Sezon letni w ruchu regularnym to aż 105 kierunków do 29 krajów. Liderzy rynku - Ryanair i Wizz Air - znacząco rozbudowali swoją ofertę, ale na gdańskim niebie zobaczymy w sumie aż 11 przewoźników.

Co nowego w letnim rozkładzie lotów z Gdańska?

W letnim rozkładzie lotów są nowe kierunki takie jak: Dubrownik, Palma, Nicea, Tallin, Bruksela, Palermo, Rijeka, Ateny i Warna.

Ponadto w ofercie będą loty do atrakcyjnych letnich kurortów na greckich wyspach, w Chorwacji, Hiszpanii i Włoszech.

Do zwiedzania mamy Europę Środkową: Pragę, Budapeszt, Bukareszt, Bratysławę i kierunki wschodnie: Wilno i Tallin.

Dla fanów wielkich metropolii niezmiennie dostępne pozostają loty do Londynu, Paryża, Rzymu, Kopenhagi, Sztokholmu czy Oslo.

Osoby podróżujące służbowo lub planujące dalsze przesiadki skorzystają z bogatej oferty linii lotniczych Polskich Linii Lotniczych LOT, Lufthansy, KLM czy SAS, łączących Gdańsk z największymi hubami w Europie.

Loty czarterowe z Gdańska. Egzotyka dostępna od ręki

Biura podróży w tym roku przeszły same siebie. W ofercie czarterowej znajdziemy 88 kierunków i 13 krajów. Najwięcej czarterów poleci do Grecji, Turcji i Hiszpanii. To idealna wiadomość dla tych, którzy szukają pełnego relaksu bez martwienia się o logistykę.

Wśród nowości czarterowych z Gdańska są Madagaskar Nosy Be, Kalabria Lamezia Terme, Maroko Wadżda-Angads, Gran Canaria i Faro. Oferty wakacyjne z Gdańska są dostępne w pięciu biurach podróży.

Ta oferta zadowoli nawet najbardziej wymagających podróżników. Jest dowodem na rosnący potencjał Gdańska.

