety dostępne bezpośrednio na stronach hoteli" - zaznaczono w komunikacie.

Stabilne zainteresowanie dotyczy także Sudetów. Nie oznacza to jednak, że poza górami świeci pustkami. Zimową alternatywą pozostaje Bałtyk, zwłaszcza w wydaniu wellness, bez tłumów i letniego zgiełku. Sam mogę polecić taki wyjazd, bo wiele kurortów, jak np. Międzyzdroje, poza sezonem letnim potrafią zachwycić.

Zmienia się również charakter zimowych wyjazdów

Średnia długość pobytu podczas nadchodzących ferii wynosi 3,66 nocy, czyli niemal cztery doby, co oznacza wydłużenie w porównaniu z poprzednim sezonem. Średnia cena za noc to 954 zł, a wartość całej rezerwacji sięga 3 870 zł.

Coraz częściej wybierane są pobyty pakietowe. W regionach górskich obejmują one nie tylko nocleg i wyżywienie, ale także animacje dla dzieci, kuligi, ogniska czy dostęp do stref SPA. To znak, że ferie przestają być wyłącznie "wypadami na narty", a coraz częściej stają się kompleksowym zimowym urlopem.

Kiedy dokładnie zaczynają się ferie?

Ferie zimowe 2026, ogłoszone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, rozpoczną się w trzech turach. Od 19 stycznia do 1 lutego wolne będą miały województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Od 2 do 15 lutego ferie przypadają w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim. Ostatnia tura, od 16 lutego do 1 marca, obejmie województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie oraz śląskie.

Źródła: PAP, MEN

