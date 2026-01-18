Ferie zimowe w Polsce i za granicą. Gdzie wyjeżdżają Polacy w 2026 roku?
Rozpoczynające się ferie zimowe w kilku województwach przypadają na okres wyjątkowych warunków śniegowych w polskich górach, gdzie pokrywa śnieżna osiąga miejscami 90 cm, a temperatury mogą sięgnąć nawet -20 st. Celsjusza. Coraz więcej Polaków, mimo świetnych warunków na krajowych stokach, decyduje się jednak na wyjazdy do ciepłych miejsc, jak Malta, czy do ośrodków narciarskich za granicą.
Już jutro zaczynają się ferie dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Uczniowie będą odpoczywać od szkoły do 1 lutego. Gdzie w tym roku najchętniej się wybiorą, aby wypocząć?
Idealne warunki w polskich górach
Zima pozytywnie zaskoczyła w tym roku, organizując dzieciom wspaniałe warunki do zabawy w górach.
- W wyższych partiach gór pokrywa śnieżna wynosi nawet 90 cm - powiedziała PAP rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Jednak nie tylko tam napadało śniegu: pokrywa śnieżna w rejonach Karpat, Bieszczad, Warmii i Mazur, a także w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim wynosi około 20-30 cm - podkreśliła ekspertka.
Pogoda w najbliższym tygodniu utrzyma się słoneczna w ciągu dnia i mglista w nocy, z temperaturami sięgającymi nawet do minus 18 st. Cel. W drugim tygodniu ferii nadejdzie wyż syberyjski, przynoszący mroźne, suche i arktyczne powietrze. Wtedy temperatury w nocy spadną do minus 20 st. Cel.
W połowie lutego nastąpi ocieplenie i temperatury będą się podwyższać, mówi rzeczniczka.
Pomimo dobrych warunków na szlakach, Polacy wolą wyjeżdżać do ciepłych krajów
Według Katarzyny Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl podróżujący coraz chętniej wybierają ciepłe kraje zamiast gór i jazdy na nartach.
- Absolutnym fenomenem tej zimy jest Malta, na którą przypada dziś blisko 22 proc. wszystkich rezerwacji na eSky.pl. To kierunek, który idealnie wpisuje się w nowy styl podróżowania: zwiedzanie bez tłumów, łagodny klimat i bliskość morza. Równie chętnie Polacy wybierają Włochy i Hiszpanię, a także Cypr i Grecję - powiedziała Hauton, dodając, że z roku na rok maleje tendencja do rezerwowania wyjazdów w ostatniej chwili - na ferie rezerwuje się podróże średnio 126 dni przed wylotem.
Marta Gałuszka z platformy rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl poinformowała, że na okres od 16 stycznia do 28 lutego najchętniej kupowane są bilety lotnicze do Rzymu, Barcelony, Mediolanu, Alicante, Paryża, Malagi, Malty, Londynu i na Teneryfę. To tam właśnie Polacy lubią wyjeżdżać na przerwę zimową. Wcześniejsza rezerwacja biletów zazwyczaj gwarantuje niższą cenę, więc podróżujący robią to średnio 51 dni przed wylotem.
Marzena Buczkowska-German z serwisu wakacje.pl zwróciła uwagę, że w przypadku zagranicznych kierunków narciarskich Polacy najchętniej wybierają Włochy i Austrię z uwagi na duże ośrodki narciarskie, ale coraz chętniej latają też do Turcji (Kayseri), Hiszpanii (Andaluzja, góry Sierra Nevada), Andory i Bułgarii (Bansko).