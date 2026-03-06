Spis treści: Nocleg w zamku Czocha na Dolnym Śląsku Hotel w zamku w Niepołomicach w Małopolsce Nocleg w zamku w Mosznej na Opolszczyźnie Nocleg w zamku w Krasiczynie na Podkarpaciu Nocleg w zamku w Łańcucie Nocleg w zamku w Baranowie Sandomierskim Zamek Kliczków na Dolnym Śląsku to też hotel Nocleg w zamku w Łagowie w Lubuskiem Nocleg w zamku w Rokosowie w Wielkopolsce Zamek w Rydzynie w Wielkopolsce

Nocleg w zamku Czocha na Dolnym Śląsku

Jeśli chodzi o najpiękniejsze zamki w Polsce z noclegiem, Zamek Czocha cieszy się wielką popularnością. Wszystko z powodu magicznego i tajemniczego nastroju, jaki panuje w jego wnętrzach. Na dodatek to miejsce uznaje się za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce.

Zamek Czocha to jeden z najpiękniejszych zamków na Dolnym Śląsku, zlokalizowany na brzegu Jeziora Leśniańskiego. Jeśli zarezerwujesz tam nocleg, będziesz miał okazję przespać się w komnacie ze słynnym łożem z zapadnią i korzystać z łazienki z częściowo zabytkową armaturą. Do dyspozycji gości pozostają również takie udogodnienia, jak siłownia czy sauna.

Hotel w zamku w Niepołomicach w Małopolsce

Ciekawym pomysłem na pobyt może być nocleg w urokliwym Zamku Królewskim w Niepołomicach koło Krakowa.

Renesansowy zamek to dawna rezydencja królów, którą otacza wspaniały ogród. Obiekt mieści się w centrum Niepołomic, a wokół rozciąga się Puszcza Niepołomicka. W związku z tym znajdą tu coś dla siebie zarówno zapaleni miłośnicy polskiej historii czy architektury, jak i goście, którym zależy na aktywnym wypoczynku w otoczeniu natury.

To obszerna budowla w stylu gotyckim nazywana popularnie "drugim Wawelem". Powstała na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego, również z założeniami obronnymi. Przez wieki organizowano tam sądy czy zjazdy koronne, ale zamek pełnił także funkcję rezydencji myśliwskiej.

Dziś w zamku w Niepołomicach można zarezerwować klimatyzowane, elegancko urządzone pokoje wyposażone w unikalne, dębowe meble.

Nocleg w zamku w Mosznej na Opolszczyźnie

To chyba najbardziej bajkowych zamków w Polsce. Ta niezwykła atrakcja Opolszczyzny co roku przyciąga setki turystów, fotografów czy gości, którzy chcą spędzić tu nieco więcej czasu. Zamek Moszna to zabytkowa rezydencja, której fundamenty pamiętają jeszcze połowę XVIII wieku. Obecnie odnowiony pałac mieści w sobie m.in. elegancki hotel oferujący zarówno pokoje, jak i apartamenty. Ciekawostką jest fakt, że Zamek w Mosznej ma aż 99 wież i wieżyczek.

Moszna to niewielka miejscowość położona zaledwie 15 km od Krapkowic i 30 km od stolicy województwa - Opola. Miejscowa legenda głosi, że w czasach średniowiecznych Moszna stanowiła własność zakonu rycerskiego Templariuszy. Rezerwując tutaj choćby kilkudniowy pobyt, z pewnością poczujesz się wyjątkowo.

Zamek Moszna. Tomasz Wróblewski INTERIA.PL

Nocleg w zamku w Krasiczynie na Podkarpaciu

Zastanawiasz się, gdzie mieszczą się najbardziej urokliwe zamki w Polsce? Hotele aranżowane są właśnie w miejscach, które najbardziej przyciągają oko.

Zamek w Krasiczynie z pewnością do takich należy. Obiekt powstał na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego. Mieści się tu ok. 100 miejsc noclegowych rozlokowanych w luksusowych komnatach książęcych czy wyjątkowych apartamentach.

Na uwagę zasługuje także otoczenie pałacu. Z dziedzińca budynku można podziwiać spotykane, przepiękne sgraffitowe dekoracje prezentujące sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy oraz wizerunki polskich królów.

Zamek w Krasiczynie powstał w stylu renesansowo-manierystycznym, pierwotnie zbudowany na przełomie XVI i XVII w. Inicjatorem budowli był kasztelan przemyski Stanisław Sieciński. Bryłą przewiduje cztery różne wieże narożne: Boską, Papieską, Królewska, Szlachecką.

Od 20 kwietnia 2018 roku zamek nosi status Pomnika Historii.

Nocleg w zamku w Łańcucie

Najpiękniejsze zamki w Polsce? Ten w Łańcucie uchodzi za jedną z najbardziej urokliwych rezydencji arystokratów w kraju. Turystów przyciągają nie tylko wspaniałe wnętrza, ale także otoczenie budowli. Park inspirowany stylem angielskim i wyjątki klimat, jaki wokół niego panuje przyciągają zarówno zwiedzających, jak i tych, którzy przez chwilę chcą się poczuć książęco.

Obiekt został wzniesiony na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629-1642 na wzór rezydencji typu palazzo in fortezza. Rezydencja składa się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach, otoczonego fortyfikacjami bastionowymi. Przy budowie pracowały tak znakomite nazwiska, jak Maciej Trapola, Krzysztof Mieroszewski, Tylman z Gameren i Giovanni Battista Falconi.

Nocleg na zamku w Łańcucie to świetny pomysł zarówno na weekend we dwoje, jak i pobyt całą rodziną.

Ogród i zamek w Łańcucie. 123RF/PICSEL

Nocleg w zamku w Baranowie Sandomierskim

Kolejna budowla przypominająca bryłą Wawel to Zamek w Baranowie Sandomierskim. Ta późnorenesansowa budowla zachwyca swoim majestatem w samej miejscowości.

Ta architektoniczna perełka powstała zgodnie z projektem autorstwa Santi Gucciego w latach 1591- 1606 na fundamentach istniejącej tu wcześniej twierdzy. Co ważne, to jeden z najlepiej zachowanych obiektów renesansowych na terenie całej Europy. Zwiedzanie zakamarków zamku warto połączyć z noclegiem. Przy okazji będziesz mógł odkryć inne urokliwe miejsca Ziemi Sandomierskiej. Zarządcy zamku dbają o tutejszy książęcy klimat wyjątkowo mocno. Zamek w Baranowie mieści restaurację i hotel, dla potrzeb którego odremontowano dwie stajnie.

Zamek Kliczków na Dolnym Śląsku to też hotel

Forteca znajduje się w okolicy Bolesławca i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miejsc noclegowych w tym rejonie. Obecnie obiekt stanowi głównie centrum konferencyjno-wypoczynkowe i hotel, ale przyciąga także wielu turystów zainteresowanych architekturą i historią obiektu, która sięga XIII wieku.

Zamek w Kliczkowie. Tomornik CC BY-SA 2.5 Wikimedia Commons

Pokaźnym rozmiarów fasada czy strzeliste wieże prezentują dwa style - neogotycki i neorenesansowy. Planując pobyt na zamku, warto rozejrzeć się także po jego okolicy. To tutaj znajduje się jedyny w Polsce cmentarz koni.

Warto również dodać, że Zamek Kliczków należy do trójki największych zamków w Polsce pod względem powierzchni działki - to 120 000 m2.

Nocleg w zamku w Łagowie w Lubuskiem

To doskonała propozycja, jeśli właśnie zwiedzasz województwo lubuskie i szukasz atrakcyjnego noclegu. Jeśli chodzi o zamki w Polsce z noclegiem, dawna siedziba zakonu Joannitów w powiecie świebodzińskim to oryginalna pozycja na liście. Dlaczego? Zamek oferuje nietypowe noclegi w katowni czy komnacie komtura. Niestety miejsc dla gości jest to stosunkowo niewiele, bo 30. Dlatego warto wcześniej zaplanować wizytę w zamku położonym między dwoma malowniczymi jeziorami.

Budowla powstała w XIV wieku w stylu gotyckim. Choć inicjatorami budowy zamku byli Joannici, później twierdzę rozbudowywano między XVI a XVIII stuleciem. Do obecnego kształtu i wyglądu zamek został doprowadzony w latach 1964-1970. Poza noclegiem warto oczywiście wybrać się na zwiedzanie zamkowych pomieszczeń. Obiekt powstał na planie czworokąta i ma narożną 35-metrową wieżę o podstawie kwadratowej. Do dziś podziwiać można mury obwodowe w stylu gotyckim. Z kolei w środku wzrok przyciąga z gotyckim sklepieniem, podpartym przez jeden filar i sala rycerska z barokowym kominkiem z XVIII wieku.

Nocleg w zamku w Rokosowie w Wielkopolsce

Jeśli szukasz pomysłu na romantyczny pobyt ze swoją drugą połówką, nocleg na XIX-wiecznym zamku brzmi naprawdę nieźle. Utrzymany w gotyckim stylu zamek w Rokosowie dawniej zamieszkiwał ród książąt Czartoryskich. Naturalny krajobraz otaczający obiekt przyciąga tutaj także miłośników przyrody i spędzania czasu na łonie natury. Na Zamku w Rokosowie można wynająć zarówno pokoje standardowe, jak i apartamenty.

Obiekt w stylu neogotyku romantycznego, zbudowany dla Józefa Mycielskiego, został zaprojektowany przez Friedricha Augusta Stülera w latach 1849-1854. Przebudowy dokonano w 1900 roku, a odnowiony w okresie 1984-1986. To, co wyróżnia zamek pod względem architektonicznym, to narożnikowe, masywne wieże, krenelaż i częściowo sucha fosa dookoła.

Zamek w Rydzynie w Wielkopolsce

Najpiękniejsze zamki w Polsce w województwie wielkopolskim? Należy do nich z pewnością Rydzyna. Pierwotny gotycki zamek Rydzyńskich z lat 1403-1422 został wzniesiony na sztucznej wyspie i przetrwał niecałe dwa stulecia. Niestety mocno ucierpiał podczas najazdu Szwedów. Później częściowo urządzono tu barokową rezydencję Leszczyńskich herbu Wieniawa według projektu królewskiego architekta Józefa Szymona Bellottiego lub Pompeo Ferrariego.

Zamek Rydzyna. CC 3.0 Wikimedia Commons

Zamek z końca XVII wieku to dawna rezydencja książąt Sułkowskich. Można tutaj liczyć na nocleg, jak i wspaniałą kuchnię w wyjątkowych wnętrzach Sali Balowej, Myśliwskiej, Rycerskiej oraz w Porcelanowym Gabinecie. Zamek w Rydzynie oferuje także mnóstwo innych atrakcji dla odwiedzających. Koncert Kapeli Zamku Rydzyńskiego, lot sportowym samolotem czy poszukiwania legendarnej Białej Damy to tylko niektóre z nich.

Połączenie zwiedzania z aktywnym wypoczynkiem i pobytem w hotelu to ciekawy pomysł na weekendowy wyjazd czy dłuższy urlop. To propozycja nie tylko dla tych, którzy uwielbiają pałacowe i zamkowe wnętrza. Połącz przeszłość z teraźniejszością i poczuj się wyjątkowo w ekskluzywnych wnętrzach lub oryginalnych pomieszczeniach zamkowych. Król, książę, a może szlachcic? Zdecyduj, w jaką rolę chcesz się wcielić!

