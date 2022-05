Chociaż ataki hakerskie kojarzą się najczęściej z wyłudzaniem i wykradaniem danych, szpiegowaniem, zastraszaniem czy żądaniami okupu za przywrócenie dostępu do systemu, to czasami przybierają też formę mającą na celu zdyskredytowanie atakowanego. Do takiej właśnie sytuacji doszło ostatnio na lotnisku w Rio de Janeiro, gdzie za sprawą ataku hakerów na tablicach informacyjno-reklamowych wyświetlane były filmy pornograficzne.



Filmy porno zamiast rozkładu lotów

I choć Rio de Janeiro ma swoją reputację, bo po jednej z najsłynniejszych plaż na świecie, czyli Copacabanie, nie chodzi się przecież ubranym od stóp do głów, a lokalnego nocnego życia nie równoważy nawet 38-metrowy pomnik Chrystusa Zbawiciela górujący nad miastem, to filmy dla dorosłych wyświetlane na lotnisku nawet tutaj okazały się szokujące, a przynajmniej dla niektórych turystów.

Bo choć w mediach społecznościowych szybko pojawiły się żartobliwe komentarze w stylu "takie rzeczy tylko w Rio", "witamy na Santos Dumont Airporn" czy "wiele osób spóźni się dziś na lot", to nie brakowało też głosów zniesmaczonych turystów podróżujących z dziećmi, którzy zarzucali obsłudze portu lotniczego Rio de Janeiro-Santos Dumont brak szacunku i odpowiedzialności.



Operator lotniska, firma Infraero, szybko zabrała jednak głos, tłumacząc, że wyświetlacze, na których pojawiły się treści pornograficzne, nie są oficjalnymi tablicami informacyjnymi lotniska, ale ekranami reklamowymi zarządzanymi przez prywatną firmę. Niemniej obsługa miała szybko wyłączyć wszystkie wyświetlacze oraz poinformować o zajściu odpowiednie służby:



Infraero podjęło odpowiednie akcje i zgłosiło sprawą policji federalnej. Wyświetlacze, o których mowa, pozostaną wyłączone na naszym lotnisku do czasu, aż firma odpowiedzialna za nie zagwarantuje, że są bezpieczne czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Wywołana do odpowiedzi firma 29Horas Mídia Aeroportuária, czyli operator reklam na lotnisku, poinformowała, że padła ofiarą ataku hakerskiego i prowadzi obecnie śledztwo w tej sprawie, sprawdzając m.in. czy w atak nie byli zaangażowani jej pracownicy, bo istnieją przesłanki, by sądzić, że “był on bardzo prosty i polegał na sklonowaniu zawartości smartfona".