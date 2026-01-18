Już jutro zaczynają się ferie dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Uczniowie będą odpoczywać od szkoły do 1 lutego. Gdzie w tym roku najchętniej się wybiorą, aby wypocząć?

Idealne warunki w polskich górach

Zima pozytywnie zaskoczyła w tym roku, organizując dzieciom wspaniałe warunki do zabawy w górach.

- W wyższych partiach gór pokrywa śnieżna wynosi nawet 90 cm - powiedziała PAP rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Jednak nie tylko tam napadało śniegu: pokrywa śnieżna w rejonach Karpat, Bieszczad, Warmii i Mazur, a także w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim wynosi około 20-30 cm - podkreśliła ekspertka.

Pogoda w najbliższym tygodniu utrzyma się słoneczna w ciągu dnia i mglista w nocy, z temperaturami sięgającymi nawet do minus 18 st. Cel. W drugim tygodniu ferii nadejdzie wyż syberyjski, przynoszący mroźne, suche i arktyczne powietrze. Wtedy temperatury w nocy spadną do minus 20 st. Cel.

W piątek 23.01 w nocy może być mroźnie. meteo.imgw.pl/ materiał zewnętrzny

W połowie lutego nastąpi ocieplenie i temperatury będą się podwyższać, mówi rzeczniczka.

Pomimo dobrych warunków na szlakach, Polacy wolą wyjeżdżać do ciepłych krajów

Według Katarzyny Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl podróżujący coraz chętniej wybierają ciepłe kraje zamiast gór i jazdy na nartach.

- Absolutnym fenomenem tej zimy jest Malta, na którą przypada dziś blisko 22 proc. wszystkich rezerwacji na eSky.pl. To kierunek, który idealnie wpisuje się w nowy styl podróżowania: zwiedzanie bez tłumów, łagodny klimat i bliskość morza. Równie chętnie Polacy wybierają Włochy i Hiszpanię, a także Cypr i Grecję - powiedziała Hauton, dodając, że z roku na rok maleje tendencja do rezerwowania wyjazdów w ostatniej chwili - na ferie rezerwuje się podróże średnio 126 dni przed wylotem.

Marta Gałuszka z platformy rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl poinformowała, że na okres od 16 stycznia do 28 lutego najchętniej kupowane są bilety lotnicze do Rzymu, Barcelony, Mediolanu, Alicante, Paryża, Malagi, Malty, Londynu i na Teneryfę. To tam właśnie Polacy lubią wyjeżdżać na przerwę zimową. Wcześniejsza rezerwacja biletów zazwyczaj gwarantuje niższą cenę, więc podróżujący robią to średnio 51 dni przed wylotem.

Marzena Buczkowska-German z serwisu wakacje.pl zwróciła uwagę, że w przypadku zagranicznych kierunków narciarskich Polacy najchętniej wybierają Włochy i Austrię z uwagi na duże ośrodki narciarskie, ale coraz chętniej latają też do Turcji (Kayseri), Hiszpanii (Andaluzja, góry Sierra Nevada), Andory i Bułgarii (Bansko).

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków 2026 Associated Press